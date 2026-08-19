НЁЙИСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1919
НЁЙИСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР - договор между Болгарией, с одной стороны, и странами Антанты [Бельгия, Великобритания и доминионы, Греция, Италия, Китай, Королевство сербов, хорватов и словенцев (КСХС), Куба, Польша, Португалия, Румыния, Сиам, США, Франция, Хиджаз, Чехословакия, Япония] - с другой.
Подписан 27 ноября 1919 года в пригороде Парижа Нёйи-сюр-Сен в рамках Парижской мирной конференции 1919-1920 годов. Ратифицирован Болгарией 9 августа 1920 года.
После заключения Салоникского перемирия 29 сентября 1918 года болгарской правительство рассчитывало использовать противоречия между государствами Антанты для смягчения условий мирного договора. Предложения США от 21 января 1919 года, включавшие в том числе сохранение за Болгарией Западной Фракии и Южной Добруджи, встретили оппозицию со стороны Великобритании, Франции, Японии, КСХС, Греции и Румынии. Условия последних, переданные 19 сентября 1919 года болгарской делегации (представитель - премьер-министр Т. Теодоров, с октября 1919 года А. Стамболийский), были более жёсткими и предусматривали передачу Болгарией КСХС ряда приграничных районов, Греции - Западной Фракии, а также восстановление болгарско-румынской границы, определённой Бухарестским мирным договором 1913 года (см. Балканские войны 1912-1913 годов). 24 октября 1919 года болгарская делегация передала ответную ноту, в которой настоятельно просила государства Антанты отказаться от требования отторжения болгарских территорий, изменить военные постановления, создать независимую Македонию, принять Болгарию в Лигу Наций и др. В ноте от 3 ноября 1919 года союзники отвергли большинство возражений болгарской делегации и потребовали от неё в течение 10 дней принять либо отклонить их условия полностью. Болгарская делегация в итоге была вынуждена согласиться с требованиями победителей.
Нёйиский мирный договор являлся составной частью Версальско-Вашингтонской системы. По аналогии с Версальским мирным договором 1919 года и другими договорами он включал в себя уставы Лиги Наций и Международного бюро труда. Нёйиский мирный договор предусматривал отторжение от Болгарии Южной Добруджи в пользу Румынии (тем самым отменялись постановления Бухарестского мирного договора 1918 года), Западной Фракии в пользу Греции, приграничных районов, населённых преимущественно болгарами, с центрами в городах Цариброд (ныне Димитровград), Босилеград, Струмица, а также ряда земель в районе города Кула в долине реки Тимок в пользу КСХС. Общие территориальные потери Болгарии составили свыше 11 тыс. квадратных км. Численность болгарской армии, которая должна была формироваться на добровольной основе и которой было запрещено иметь тяжёлое вооружение и авиацию, ограничивалась 20 тысячами человек, ВМФ - 10 судами (4 торпедных катера и 6 моторных лодок). На Болгарию налагались репарации в размере 2250 млн. золотых франков (подлежали выплате в течение 37 лет), а также обязательство осуществить ряд дополнительных поставок скота и угля в КСХС, Грецию и Румынию. Болгария обязалась соблюдать права национальных меньшинств. По Нёйискому мирному договору ей был обещан свободный экономический выход к Эгейскому морю. Частично это условие было реализовано в подписанном одновременно с Севрским мирным договором 1920 года в договоре в отношении Фракии, предоставившем Болгарии право пользования свободной зоной в порте Дедеагач (ныне Александруполис) и ведущей к нему железной дорогой.
В 1920-1930-х годах положения Нёйиского мирного договора неоднократно уточнялись. В 1923, 1930 годах были изменены порядок и сроки выплат репараций, в 1932 году они окончательно отменены (к этому времени Болгария выплатила более 40 млн. золотых франков и осуществила натуральные поставки на сумму в 100 млн. золотых франков). По Салоникскому соглашению 1938 года с Антантой Балканской были отменены военные постановления Нёйиского мирного договора. В 1940 году при поддержке Германии Болгария заключила договор с Румынией о возвращении ей Южной Добруджи. После 2-й мировой войны Нёйиский мирный договор утратил силу.
Исторические источники:
Документи по договора в Ньойи. София, 1919;
Treaty of peace between the Allied and associated powers and Bulgaria, and protocol. Signed at Neuilly-sur-Seine, November 27, 1919. [L.], 1920;
Martens G.F. Nouveau recueil général de traités... 3 sér. Lpz., 1924. Vol. 12. Pt. 2;
Мир в Нёйи. М., 1926.
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