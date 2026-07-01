НЕВЬЯНСКИЙ МУЗЕЙ

Невьянский государственный историко-архитектурный музей - одно из ведущих учреждений культуры Свердловской области.

Собрание музейных предметов насчитывает более 60 тысяч единиц хранения, отражающих 300-летнюю историю Невьянска . Музей начал свою историю с 1947 года, и до настоящего времени неизменно следует добрым традициям, заложенным его основателями: приветливо встречает своих посетителей и погружает их в эпоху укрепления государства Российского, рассказывает о фактах и легендах из невьянской истории, об основателях горнозаводского Урала-Демидовых.

В музее действует экспозиция «История Невьянского края XVII - начала XX веков». Она расположена в здании, являющемся памятником промышленной архитектуры начала XX века. Первая часть экспозиции иллюстрирует историю заселения края русскими переселенцами, рассказывает о зарождении «железного дела» на Урале.

Большая ее часть посвящена истории Невьянского завода времен Демидовых . Во второй части экспозиции можно «прогуляться» «По старым улицам Невьянского завода второй половины XVIII - начала XX веков». Здесь представлена история Невьянского края в эпоху заводовладельцев Яковлевых.

Выставочный центр музея является площадкой для постоянных и временных экспозиций и выставок. В настоящее время здесь представлены две экспозиции - «Невьянская икона» и «Иконописная мастерская», где можно увидеть уникальные произведения иконописцев-старообрядцев.

Настоящей жемчужиной Невьянского государственного историко-архитектурного музея является Невьянская наклонная башня Демидовых - один из самых известных и таинственных памятников Урала.

Иллюстрации:

Невьянский государственный историко-архитектурный музей.