НЕВЬЯНСК
НЕВЬЯНСК - город в России, в юго-западной части Свердловской области, центр Невьянского района.
Население 24,3 тысячи человек (2012 год). Расположен на восточном склоне Среднего Урала, на реке Нейва. Железнодорожная станция. Через Невьянск проходит автодорога Екатеринбург - Нижний Тагил.
Возник как посёлок при строившемся с марта 1700 года по распоряжению царя Петра I и указу Сибирского приказа чугуноплавильном и железоделательном заводе на реке Нейва (в XVII-XVIII веках также Невья; отсюда название заводского посёлка и города). Строительством руководили верхотурский сын боярский М. А. Бибиков (весна - лето 1701 года), житель Садовой слободы Москвы С. К. Викулин (лето - конец 1701 годп) и они совместно (конец 1701 года - начало 1702 года). Первый чугун выпущен 15(26).12.1701 года. В 1702 году указом царя Петра I Невьянский завод передан в частное владение Н. Д. Демидову. Он модернизировал завод, который вскоре вышел на первое место в России по количеству и качеству производимого металла (с 1716 года железо поставлялось на экспорт; вплоть до конца XVIII века б. ч. продукции под маркой «Сибирь», а позднее «Старый соболь» вывозилась в Западную Европу).
Поселок Невьянский Завод стал производственно-технической базой для создания др. уральских и алтайских заводов Демидовых, а также ряда уральских казённых заводов. Он являлся основным местом проживания А. Н. Демидова, с 1757-1758 года до 1769 года - центром уральских владений П. А. Демидова, с 1769 года находился в собственности С. Я. Яковлева и его потомков (в 1904 году учреждено «Акционерное общество Невьянских горных и механических заводов наследников П. С. Яковлева», преобразованное в 1913 году в «Невьянское горнопромышленное акционерное общество»).
В начале 1720-х годов - начале XX века поселок Невьянский Завод - крупный центр старообрядчества: основную роль играли последователи софонтиевщины (одно из течений беглопоповцев); до середины XVIII века в поселке размещалась миссия Выго-Лексинского беспоповского поморского общежительства. В 1740-1760-х годах в Невьянске создан сборник Кирши Данилова. В среде старообрядцев поселок Невьянский Завод возникла местная художественная роспись по дереву и металлу, здесь сформировался центр старообрядческой иконописи XVIII - начала XX веков (её произведения получили название «невьянская икона»).
К началу XIX века поселок Невьянский Завод по численности населения занимал 3-е место на Урале, в нём имелись каменный Гостиный двор и более 200 деревянных торговых «балаганов», проводились летняя и зимняя недельные ярмарки. С 1807 года посёлок - центр частного Невьянского горного округа, с 1820-х годов один из центров развития золотодобычи. Здесь получило распространение сундучное производство, изготовление пожарных насосов и др. механизмов, ружей, появились частные колокололитейные заведения и т. д.
В 1878 году через поселок Невьянский Завод прошла Уральская горнозаводская железная дорога. В январе 1918 года Невьянское горнопромышленное АО национализировано. В сентябре 1918 года занят отрядами Чехословацкого корпуса во время Чехословацкого корпуса выступления 1918 года. В декабре 1918 года - июле 1919 года находился под контролем «Омского правительства». В июле 1919 года занят частями РККА во время Восточного фронта наступления 1919-1920 годов. С 1919 года город Невьянск Входил в состав Алапаевского (1919-1922 годы) и Ирбитского (1922-1923 годы) уездов Екатеринбургской губернии. Центр Невьянского (1924-1933 годы, 1941-1963 годы, с 1965 года) и Калатинского (с 1935 года Кировградского) (1933-1941 годы) районов Уральской области (до 1934 года) и Свердловской области (с 1934 года).
От промышленно-архитектурного комплекса поселка Невьянский Завод сохранилась многоярусная «падающая» башня (1722-1732 годы; высота 57,5 м, отклонение от оси 2,2 м; часы-куранты с 3 циферблатами, около 1730 года, восстановлены в 1975 году; колокола отлиты английским мастером Р. Фелпсом в 1730 году; набатный колокол отлит в поселке Невьянский Завод в 1732 году), служившая колокольней и дозорной башней. В ней располагались (снизу вверх) заводской архив, казначейская контора, «пробирной горн» (лаборатория), «слуховая комната», шахта груза часов, механизм часов, колокольня, чердак и шпиль, увенчанный флюгером с гербом Демидовых.
Рядом с башней - ампирный 5-главый Спасо-Преображенский собор (1824-1830 годы, трапезная и притвор - 1851-1864 годы; в 1930-е годы перестроен в заводской цех, восстановлен в 2001-2003 годах) с колокольней (1851-1861 годы, разрушена в 1930-е годы, восстановлена в 2001-2003 годах; высота 64 м), здание электростанции (1905 год, перестроено в 1914-1915 годах, ныне Историко-архитектурный музей). Также сохранились: Постоялый двор (начало XIX века), Свято-Троицкая единоверческая церковь (1850-1853 годы; в 1947-1995 годах в ней располагался краеведческий музей; верх не сохранился), бывший Гостиный двор (конец XIX века; с 1995 года исторический отдел Историко-архитектурного музея), купеческие дома (М. Д. Мередина, конец XVIII - начало XIX веков; Дождева, Пискунова, оба середина XIX века, и др.), городская усадьбы XIX века (купцов А. М. Селянкина, Французова, золотопромышленника Подвинцева, А. Л. Войтехова); деревянные дома с резными наличниками (А. Абрамова) и др.
Среди построек советского времени - здание заводоуправления механического завода (на месте 5-главой церкви Рождества Богородицы, 1835-1844 годы, снесена в 1930-е годы), Дом культуры машиностроителей (открыт в 1960 году). Памятники: жителям Невьянска, участникам Великой Отечественной войны (1967 год); императору Петру I и Никите Демидову. Музеи: историко-архитектурный (1913 год, современное название с 2002 года; уральское художественное литьё, керамика и стекло, невьянские иконы и др.), истории Невьянского завода, Дом невьянской иконы (2003 год).
Заводы: машиностроительный (гидромолоты, различные металлоконструкции и др.), литейный (промышленное и художественное литьё), тормозного оборудования (продукция для нужд железнодорожного подвижного состава), «Невьянский цементник», железобетонных изделий, реставрации труб. Предприятия лёгкой (трикотажные изделия и др.) и пищевой промышленности.
Близ Невьянска расположены: Свято-Никольская церковь (1789-1797 годы, в иконостасе - иконы невьянских мастеров конца XVIII века) в селе Быньги; церковь Святого Александра Невского в стиле неоклассицизма (1906-1916 годы) в селе Шурала; завод по производству художественной керамики в деревне Нижние Таволги.