НЕВСКИЙ Владимир Иванович (наст. фио Кривобоков Феодосий Иванович)

Революционный, партийный, государственный деятель, историк.

Учился в Московском и Петербургском университетах, окончил физико-математический факультет Харьковского университета (1910). С гимназии участник революционного движения, профессиональный революционер, член партии, неоднократно подвергался арестам. В 1917 один из руководителей вооруженных красногвардейских отрядов в Москве, член Военно-революционного комитета . Народный комиссар путей сообщения (1918-19). Ректор Коммунистического университета им. Я.М. Свердлова (1919-21). Заместитель заведующего Истпарта ЦК РКП (б) (1921-23), председатель петроградского истпарта. Директор Всесоюзной библиотеки им. В.И. Ленина (1925-35). Некоторое время (в 1921) примыкал к «рабочей оппозиции», что негативно сказалось на его партийной карьере. В 1935 репрессирован, расстрелян. Реабилитирован в 1955.

Один из первых специалистов по истории партии большевиков и истории революционного движения. Сочетал классовый подход с комплексным анализом источников. Отстаивал значение небольшевистских источников для изучения истории партии. Считал, что в генезисе социал-демократии в России ключевую роль сыграли самостоятельные идейные поиски рабочего класса и, в меньшей степени, влияние интеллигенции.

Сочинения:

Материалы для биографического словаря социал-демократов, вступивших в российское рабочее движение за период с 1880 по 1905 гг. М., 1923. Вып. 1. (редактор, член авторского коллектива);

Очерки по истории РКП (б). Пг., 1923. Т. I;

Восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический»: Воспоминания, материалы и документы. М.-Пг., 1924 (автор-составитель);

История РКП (б). М., 1925;

Третий съезд. М., 1927;

Предшественники нашей партии (Северный союз русских рабочих), М., 1930;

От «Земли и воли» к группе «Освобождение труда», М., 1930;

Рабочее движение в январские дни 1905 года. М., 1931;

Советы и вооруженное восстание в 1905 году. М., 1932.