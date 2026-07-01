НЕВСКАЯ БИТВА 1240
НЕВСКАЯ БИТВА 1240 года - сражение между новгородским и шведским войсками, состоявшееся у впадения реки Ижора в реку Нева 15.07.1240 года.
Невская битва стала одним из этапов русско-шведского противостояния из-за сфер влияния в Восточной Прибалтике в XII-XIV веках. Летом 1240 года прибывшее на кораблях шведское войско (включало отряды шведов, норвежцев, финских племён сумь и емь) высадилось в устье Ижоры, вероятно с целью основать здесь крепость, которая позволила бы распространить свою власть на соседние племена и провести обращение их в католичество.
Возглавлял экспедицию «князь» («король части Римьская от Полунощныя страны»), которого начиная с XIV века нередко отождествляют с Биргером Магнуссоном (смотрите Биргер Ярль; по версии И. П. Шаскольского, войско возглавлял ярл Ульф Фаси). В числе участников похода упоминаются епископы (среди которых, возможно, находился финляндский епископ Томас). О появлении шведского войска в Новгород сообщил ижорский старейшина Пелгусий (в крещении Филипп), нёсший в устье Невы «стражу морскую». Новгородский князь Александр Ярославич со своей дружиной и ополчением новгородцев и ладожан двинулся к Неве.
О Невской битве сообщают только русские источники [Житие Александра Невского (Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра) и Новгородская первая летопись старшего извода], по которым затруднительно детально проследить ход сражения. Внезапной атакой новгородцы с ладожанами прижали не успевших ещё построить укреплений шведов к их кораблям и заставили эвакуироваться. Согласно Житию, Александр Ярославич лично бился с предводителем шведского войска, оставив ему своим копьём шрам на лице (исследование останков Биргера Магнуссона зафиксировало у него след от ранения над правым глазом).
Шведское войско понесло большие потери: сгорели несколько кораблей, погиб их «воевода» Спиридон и один из епископов, шведы отправили на родину 2 корабля, нагруженные телами погибших знатных воинов, а многих других («бещисла») захоронили в коллективной могиле на месте сражения. С новгородской стороны потери составили 20 человек, среди которых 4 знатных новгородца (Константин Луготинич, Гюрята Пинещинич, Намест и сын кожевника Дрочило Нездылов). В ходе Невской битвы особо отличились новгородцы Гаврила Олексич, Сбыслав Якунович, Миша (возглавлял пеший отряд, уничтоживший 3 шведских корабля) и некоторые члены княжеской дружины.
Невская битва - первое сражение, в котором войсками руководил князь Александр Ярославич, прозванный за победу в ней Невским. Разгром в Невской битве заставил шведов отказаться от попыток установления контроля над важнейшей для Новгорода транспортной артерией - Невой, при этом противостояние Новгородской республики и Швеции продолжилось.
События Невской битвы служили важным символом в борьбе русских царей за овладение побережьем Балтийского моря. Так, в ходе Северной войны 1700-1721 годов царь Пётр I отметил свои успехи основанием в 1710 году Свято-Троицкого Александро-Невского монастыря (с 1797 года лавра) на том месте, где, как он считал, состоялась Невская битва; в 1724 году туда перенесены мощи святого князя Александра Невского, ставшего небесным покровителем Санкт-Петербурга.
Исторические источники:
Житие Александра Невского // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2000. Т. 5
Полное собрание русских летописей. М., 2000. Т. 3.