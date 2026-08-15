Нéвский, Николай ­Александрович

Нéвский, Николай ­Александрович (18.02[01.03].1892, Рыбинск — 24.11.1937, Ленинград) — российский лингвист, этнолог, фольклорист, востоковед. Доктор филологических наук (1935, без защиты). Ленинская премия (1962, посмертно). Из семьи чиновника. Окончил японско-­китайский разряд факультета восточных языков Петербургского университета (1914). В 1915 направлен на стажировку в Японию на два года, но пробыл там до 1929. Печатался с 1918 («Еще один взгляд на постоянные эпитеты в традиционной японской поэзии», на яп. яз.). Изучал японскую литературу, диалекты японского языка и традиционную религию синто в связи с народными верованиями. Преподавал русский язык в Высшем коммерческом училище в г. Отару (1919–1922), Осакском институте иностранных языков (1922–1929). Первым из российских ученых вел полевые исследования языка, верований и культуры айнов на о. Хоккайдо (1919–1922), коренного населения о-вов Рюкю (1922, 1926, 1928), тайваньских аборигенов народности цоу (1927). С 1925 занимался расшифровкой тангутских рукописей, найденных в Хара-­Хото П. К. Козловым . В 1920‑е сотрудничал с японскими лингвистами и этнографами, опубликовал ряд статей на японском языке. В 1929 получил советское гражданство и переехал в Ленинград. Преподавал японский язык (доцент) в Ленинградском государственном университете (ЛГУ) и Ленинградском восточном институте (до 1936), работал в Институте востоковедения АН СССР (с 1930) и в Государственном Эрмитаже (с 1934). Незаконно репрессирован, расстрелян. Реабилитирован в 1957. Научное наследие Н. в основном опубликовано посмертно; часть материалов утрачена или остается неизданной. Для работ Н. характерно комплексное изучение языка, этнографии, религии и быта различных народов в их совокупности.

Соч .: Начальный учебник японского разговорного языка. Л., 1933 (соавт. Е. М. Колпакчи); Японский язык. Начальный курс. Л., 1934 (соавт. Е. М. Колпакчи); Материалы по говорам языка цоу. М. – Л., 1935; Тангутская филология. Исследования и словарь. В 2 кн. М., 1960; Айнский фольклор. Исследования, тексты и переводы. М., 1972; Фольклор островов Мияко. М., 1978; Материалы по говорам языка цоу. Словарь диалекта северных цоу. М., 1981; На стеклах вечности… Николай Невский. Переводы, исследования, материалы к биографии // Петербургское востоковедение. Вып. 8. СПб., 1996; Цуки то фуси (Луна и бессмертие). Токио, 1972 (на яп. яз.).

Лит .: Като К. Тэн-но хэби. Никорай Нэфусуки-но сёгай (Небесная змея. Жизнь Николая Невского). Токио, 1976 (2011) (на яп. яз.); Громковская Л. Л., Кычанов Е. И. Николай Александрович Невский. М., 1978; Николай Невский: жизнь и наследие: Сборник статей. СПб., 2013. В. Э. Молодяков.