НЕВСКИИ ПЯТАЧОК

Важный плацдарм на левом берегу реки Невы в районе пристанционного поселка Невская Дубровка (ныне поселок городского типа Дубровка Всеволожского р-на Ленинградской области), который почти весь период блокады Ленинграда удерживали войска Ленинградского фронта.

8 сентября 1941 г., обойдя Ленинград с востока, немецкие войска заняли левый берег Невы на 30-километровом участке южнее Ладожского озера, перерезав сухопутные коммуникации города со страной. Образовался так называемый Шлиссельбургско-Синявинский выступ шириной 10 км, получивший у немцев наименование «бутылочное горло». Здесь враг, в короткие сроки возвел 3 мощных оборонительных рубежа обороны. 18 сентября 1941 г. командование Ленинградского фронта приняло решение, опираясь на прочную оборону правого берега Невы, захватить плацдарм на ее левом берегу на рубеже Ивановское — Отрадное — Мустулово — Московская Дубровка, продолжив наступление в направлении ст. Мга. В ночь с 19 на 20 сентября 1941 г. части 115 стрелковой дивизии и 4-й бригады морской пехоты форсировали Неву в районе Невской Дубровки. Им удалось захватить Московскую Дубровку и подойти к шоссе Ленинград — Шлиссельбург. Противник начал яростные контратаки пытаясь ликвидировать этот плацдарм, представлявший собой небольшой клочок земли вдоль обрывистого, высокого берега реки, шириной до 2 км и в глубину 500 -600 м. Он простреливался со всех сторон ружейно-пулеметным и артиллерийско-минометным огнем фашистов. Жестокие бои развернулись за деревню Арбузово, которая по несколько раз в сутки переходила из рук в руки. 22 сентября 1941 г. приказом командующего Ленинградским фронтом, в целях объединения действий частей Красной Армии на правом берегу Невы, была создана Невская оперативная группа войск (НОГ), в составе 115-й стрелковой дивизии, 1-й дивизии НКВД и 4-й бригады морской пехоты. 14 октября 1941 г. Ставка ВГК приказала войскам Ленинградского фронта провести наступательную операцию против 18-й армии противника с целью прорыва блокады Ленинграда ударом по Шлиссельбургско-Синявинскому выступу. В рамках этой операции войска Невской оперативной группы утром 20 октября перешли в наступление на «Невском пятачке». Начались изнурительные бои. Переправу через Неву, постоянно подвергавшуюся артиллерийским и авиационным налетам противника, обеспечивали моряки Ленинградской военно-морской базы. С 20 по 28 октября 1941 г. в НОГ прибыли 265-я, 86-я, 20-я и 168-я стрелковые дивизии. Ранее воевавшие на других участках фронта, они были малочисленны и слабо вооружены. Все их атаки на плацдарме успеха не принесли. Попытки переправить на плацдарм танки для усиления пехоты закончились неудачей. Но противник, яростно контратаковавший, не смог скинуть в воду советских бойцов. В начале ноября 1941 г. в Невскую Дубровку прибыл штаб 8-й армии, в состав которой входили 168-я, 115-я, 86-я, 265-я стрелковые дивизии и 20-я дивизия войск НКВД. К этому времени плацдарм на левом берегу Невы по фронту простирался до 4 км, а в глубину достигал 3 км. 4 ноября 1941 г. 168-я стрелковая дивизия переправилась на «Невский пятачок» и начала наступление на Синявинские высоты с целью соединения с 54-й армией и прорыва блокады Ленинграда. Добиться успеха она не смогла. Противник непрерывно подтягивал из глубины обороны резервы. На плацдарм была переброшена 177-я стрелковая дивизия, которая совместно с 168-й вела непрерывные, но безуспешные атаки на деревню Арбузово. С 9 по 12 ноября на плацдарм переправились 1-й, 2-й и 3-й коммунистические ударные полки, сформированные из ленинградцев, они с ходу вступали в бой. С 13 ноября в атаках принимали участие части 20-й, 115-й, 86-й стрелковых дивизий и 8 танков 123-й танковой бригады, но прорвать вражескую оборону наступающие части не смогли. Обе стороны понесли тяжелые потери. 19 ноября 1941 г. безуспешные попытки прорвать оборону противника были прекращены. Всю зиму 1941/1942 гг. на плацдарме шли позиционные бои. К апрелю 1942 г. плацдарм оборонял 330-й полк 86-й стрелковой дивизии. Он держал оборону по фронту 3,8 км. 24 апреля 1942 г. на Неве начался ледоход, который отрезал полк от правого берега. Противник воспользовался этим обстоятельством и начал массированное наступление на защитников плацдарма. 29 апреля 1942 г. после ожесточенных боев немцам удалось расчленить боевые порядки полка и выйти к Неве. Последние защитники плацдарма отошли к командному пункту полка. После того как противник забросал штабную землянку и КП гранатами, связь с плацдармом окончательно прервалась. В живых остался только начальник штаба полка майор Александр Соколов, который будучи мастером спорта по плаванию и чемпионом Приволжского военного округа, сумел, несмотря на ранение, переплыть холодную Неву. 26 сентября 1942 г. войска Невской оперативной группы в составе 70-й, 86-й стрелковых дивизий и 11-й стрелковой бригады снова овладели плацдармом на левом берегу Невы в районе деревни Арбузово и вели борьбу за него вплоть до прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 г. За мужество и героизм, проявленные при форсировании Невы и захват плацдарма, 70-я стрелковая дивизия была первой на Ленинградском фронте преобразована в 45-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Одна из рот 329-го стрелкового полка этой дивизии вошла в историю обороны Ленинграда, как полностью орденоносная — все 114 человек ее личного состава награждены орденами и медалями. «Невский пятачок» удерживали ок. 400 дней. Этот небольшой участок земли стал одним из символов героизма советских воинов, отстоявших город на Неве. Многие тысячи защитников плацдарма погибли, но не сдали своих боевых позиций. В январе 1943 г. войска, расположенные на плацдарме, оказали существенную поддержку главным советским силам, разорвавшим вражеское кольцо. В послевоенные годы в поселке Дубровка был создан музей, а на месте плацдарма — мемориал «Невский пятачок», входящий в комплекс сооружений и монументов «Зеленого пояса славы» Ленинграда.

Исторические источники:

Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов. СПб., 2005;

Невский пятачок. Воспоминания участников боев под Невской Дубровкой в 1941—1943 годах. Л., 1977.

Автор статьи: Мартынов В. Е.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015