НЕЙГАУЗ ГЕНРИХ ГУСТАВОВИЧ

НЕЙГАУЗ ГЕНРИХ ГУСТАВОВИЧ - российский пианист, педагог, музыкальный писатель, народный артист РСФСР (1956 год).

Пле­мян­ник Ф. М. Блу­мен­фель­да, двою­род­ный брат К. Ши­ма­нов­ско­го. В дет­ст­ве учил­ся иг­ре на фортепиа­но у от­ца, пиа­ни­ста Гус­та­ва Виль­гель­мо­ви­ча Ней­гау­за (1847-1938 годы). С 8 лет им­про­ви­зи­ро­вал, с 10 лет кон­цер­ти­ро­вал. В 1904 и 1906 годах га­ст­ро­ли­ро­вал в Гер­ма­нии, в 1909 году - в Ита­лии. В 1906 году в Бер­ли­не со­вер­шен­ст­во­вал­ся в иг­ре на фортепиано у Л. Го­дов­ско­го (в 1912-1914 годах - у не­го же в Ве­не), в 1910 году брал уро­ки ком­по­зи­ции у П. Ф. Юо­на (уче­ни­ка С. И. Та­нее­ва). В 1915 году окон­чил экс­тер­ном Пет­роградскую консерваторию. В 1916-1918 годах пре­по­да­вал иг­ру на фортепиано в Музыкальном училище в Тиф­ли­се, в 1919-1922 годах профессор по классу фортепиано Ки­ев­ской консерватории.

В 1922-1941 и 1944-1964 годах профессор Московской консерватории (в 1935-1937 годах ди­рек­тор). В Мо­ск­ве в се­зон 1922/1923 года ис­пол­нил все со­на­ты А. Н. Скря­би­на, до 1958 года кон­цер­ти­ро­вал в СССР как со­лист и в ан­самб­ле (в ду­этах с А. А. Бран­ду­ко­вым, П. Ко­хань­ским, позд­нее с М. Б. По­ля­ки­ным, Д. Ф. Ой­ст­ра­хом, С. Н. Кну­ше­виц­ким, с Квар­те­том имени Бет­хо­ве­на). Был уча­ст­ни­ком круж­ка П. А. Лам­ма. Близ­кая друж­ба свя­зы­ва­ла Нейгауза с Б. Л. Пас­тер­на­ком, Р. Р. Фаль­ком, В. Ф. Ас­му­сом, Н. Н. Виль­мон­том, А. Г. Габ­ри­чев­ским. С 1933 года вы­сту­пал в пе­ча­ти со стать­я­ми об ис­пол­ни­те­лях (Го­дов­ском, Й. Си­ге­ти, О. Клем­пе­ре­ре, Э. Пет­ри, По­ля­ки­не, В. В. Соф­ро­ниц­ком, Е. А. Мра­вин­ском, М. И. Грин­берг , Г. Гуль­де, С. Т. Рих­те­ре) и ком­по­зи­то­рах. В 1940 году по­лу­чил сте­пень доктора ис­кус­ст­во­ве­де­ния. В 1941 году был аре­стован по сфаб­ри­ко­ван­но­му об­ви­не­нию, в 1942-1944 годах на­хо­дил­ся в ссыл­ке в Сверд­лов­ске, пре­по­да­вал в Ураль­ской кон­сер­ва­то­рии.

Ис­кус­ст­во Нейгауза - од­на из вер­шин ро­ман­тического пиа­низ­ма, пре­ем­ст­вен­но свя­зан­ная с тра­ди­ция­ми Ф. Лис­та, А. Г. Ру­бин­штей­на, Ф. М. Блу­мен­фель­да, А. Н. Скря­би­на, И. Гоф­ма­на . Бур­ный тем­пе­ра­мент, им­пуль­сив­ность, во­ле­вое на­ча­ло со­че­та­лись в его иг­ре с оду­хо­тво­рён­ной по­этич­но­стью, тон­ким ли­риз­мом, стра­ст­но­стью и прав­ди­во­стью вы­ра­же­ния; бо­гат­ст­во фан­та­зии и не­по­сред­ст­вен­ность творческого пе­ре­жи­ва­ния в мо­мент ис­пол­не­ния - с ин­тел­лек­ту­аль­но­стью ин­тер­пре­та­тор­ских за­мы­слов. В ог­ром­ном ре­пер­туа­ре - про­из­ве­де­ния И. С. Ба­ха, В. А. Мо­цар­та , Л. ван Бет­хо­ве­на, Р. Шу­ма­на, Ф. Шо­пе­на, Ф. Лис­та, И. Брам­са, К. Де­бюс­си, К. Ши­ма­нов­ско­го, Скря­би­на (мно­го­численные зву­ко­за­пи­си), С. С. Про­кофь­е­ва, А. Н. Алек­сан­д­ро­ва, Н. Я. Мяс­ков­ско­го, Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча.

Как пе­да­гог при­об­щал сту­ден­тов к му­зы­ке во всём мно­го­об­ра­зии её спе­ци­фи­ки; ре­шая профессионально-пиа­ни­стические про­бле­мы, од­новре­мен­но фор­ми­ро­вал ми­ро­воз­зре­ние ху­дож­ни­ка-му­зы­кан­та. Его книга «Об ис­кус­ст­ве фор­те­пи­ан­ной иг­ры. За­пис­ки пе­да­го­га» (1958 год; 6-е издание, 1999 год) пе­ре­ве­де­на на многие язы­ки. Нейгауз - соз­да­тель круп­ней­шей пиа­ни­стической шко­лы, сре­ди учени­ков - С. Т. Рих­тер (при­ход ко­то­ро­го в его класс в 1937 году Нейгауз счи­тал главным со­бы­ти­ем сво­ей ху­дожественной жиз­ни), Э. Г. Ги­лельс, Я. И. Зак, А. И. Ве­дер­ни­ков, ор­га­нист С. Л. Ди­жур, фортепианные пе­да­го­ги Л. Е. Брум­берг, В. В. Гор­но­стае­ва, Т. Д. Гут­ман, Б. Л. Кре­мен­штейн, Е. Я. Ли­бер­ман, Б. С. Ма­ранц, Л. Н. Нау­мов, В. Ю. Ти­ли­че­ев; на­чи­на­ли за­ни­мать­ся в его клас­се В. В. Край­нев, А. Б. Лю­би­мов, А. А. На­сед­кин. Из­да­ны ау­дио­за­пи­си уро­ков Нейгауза в Московской консерватории (сде­ла­ны П. В. Ло­ба­но­вым в конце 1950-х - начале 1960-х годов). Ему при­над­ле­жат ре­дак­ции про­из­ве­де­ний Шо­пе­на.