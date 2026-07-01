НЕВСКАЯ БИТВА 1240

НЕВСКАЯ БИТВА 1240 года - сражение между новгородским и шведским войсками, состоявшееся у впадения реки Ижора в реку Нева 15.07.1240 года.

Невская битва стала одним из этапов русско-шведского противостояния из-за сфер влияния в Восточной При­бал­ти­ке в XII-XIV веках. Ле­том 1240 года при­быв­шее на ко­раб­лях шведское вой­ско (вклю­ча­ло от­ря­ды шве­дов, нор­веж­цев, финских пле­мён сумь и емь) вы­са­ди­лось в устье Ижо­ры, ве­ро­ят­но с це­лью ос­но­вать здесь кре­пость, ко­то­рая по­зво­ли­ла бы рас­про­стра­нить свою власть на со­сед­ние пле­ме­на и про­вес­ти об­ра­ще­ние их в ка­то­ли­че­ст­во.

Воз­глав­лял экс­пе­ди­цию «князь» («ко­роль час­ти Римь­ская от По­лу­нощ­ныя стра­ны»), ко­то­ро­го на­чи­ная с XIV века не­ред­ко ото­жде­ст­в­ля­ют с Бир­ге­ром Маг­нус­со­ном (смотрите Бир­гер Ярль ; по вер­сии И. П. Шас­коль­ско­го, вой­ско воз­глав­лял ярл Ульф Фа­си). В чис­ле уча­ст­ни­ков по­хо­да упо­ми­на­ют­ся епи­ско­пы (сре­ди ко­то­рых, воз­мож­но, на­хо­дил­ся финляндский епископ То­мас). О по­яв­ле­нии шведского вой­ска в Нов­го­род со­об­щил ижор­ский ста­рей­ши­на Пел­гу­сий (в кре­ще­нии Фи­липп), нёс­ший в устье Не­вы «стра­жу мор­скую». Нов­го­род­ский князь Алек­сандр Яро­сла­вич со сво­ей дру­жи­ной и опол­че­ни­ем нов­го­род­цев и ла­до­жан дви­нул­ся к Не­ве.

О Невской битве со­об­ща­ют толь­ко русские ис­точ­ни­ки [Жи­тие Алек­сан­д­ра Нев­ско­го ( По­весть о жи­тии и о храб­ро­сти бла­го­вер­но­го и ве­ли­ко­го кня­зя Алек­сан­д­ра ) и Нов­го­род­ская пер­вая ле­то­пись стар­ше­го из­во­да], по ко­то­рым за­труд­ни­тель­но де­таль­но про­сле­дить ход сра­же­ния. Вне­зап­ной ата­кой нов­го­род­цы с ла­до­жа­на­ми при­жа­ли не ус­пев­ших ещё по­стро­ить ук­ре­п­ле­ний шве­дов к их ко­раб­лям и за­ста­ви­ли эва­куи­ро­вать­ся. Со­глас­но Жи­тию, Алек­сандр Яро­сла­вич лич­но бил­ся с пред­во­ди­те­лем шведского вой­ска, ос­та­вив ему сво­им копь­ём шрам на ли­це (ис­сле­до­ва­ние ос­тан­ков Бир­ге­ра Маг­нус­со­на за­фик­си­ро­ва­ло у не­го след от ра­не­ния над пра­вым гла­зом).

Шведское вой­ско по­нес­ло боль­шие по­те­ри: сго­ре­ли несколько ко­раб­лей, по­гиб их «вое­во­да» Спи­ри­дон и один из епи­ско­пов, шве­ды от­пра­ви­ли на ро­ди­ну 2 ко­раб­ля, на­гру­жен­ные те­ла­ми по­гиб­ших знат­ных вои­нов, а многих дру­гих («бе­щис­ла») за­хо­ро­ни­ли в кол­лек­тив­ной мо­ги­ле на мес­те сра­же­ния. С нов­го­род­ской сто­ро­ны по­те­ри со­ста­ви­ли 20 человек, сре­ди ко­то­рых 4 знат­ных нов­го­род­ца (Кон­стан­тин Лу­го­ти­нич, Гю­ря­та Пи­не­щи­нич, На­мест и сын ко­жев­ни­ка Дро­чи­ло Не­зды­лов). В хо­де Невской битвы осо­бо от­ли­чи­лись нов­го­род­цы Гав­ри­ла Олек­сич, Сбы­слав Яку­но­вич, Ми­ша (воз­глав­лял пе­ший от­ряд, унич­то­жив­ший 3 шведских ко­раб­ля) и не­ко­то­рые чле­ны кня­же­ской дру­жи­ны.

Невская битва - пер­вое сра­же­ние, в ко­то­ром вой­ска­ми ру­ко­во­дил князь Алек­сандр Яро­сла­вич , про­зван­ный за по­бе­ду в ней Нев­ским. Раз­гром в Невской битве за­ста­вил шве­дов от­ка­зать­ся от по­пы­ток ус­та­нов­ле­ния кон­тро­ля над важ­ней­шей для Нов­го­ро­да транс­порт­ной ар­те­ри­ей - Не­вой, при этом про­ти­во­стоя­ние Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки и Шве­ции про­дол­жи­лось.

Со­бы­тия Невской битвы слу­жи­ли важ­ным сим­во­лом в борь­бе русских ца­рей за ов­ла­де­ние по­бе­режь­ем Бал­тий­ско­го моря. Так, в хо­де Северной вой­ны 1700-1721 годов царь Пётр I от­ме­тил свои ус­пе­хи ос­но­ва­ни­ем в 1710 году Свя­то-Тро­иц­ко­го Алек­сан­д­ро-Нев­ско­го монастыря (с 1797 года лав­ра) на том мес­те, где, как он счи­тал, со­стоя­лась Невская битва; в 1724 году ту­да пе­ре­не­се­ны мо­щи святого князя Алек­сан­д­ра Нев­ско­го, став­ше­го не­бес­ным по­кро­ви­те­лем Санкт-Пе­тер­бур­га.

Исторические источники:

Жи­тие Алек­сан­д­ра Нев­ско­го // Биб­лио­те­ка ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си. СПб., 2000. Т. 5

Пол­ное со­б­ра­ние рус­ских ле­то­пи­сей. М., 2000. Т. 3.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)