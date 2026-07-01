НЕВЬЯНСК

НЕВЬЯНСК - город в России, в юго-западной части Свердловской области, центр Невьянского района.

Население 24,3 тысячи человек (2012 год). Рас­по­ложен на восточном скло­не Среднего Ура­ла, на реке Ней­ва. Железнодорожная стан­ция. Че­рез Невьянск про­хо­дит ав­то­до­ро­га Ека­те­рин­бург - Ниж­ний Та­гил.

Воз­ник как по­сё­лок при стро­ив­шем­ся с мар­та 1700 года по рас­по­ря­же­нию ца­ря Пет­ра I и ука­зу Си­бир­ско­го при­ка­за чу­гу­но­пла­виль­ном и же­ле­зо­де­ла­тель­ном за­во­де на реке Ней­ва (в XVII-XVIII веках так­же Не­вья; от­сю­да название за­во­дско­го по­сёл­ка и го­ро­да). Строи­тель­ст­вом ру­ко­во­ди­ли вер­хо­тур­ский сын бо­яр­ский М. А. Би­би­ков (вес­на - ле­то 1701 года), жи­тель Са­до­вой сло­бо­ды Мо­ск­вы С. К. Ви­ку­лин (ле­то - конец 1701 годп) и они со­вме­ст­но (конец 1701 года - начало 1702 года). Пер­вый чу­гун вы­пу­щен 15(26).12.1701 года. В 1702 году ука­зом ца­ря Пет­ра I Не­вьян­ский за­вод пе­ре­дан в ча­ст­ное вла­де­ние Н. Д. Де­ми­до­ву . Он мо­дер­ни­зи­ро­вал за­вод, ко­то­рый вско­ре вы­шел на пер­вое ме­сто в Рос­сии по ко­ли­че­ст­ву и ка­че­ст­ву про­из­во­ди­мо­го ме­тал­ла (с 1716 года же­ле­зо по­став­ля­лось на экс­порт; вплоть до конца XVIII века б. ч. про­дук­ции под мар­кой «Си­бирь», а позд­нее «Ста­рый со­боль» вы­во­зи­лась в Западную Ев­ро­пу).

Поселок Не­вьян­ский За­вод стал про­из­вод­ственно-тех­нической ба­зой для соз­да­ния др. ураль­ских и ал­тай­ских за­во­дов Де­ми­до­вых, а так­же ря­да ураль­ских ка­зён­ных за­во­дов. Он яв­лял­ся основным ме­стом про­жи­ва­ния А. Н. Де­ми­до­ва, с 1757-1758 года до 1769 года - цен­тром ураль­ских вла­де­ний П. А. Де­ми­до­ва , с 1769 года на­хо­дил­ся в соб­ст­вен­но­сти С. Я. Яков­ле­ва и его по­том­ков (в 1904 году уч­ре­ж­де­но «Ак­цио­нер­ное об­ще­ст­во Не­вьян­ских гор­ных и ме­ха­ни­че­ских за­во­дов на­след­ни­ков П. С. Яков­ле­ва», пре­об­ра­зо­ван­ное в 1913 году в «Не­вьян­ское гор­но­про­мыш­лен­ное ак­цио­нер­ное об­ще­ст­во»).

В начале 1720-х годов - начале XX века поселок Не­вьян­ский За­вод - круп­ный центр ста­ро­об­ряд­че­ст­ва: основную роль иг­ра­ли по­сле­до­ва­те­ли со­фон­ти­ев­щи­ны (од­но из те­че­ний бег­ло­по­пов­цев); до середины XVIII века в поселке раз­ме­ща­лась мис­сия Вы­го-Лек­син­ско­го бес­по­пов­ско­го по­мор­ско­го об­ще­жи­тель­ст­ва. В 1740-1760-х годах в Невьянске соз­дан сбор­ник Кир­ши Да­ни­ло­ва. В сре­де ста­ро­об­ряд­цев поселок Не­вьян­ский За­вод воз­ник­ла ме­ст­ная ху­дожественная рос­пись по де­ре­ву и ме­тал­лу, здесь сфор­ми­ро­вал­ся центр ста­ро­об­рядческой ико­но­пи­си XVIII - начала XX веков (её про­из­ве­де­ния по­лу­чи­ли название «не­вьян­ская ико­на»).

К началу XIX века поселок Не­вьян­ский За­вод по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния за­ни­мал 3-е ме­сто на Ура­ле, в нём име­лись ка­мен­ный Гос­ти­ный двор и бо­лее 200 де­ревянных тор­го­вых «ба­ла­га­нов», про­во­ди­лись лет­няя и зим­няя не­дель­ные яр­мар­ки. С 1807 года по­сё­лок - центр ча­ст­но­го Не­вьян­ско­го гор­но­го ок­ру­га, с 1820-х годов один из цен­тров раз­ви­тия зо­ло­то­до­бы­чи. Здесь по­лу­чи­ло рас­про­стра­не­ние сун­дуч­ное про­изводство, из­го­тов­ле­ние по­жар­ных на­со­сов и др. ме­ха­низ­мов, ру­жей, поя­ви­лись ча­ст­ные ко­ло­ко­ло­ли­тей­ные за­ве­де­ния и т. д.

В 1878 году че­рез поселок Не­вьян­ский За­вод про­шла Ураль­ская гор­но­за­вод­ская железная дорога. В январе 1918 года Не­вьян­ское гор­но­про­мыш­лен­ное АО на­цио­на­ли­зи­ро­ва­но . В сентябре 1918 года за­нят от­ря­да­ми Че­хословацкого кор­пу­са во вре­мя Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ния 1918 года. В декабре 1918 года - ию­ле 1919 года на­хо­дил­ся под кон­тро­лем «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва». В ию­ле 1919 года за­нят час­тя­ми РККА во вре­мя Вос­точ­но­го фрон­та на­сту­п­ле­ния 1919-1920 годов. С 1919 года го­род Невьянск Вхо­дил в со­став Ала­па­ев­ско­го (1919-1922 годы) и Ир­бит­ско­го (1922-1923 годы) уез­дов Ека­те­рин­бург­ской губернии. Центр Не­вьян­ско­го (1924-1933 годы, 1941-1963 годы, с 1965 года) и Ка­ла­тин­ско­го (с 1935 года Ки­ров­град­ско­го) (1933-1941 годы) рай­онов Ураль­ской области (до 1934 года) и Сверд­лов­ской области (с 1934 года).

От промышленно-ар­хитектурного ком­плек­са поселка Не­вьян­ский За­вод со­хра­ни­лась мно­го­ярус­ная «па­даю­щая» баш­ня (1722-1732 годы; высота 57,5 м, от­кло­не­ние от оси 2,2 м; ча­сы-ку­ран­ты с 3 ци­фер­бла­та­ми, около 1730 года, вос­ста­нов­ле­ны в 1975 году; ко­ло­ко­ла от­ли­ты английским мас­те­ром Р. Фел­псом в 1730 году; на­бат­ный ко­ло­кол от­лит в поселке Не­вьян­ский За­вод в 1732 году), слу­жив­шая ко­ло­коль­ней и до­зор­ной баш­ней. В ней рас­по­ла­га­лись (сни­зу вверх) за­во­дской ар­хив, ка­зна­чей­ская кон­то­ра, «про­бир­ной горн» (ла­бо­ра­то­рия), «слу­хо­вая ком­на­та», шах­та гру­за ча­сов, ме­ха­низм ча­сов, ко­ло­коль­ня, чер­дак и шпиль, увен­чан­ный флю­ге­ром с гер­бом Де­ми­до­вых.

Ря­дом с баш­ней - ам­пир­ный 5-гла­вый Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор (1824-1830 годы, тра­пез­ная и при­твор - 1851-1864 годы; в 1930-е годы пе­ре­стро­ен в за­вод­ской цех, вос­ста­нов­лен в 2001-2003 годах) с ко­ло­коль­ней (1851-1861 годы, раз­ру­ше­на в 1930-е годы, вос­ста­нов­ле­на в 2001-2003 годах; высота 64 м), зда­ние элек­тро­стан­ции (1905 год, пе­ре­строе­но в 1914-1915 годах, ны­не Ис­то­ри­ко-ар­хитектурный му­зей). Так­же со­хра­ни­лись: По­стоя­лый двор (начало XIX века), Свя­то-Тро­иц­кая еди­но­вер­че­ская церковь (1850-1853 годы; в 1947-1995 годах в ней рас­по­ла­гал­ся крае­ведческий му­зей; верх не сохранился), бывший Гос­ти­ный двор (конец XIX века; с 1995 года ис­то­рический от­дел Ис­то­ри­ко-ар­хитектурного му­зея), ку­пе­че­ские до­ма (М. Д. Ме­ре­ди­на, конец XVIII - начало XIX веков; Дож­де­ва, Пис­ку­но­ва, оба середина XIX века, и др.), городская усадь­бы XIX века (куп­цов А. М. Се­лян­ки­на, Фран­цу­зо­ва, зо­ло­то­про­мыш­лен­ни­ка Под­вин­це­ва, А. Л. Вой­те­хо­ва); де­ревянные до­ма с рез­ны­ми на­лич­ни­ка­ми (А. Аб­рамо­ва) и др.

Сре­ди по­стро­ек советского вре­ме­ни - зда­ние за­во­до­управ­ле­ния ме­ха­нического за­во­да (на мес­те 5-гла­вой церкви Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы, 1835-1844 годы, сне­се­на в 1930-е годы), Дом куль­ту­ры ма­ши­но­строи­те­лей (от­крыт в 1960 году). Па­мят­ни­ки: жи­те­лям Невьянска, уча­ст­ни­кам Великой Отечественной вой­ны (1967 год); императору Пет­ру I и Ни­ки­те Де­ми­до­ву. Му­зеи: ис­то­ри­ко-ар­хитектурный (1913 год, современное название с 2002 года; ураль­ское ху­дожественное ли­тьё, ке­ра­ми­ка и стек­ло, не­вьян­ские ико­ны и др.), ис­то­рии Не­вьян­ско­го за­во­да, Дом не­вьян­ской ико­ны (2003 год).

За­во­ды: ма­ши­но­стро­ительный (гид­ро­мо­ло­ты, различные ме­тал­ло­кон­ст­рук­ции и др.), ли­тей­ный (промышленное и ху­дожественное ли­тьё), тор­моз­но­го обо­ру­до­ва­ния (про­дук­ция для нужд железнодорожного под­виж­но­го со­ста­ва), «Не­вьян­ский це­мент­ник», железобе­тонных из­де­лий, рес­тав­ра­ции труб. Пред­при­ятия лёг­кой (три­ко­таж­ные из­де­лия и др.) и пи­ще­вой промышленности.

Близ Невьянска рас­по­ло­же­ны: Свя­то-Ни­коль­ская церковь (1789-1797 годы, в ико­но­ста­се - ико­ны не­вьян­ских мас­те­ров конца XVIII века) в селе Бынь­ги; церковь Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в сти­ле не­оклас­си­циз­ма (1906-1916 годы) в селе Шу­ра­ла; за­вод по про­изводству ху­дожественной ке­ра­ми­ки в деревне Ниж­ние Та­вол­ги.

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