НЕЙДГАРДТ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

НЕЙДГАРДТ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - российский во­енный дея­тель, генерал от инфантерии (1841 год).

Дво­ря­нин . По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. На во­енной служ­бе с 1798 года: во Фрид­рихс­гам­ском гар­ни­зон­ном пол­ку (до 1803 года), Нев­ском (1803-1809 годы; с 1807 года адъ­ю­тант генерала от инфантерии Ф. Ф. Букс­гев­де­на) и Чер­ни­гов­ском (1809-1812 годы) пе­хот­ных пол­ках, Сви­те Е. И.В. по квар­тир­мей­стер­ской час­ти (1812-1814 годы), Гвардии ге­не­раль­ном шта­бе (с 1815 года). Уча­ст­во­вал в русско-прусско-французской вой­не 1806-1807 годов, русско-шведской вой­не 1808-1809 годов (за от­ли­чие в сра­же­нии при мы­зе Ле­мо в 1808 году на­гра­ж­дён зо­ло­той шпа­гой с над­пи­сью «За храб­рость»). В 1811 году под ви­дом кур­лянд­ско­го дво­ря­ни­на на­прав­лен с раз­ве­ды­вательным за­да­ни­ем в гер­цог­ст­во Вар­шав­ское, где аре­сто­ван по по­доз­ре­нию в шпио­на­же, де­пор­ти­ро­ван в Рос­сию.

От­ли­чил­ся в Отечественной вой­не 1812 года (на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), за­гра­нич­ных по­хо­дах русской ар­мии 1813-1814 годов, а так­же в русско-турецкой вой­не 1828-1829 годов (уча­ст­во­вал в оса­де и взя­тии турецкой кре­по­сти Вар­на в 1828 году). Ма­сон (по­свя­щён в 1816 году). Начальник шта­бов 4-го и 5-го пехотного кор­пу­сов 1-й ар­мии (с 1816 года). Начальник шта­ба Гвардии (с 1829 года От­дель­ный гвардии) кор­пу­са (1823-1831 годы). Участник по­дав­ле­ния вос­стания де­каб­ри­стов на Се­нат­ской площади в Санкт-Пе­тер­бур­ге 14(26).12.1825 года. Генерал-адъ­ю­тант (1825 год). Генерал-квар­тир­мей­стер Главного шта­ба Е. И.В. (1830-1834 годы; в 1831-1834 годах за­ве­до­вал Шко­лой гвардии под­пра­пор­щи­ков и кавалерийских юн­ке­ров).

Во вре­мя по­давле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов генерал-квар­тир­мей­стер Главного шта­ба дей­ст­вую­щей российской ар­мии, в от­сут­ст­вие генерала от инфантерии К. Ф. То­ля исполняющий должность начальника шта­ба; в 1831 году уча­ст­во­вал в сра­же­нии при городе Ка­лу­шин, взя­тии Пра­ги (пред­ме­стье Вар­ша­вы), а так­же Вар­ша­вы , за от­ли­чие на­гра­ж­дён зо­ло­той шпа­гой с над­пи­сью «За храб­рость» и ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни. Гла­ва Департамента Ге­не­раль­но­го шта­ба Во­енного министерства (1832-1834 годы). Командир 1-го (1834-1836 годы) и 6-го (1836-1841 годы) пехотных кор­пу­сов. Исполняющий должность московского военного генерал-гу­бер­на­то­ра (1841 год). Глав­но­управ­ляю­щий За­кав­каз­ским кра­ем и ко­мандующий Отдельным Кав­каз­ским кор­пу­сом [25.11 (07.12).1842 года - 27.12.1844 года (08.01.1845 года)]. В бо­ях с Ша­ми­лем российские вой­ска под ко­мандованием Нейдхардта к концу 1843 года ос­та­ви­ли Ава­рию, На­гор­ный Да­ге­стан и б. ч. Чеч­ни; Нейдхардт был ото­зван в Санкт-Пе­тер­бург. Член Во­енного со­ве­та (1845 год).