НЕВШАТЕЛЬ
НЕВШАТЕЛЬ - город на западе Швейцарии, административный центр кантона Невшатель.
Население 32,4 тысячи человек (2012 год; около 1/3 - иностранцы), с пригородами свыше 75 тысяч человек. Расположен в южных предгорьях массива Юра (на высоте до 430 м), вытянут более чем на 7 км вдоль северо-западного побережья Невшательского озера, в 25 км от границы с Францией. Значительный транспортный узел. Федеральные автострады соединяют Невшатель с Берном, Цюрихом, Базелем, Лозанной, Женевой, а также с Парижем, Лионом, Марселем и др. крупными городами Франции. Через Невшатель проходят железнодорожные магистрали Цюрих - Биль - Ивердон - Женева и Париж - Дижон - Понтарлье - Берн. Железнодорожным сообщением (через Берн - Тун - Лёчбергский и Симплонский тоннели) связан с Северной Италией. Пассажирский порт на Невшательском озере (главным образом туристическое значение).
Впервые упоминается в 1011 году как замок короля Арелата Рудольфа III (993-1032 годы). С середины XI века центр графства, управлявшегося швабским родом Церингов. Входил в состав Базельского диоцеза. В 1214 году получил статус вольного города и коммунальную хартию. Во время эпидемии чумы 1349 года (смотрите «Чёрная смерть») потерял треть населения. Центр обработки древесины и металлов. Со второй половины XIV века в городе действовала ярмарка, в 1437 году было налажено производство бумаги. В 1406 году Невшатель заключил договор о вечном союзе со швейцарским кантоном Берн. В 1450 году сильно пострадал от пожара. В 1504 году в результате брака наследницы дома Баден-Гохберг (ветвь рода Церингов) Жанны (умер 1543 год) с Людовиком Орлеанским (умер 1516 год), потомком графов Дюнуа (боковая линия Валуа), с 1512 года герцогом Лонгвиль, Навшатель стал владением Лонгвилей.
В 1512-1529 годах, в период Итальянских войн, оккупирован швейцарскими войсками. В 1522 году в Невшателе создан Большой совет из 40 выборных представителей и др. органы муниципальной власти, просуществовавшие без значительных изменений до 1848 года. В 1530 году большинство жителей города приняли кальвинизм. В 1579 году значительная часть города (в т. ч. Ратуша) была разрушена в результате наводнения. По Вестфальскому миру 1648 года графство Невшатель получило статус суверенного княжества. С отменой в 1685 году Нантского эдикта 1598 года Невшатель принял многих французских кальвинистов, что способствовало развитию города и княжества. В 1707 году после смерти бездетной Марии Немурской, герцогини де Лонгвиль, власть над Невшателем оспаривали 15 претендентов; по решению Трибунала Трёх Сословий (Штатов) графства главой Невшатель был избран король Пруссии Фридрих I, кальвинист по вероисповеданию (это избрание подтверждено Утрехтским миром 1713 года).
Прусские короли почти не вмешивались в дела города, тесно связанного с швейцарскими кантонами, но обеспечивали его защиту от притязаний Франции. С 1738 года в городе стала издаваться ежедневная газета. Во второй половине XVIII - середине XIX века в Невшателе печатались многие запрещённые во Франции книги, в т. ч. «Энциклопедия» Д. Дидро. По Шёнбруннскому союзному договору 1805 года Пруссия уступила Невшатель Франции. В это время город насчитывал около 4 тыс. жителей. В 1806 году Наполеон I Бонапарт номинально передал княжество своему военному министру маршалу Л. А. Бертье (ни разу его не посетившему). По решению Венского конгресса 1814-1815 годов Невшатель был возвращён королю Пруссии, но одновременно стал членом Швейцарской Конфедерации; с 1814 года Невшатель - административный центр одноименного швейцарского кантона.
В 1848 году в условиях общеевропейского революционного подъёма Невшатель был провозглашён республикой в составе Швейцарии, независимой от Пруссии. 02.09.1856 года монархисты города захватили Невшательский замок и подняли мятеж, который был вскоре подавлен республиканцами. По инициативе Наполеона III 05.03-26.05.1857 года в Париже прошла международная конференция, по итогам которой Пруссия 19.06.1857 года окончательно отказалась от претензий на Невшатель. В XIX веке в городе находили убежище многие политические эмигранты, прежде всего французские. В 1860 году открыто железнодорожное сообщение с Ла- Шо-де-Фон и Понтарлье (Франция), в 1884 году - с Безансоном (Франция), в 1901 году - с Берном.
В центре исторической части города на холме над городскими кварталами возвышается замок (XI-XII века,XIV-XVI века реставрирован в XIX веке) с башнями и залом Марии Савойской (XIV век), большим внутренним двором, вокруг которого расположены парадный Рыцарский зал, старая сокровищница, кухня, зал Сословий и западный портал с башнями (все XV век), башня с винтовой лестницей XVI века; малым южным двором, отделяющим южную галерею графа Филиппа де Ошбера (XV век). Северо-восточный зал Большого совета (1866 год, проходят заседания парламента кантона) соединён с клуатром (реконструирован в конце XIX века) романо-готической коллегиальной церкви (1185-1276 годы; с 1530 года протестантская церковь; романский хор с надгробием графов Невшательских, включающим 15 статуй, 1373-1487 годы; неф в стиле бургундской готики; романский южный портал; завершение южной башни и северная башня - 1869-1870 годы).
От средневековых городских укреплений у подножия замкового холма сохранились: Тюремная башня (основание X век, перестроена в XIII веке; до 1850 года использовалась как тюрьма), башня Дьесс (XII век, перестроена в XIII и XVIII веках) и фрагменты стен. В т. н. Нижнем городе (был разделён рекой Сейон на Бург и Нойбург, в 1843 году река заключена в подземный коллектор, над ним проложена одна из центральных улиц города) уцелели ренессансные дома (здание бывшего рынка зерновых и тканей, с высокими остроконечными крышами, 1569-1575 годы, архитектор Л. Перру; Пассаж де-Корбе с винтовой лестницей, ресторан Баннере), протестантская Нижняя церковь (1696 год), многочисленные фонтаны XVI-XVIII веков (в т. ч. Юстиции, 1545-1547 годы, Баннере, 1581-1584 годы, оба - Л. Перру; Льва, Грифона, оба 1664 год); жилые дома, построенные после пожара 1714 года (застройка Яблочной улицы); бывший театр (1766-1769 годы; ныне концертный зал), Ратуша в стиле классицизма (1784-1790 годы, архитектор П. А. Пари), Театр дю-Поммье (ныне Городской культурный центр и театральная школа).
Вне Старого города сохранились: отель Дю Пейру (1765-1770 годы, архитектор Э. Риттер) с северным корпусом (1862-1864 годы; с 1952 года археологический музей, с 2003 года музей «Галереи истории»); т. н. Прусский дом (1797 год), часовня Маладьер (1827-1828 годы, архитектор Ф. де Морель), центральное здание университета (1909 год, архитектор Л. Перье), католическая неоготическая церковь Нотр- Дам-де-ль’Ассомпсьон (1906 год). В XIX веке организованы набережные (в т. ч. Остервальд; эспланады Леопольд-Робер, Мон- Блан со скульптурами Х. Арпа, В. Вазарели и Р. Кунга) со зданиями в духе эклектизма: латинский колледж (1835 год; ныне городская библиотека), отель Бо-Риваж (1863 год), отель де-Пост (1896 год; бывший почтамт). На озере построены павильоны Швейцарской национальной выставки (2002 год). Памятники: меценату Д. де Пюри (1848 год, установлен в 1855 году, скульптор П. Ж. Давид д’Анже), деятелю Реформации Г. Фарелю (1876 год, скульптор Ш. Игель). Театр дю-Пассаж (здание 2000 года), гостиница «Палафит» (2001 год).
Дополнительная литература:
Piaget A. Histoire de la Révolution neuchâteloise. Neuchâtel, 1909–1931. Vol. 1–5;
Béguin J. Le château de Neuchâtel. Neuchâtel, 1948;
Loew F. Le système des échanges а̀ Neuchâtel au XV s. Neuchâtel, 1966;
Schumacher J.-J. Partis politiques neuchâteloises et interventionnisme fédérale en matière économique (1874–1978). Neuchâtel, 1980;
Scheurer R., Roulet L.-E., Courvoisier J. Histoire du Conseil d’Etat neuchâteloise des origines а̀ 1945. Neuchâtel, 1987;
Histoire du Pays de Neuchâtel. Neuchâtel, 1989–1993. Vol. 1–3;
Dépendance et profit seigneurialé: société d’ordres et économie domaniale dans les anciennes possessions des comtes de Neuchâtel. Neuchâtel, 1990.