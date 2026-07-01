НЕЙГАУЗ ГЕНРИХ ГУСТАВОВИЧ
НЕЙГАУЗ ГЕНРИХ ГУСТАВОВИЧ - российский пианист, педагог, музыкальный писатель, народный артист РСФСР (1956 год).
Племянник Ф. М. Блуменфельда, двоюродный брат К. Шимановского. В детстве учился игре на фортепиано у отца, пианиста Густава Вильгельмовича Нейгауза (1847-1938 годы). С 8 лет импровизировал, с 10 лет концертировал. В 1904 и 1906 годах гастролировал в Германии, в 1909 году - в Италии. В 1906 году в Берлине совершенствовался в игре на фортепиано у Л. Годовского (в 1912-1914 годах - у него же в Вене), в 1910 году брал уроки композиции у П. Ф. Юона (ученика С. И. Танеева). В 1915 году окончил экстерном Петроградскую консерваторию. В 1916-1918 годах преподавал игру на фортепиано в Музыкальном училище в Тифлисе, в 1919-1922 годах профессор по классу фортепиано Киевской консерватории.
В 1922-1941 и 1944-1964 годах профессор Московской консерватории (в 1935-1937 годах директор). В Москве в сезон 1922/1923 года исполнил все сонаты А. Н. Скрябина, до 1958 года концертировал в СССР как солист и в ансамбле (в дуэтах с А. А. Брандуковым, П. Коханьским, позднее с М. Б. Полякиным, Д. Ф. Ойстрахом, С. Н. Кнушевицким, с Квартетом имени Бетховена). Был участником кружка П. А. Ламма. Близкая дружба связывала Нейгауза с Б. Л. Пастернаком, Р. Р. Фальком, В. Ф. Асмусом, Н. Н. Вильмонтом, А. Г. Габричевским. С 1933 года выступал в печати со статьями об исполнителях (Годовском, Й. Сигети, О. Клемперере, Э. Петри, Полякине, В. В. Софроницком, Е. А. Мравинском, М. И. Гринберг, Г. Гульде, С. Т. Рихтере) и композиторах. В 1940 году получил степень доктора искусствоведения. В 1941 году был арестован по сфабрикованному обвинению, в 1942-1944 годах находился в ссылке в Свердловске, преподавал в Уральской консерватории.
Искусство Нейгауза - одна из вершин романтического пианизма, преемственно связанная с традициями Ф. Листа, А. Г. Рубинштейна, Ф. М. Блуменфельда, А. Н. Скрябина, И. Гофмана. Бурный темперамент, импульсивность, волевое начало сочетались в его игре с одухотворённой поэтичностью, тонким лиризмом, страстностью и правдивостью выражения; богатство фантазии и непосредственность творческого переживания в момент исполнения - с интеллектуальностью интерпретаторских замыслов. В огромном репертуаре - произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, И. Брамса, К. Дебюсси, К. Шимановского, Скрябина (многочисленные звукозаписи), С. С. Прокофьева, А. Н. Александрова, Н. Я. Мясковского, Д. Д. Шостаковича.
Как педагог приобщал студентов к музыке во всём многообразии её специфики; решая профессионально-пианистические проблемы, одновременно формировал мировоззрение художника-музыканта. Его книга «Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога» (1958 год; 6-е издание, 1999 год) переведена на многие языки. Нейгауз - создатель крупнейшей пианистической школы, среди учеников - С. Т. Рихтер (приход которого в его класс в 1937 году Нейгауз считал главным событием своей художественной жизни), Э. Г. Гилельс, Я. И. Зак, А. И. Ведерников, органист С. Л. Дижур, фортепианные педагоги Л. Е. Брумберг, В. В. Горностаева, Т. Д. Гутман, Б. Л. Кременштейн, Е. Я. Либерман, Б. С. Маранц, Л. Н. Наумов, В. Ю. Тиличеев; начинали заниматься в его классе В. В. Крайнев, А. Б. Любимов, А. А. Наседкин. Изданы аудиозаписи уроков Нейгауза в Московской консерватории (сделаны П. В. Лобановым в конце 1950-х - начале 1960-х годов). Ему принадлежат редакции произведений Шопена.