НЕЙДГАРДТ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
НЕЙДГАРДТ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - российский военный деятель, генерал от инфантерии (1841 год).
Дворянин. Получил домашнее образование. На военной службе с 1798 года: во Фридрихсгамском гарнизонном полку (до 1803 года), Невском (1803-1809 годы; с 1807 года адъютант генерала от инфантерии Ф. Ф. Буксгевдена) и Черниговском (1809-1812 годы) пехотных полках, Свите Е. И.В. по квартирмейстерской части (1812-1814 годы), Гвардии генеральном штабе (с 1815 года). Участвовал в русско-прусско-французской войне 1806-1807 годов, русско-шведской войне 1808-1809 годов (за отличие в сражении при мызе Лемо в 1808 году награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость»). В 1811 году под видом курляндского дворянина направлен с разведывательным заданием в герцогство Варшавское, где арестован по подозрению в шпионаже, депортирован в Россию.
Отличился в Отечественной войне 1812 года (награждён орденом Святого Георгия 4-й степени), заграничных походах русской армии 1813-1814 годов, а также в русско-турецкой войне 1828-1829 годов (участвовал в осаде и взятии турецкой крепости Варна в 1828 году). Масон (посвящён в 1816 году). Начальник штабов 4-го и 5-го пехотного корпусов 1-й армии (с 1816 года). Начальник штаба Гвардии (с 1829 года Отдельный гвардии) корпуса (1823-1831 годы). Участник подавления восстания декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге 14(26).12.1825 года. Генерал-адъютант (1825 год). Генерал-квартирмейстер Главного штаба Е. И.В. (1830-1834 годы; в 1831-1834 годах заведовал Школой гвардии подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров).
Во время подавления Польского восстания 1830-1831 годов генерал-квартирмейстер Главного штаба действующей российской армии, в отсутствие генерала от инфантерии К. Ф. Толя исполняющий должность начальника штаба; в 1831 году участвовал в сражении при городе Калушин, взятии Праги (предместье Варшавы), а также Варшавы, за отличие награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость» и орденом Святого Георгия 3-й степени. Глава Департамента Генерального штаба Военного министерства (1832-1834 годы). Командир 1-го (1834-1836 годы) и 6-го (1836-1841 годы) пехотных корпусов. Исполняющий должность московского военного генерал-губернатора (1841 год). Главноуправляющий Закавказским краем и командующий Отдельным Кавказским корпусом [25.11 (07.12).1842 года - 27.12.1844 года (08.01.1845 года)]. В боях с Шамилем российские войска под командованием Нейдхардта к концу 1843 года оставили Аварию, Нагорный Дагестан и б. ч. Чечни; Нейдхардт был отозван в Санкт-Петербург. Член Военного совета (1845 год).