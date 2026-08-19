НЁЙИСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1919

НЁЙИСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР - договор ме­ж­ду Бол­га­ри­ей, с од­ной сто­ро­ны, и стра­на­ми Ан­тан­ты [Бель­гия, Ве­ли­ко­бри­та­ния и до­ми­нио­ны, Гре­ция, Ита­лия, Ки­тай, Ко­ро­лев­ст­во сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (КСХС), Ку­ба, Поль­ша, Пор­ту­га­лия, Ру­мы­ния, Си­ам, США, Фран­ция, Хид­жаз, Че­хо­сло­ва­кия, Япо­ния] - с дру­гой.

Под­пи­сан 27 но­ября 1919 года в при­го­ро­де Па­ри­жа Нёйи-сюр-Сен в рам­ках Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919-1920 годов . Ра­ти­фи­ци­ро­ван Бол­га­ри­ей 9 августа 1920 года.

По­сле за­клю­че­ния Са­ло­ник­ско­го пе­ре­ми­рия 29 сентября 1918 года болгарской пра­ви­тель­ст­во рас­счи­ты­ва­ло ис­поль­зо­вать про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми Ан­тан­ты для смяг­че­ния ус­ло­вий мир­но­го до­го­во­ра. Пред­ло­же­ния США от 21 января 1919 года, вклю­чав­шие в том числе со­хра­не­ние за Бол­га­ри­ей Западной Фра­кии и Южной До­б­руд­жи, встре­ти­ли оп­по­зи­цию со сто­ро­ны Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, Япо­нии, КСХС, Гре­ции и Ру­мы­нии. Ус­ло­вия по­след­них, пе­ре­дан­ные 19 сентября 1919 года болгарской де­ле­га­ции (представитель - пре­мьер-министр Т. Тео­до­ров, с октября 1919 года А. Стам­бо­лий­ский), бы­ли бо­лее жё­ст­ки­ми и пре­ду­смат­ри­ва­ли пе­ре­да­чу Бол­га­ри­ей КСХС ря­да при­гра­нич­ных рай­онов, Гре­ции - Западной Фра­кии, а так­же вос­ста­нов­ле­ние болгарско-румынской гра­ни­цы, оп­ре­де­лён­ной Бу­ха­ре­ст­ским мир­ным до­го­во­ром 1913 года (см. Бал­кан­ские вой­ны 1912-1913 годов). 24 октября 1919 года болгарская де­ле­га­ция пе­ре­да­ла от­вет­ную но­ту, в ко­то­рой на­стоя­тель­но про­си­ла го­су­дар­ст­ва Ан­тан­ты от­ка­зать­ся от тре­бо­ва­ния от­тор­же­ния болгарских тер­ри­то­рий, из­ме­нить во­енные по­ста­нов­ле­ния, соз­дать не­за­ви­си­мую Ма­ке­до­нию, при­нять Бол­га­рию в Ли­гу На­ций и др. В но­те от 3 ноября 1919 года со­юз­ни­ки от­верг­ли боль­шин­ст­во воз­ра­же­ний болгарской де­ле­га­ции и по­тре­бо­ва­ли от неё в те­че­ние 10 дней при­нять ли­бо от­кло­нить их ус­ло­вия пол­но­стью. Болгарская де­ле­га­ция в ито­ге бы­ла вы­ну­ж­де­на со­гла­сить­ся с тре­бо­ва­ния­ми по­бе­ди­те­лей.

Нёйиский мирный договор яв­лял­ся со­став­ной ча­стью Вер­саль­ско-Ва­шинг­тон­ской сис­те­мы. По ана­ло­гии с Вер­саль­ским мир­ным до­го­во­ром 1919 года и другими до­го­во­ра­ми он вклю­чал в се­бя ус­та­вы Ли­ги На­ций и Ме­ж­ду­народного бю­ро тру­да. Нёйиский мирный договор пре­ду­смат­ри­вал от­тор­же­ние от Бол­га­рии Южной До­б­руд­жи в поль­зу Ру­мы­нии (тем са­мым от­ме­нялись по­ста­нов­ле­ния Бу­ха­ре­ст­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1918 года), Западной Фра­кии в поль­зу Гре­ции, при­гра­нич­ных рай­онов, на­се­лён­ных пре­имущественно бол­га­ра­ми, с цен­тра­ми в го­ро­дах Ца­риб­род (ны­не Ди­мит­ров­град), Бо­си­ле­град, Стру­ми­ца, а так­же ря­да зе­мель в рай­оне города Ку­ла в до­лине реки Ти­мок в поль­зу КСХС. Об­щие тер­ри­то­ри­аль­ные по­те­ри Бол­га­рии со­ста­ви­ли свыше 11 тыс. квадратных км. Чис­лен­ность болгарской ар­мии, ко­то­рая долж­на бы­ла фор­ми­ро­вать­ся на доб­ро­воль­ной ос­но­ве и ко­то­рой бы­ло за­пре­ще­но иметь тя­жё­лое воо­ру­же­ние и авиа­цию, ог­ра­ни­чи­ва­лась 20 тысячами человек, ВМФ - 10 су­да­ми (4 тор­пед­ных ка­те­ра и 6 мо­тор­ных ло­док). На Бол­гарию на­ла­га­лись ре­па­ра­ции в раз­ме­ре 2250 млн. зо­ло­тых франков (под­ле­жа­ли вы­пла­те в те­че­ние 37 лет), а так­же обя­за­тель­ст­во осу­ще­ст­вить ряд до­пол­нительных по­ста­вок ско­та и уг­ля в КСХС, Гре­цию и Ру­мы­нию. Бол­га­рия обя­за­лась со­блю­дать пра­ва национальных мень­шинств. По Нёйискому мирному договору ей был обе­щан сво­бод­ный эко­но­мический вы­ход к Эгей­ско­му мо­рю. Час­тич­но это ус­ло­вие бы­ло реа­ли­зо­ва­но в под­пи­сан­ном од­но­вре­мен­но с Севр­ским мир­ным до­го­во­ром 1920 года в до­го­во­ре в от­но­ше­нии Фра­кии, пре­дос­та­вив­шем Бол­га­рии пра­во поль­зо­ва­ния сво­бод­ной зо­ной в пор­те Де­деа­гач (ны­не Алек­сан­д­ру­по­лис) и ве­ду­щей к не­му же­лез­ной до­ро­гой.

В 1920-1930-х годах по­ло­же­ния Нёйиского мирного договора не­од­но­крат­но уточ­ня­лись. В 1923, 1930 годах бы­ли из­ме­не­ны по­ря­док и сро­ки вы­плат ре­па­ра­ций, в 1932 году они окон­ча­тель­но от­ме­не­ны (к это­му вре­ме­ни Бол­га­рия вы­пла­ти­ла бо­лее 40 млн. зо­ло­тых франков и осу­ще­ст­ви­ла на­ту­раль­ные по­став­ки на сум­му в 100 млн. зо­ло­тых франков). По Са­ло­ник­ско­му со­гла­ше­нию 1938 года с Ан­тан­той Бал­кан­ской бы­ли от­ме­не­ны во­енные по­ста­нов­ле­ния Нёйиского мирного договора. В 1940 году при под­держ­ке Гер­ма­нии Бол­га­рия за­клю­чи­ла до­го­вор с Ру­мы­ни­ей о воз­вра­ще­нии ей Южной До­б­руд­жи. По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны Нёйиский мирный договор ут­ра­тил си­лу.

Исторические источники:

До­ку­мен­ти по до­го­во­ра в Ньойи. Со­фия, 1919;

Treaty of peace between the Allied and associated powers and Bulgaria, and protocol. Signed at Neuilly-sur-Seine, November 27, 1919. [L.], 1920;

Martens G.F. Nouveau recueil général de traités... 3 sér. Lpz., 1924. Vol. 12. Pt. 2;

Мир в Нёйи. М., 1926.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)