НЕВШАТЕЛЬ

НЕВШАТЕЛЬ - город на западе Швейцарии, административный центр кантона Невшатель.

Население 32,4 тысячи человек (2012 год; около 1/3 - ино­стран­цы), с при­го­ро­да­ми свыше 75 тысяч человек. Рас­по­ло­жен в южных пред­горь­ях мас­си­ва Юра (на высоте до 430 м), вы­тя­нут бо­лее чем на 7 км вдоль северо-западного по­бе­ре­жья Не­вша­тель­ско­го озера, в 25 км от гра­ни­цы с Фран­ци­ей. Зна­чительный транс­порт­ный узел. Фе­де­раль­ные ав­то­стра­ды со­еди­ня­ют Невшатель с Бер­ном , Цю­ри­хом, Ба­зе­лем, Ло­зан­ной, Же­не­вой, а так­же с Па­ри­жем, Лио­ном, Мар­се­лем и др. круп­ны­ми го­ро­да­ми Фран­ции. Че­рез Невшатель про­хо­дят железнодорожные ма­ги­ст­ра­ли Цю­рих - Биль - Ивер­дон - Же­не­ва и Па­риж - Ди­жон - Пон­тар­лье - Берн. Железнодорожным со­об­ще­ни­ем (че­рез Берн - Тун - Лёч­берг­ский и Сим­п­лон­ский тон­не­ли) свя­зан с Северной Ита­ли­ей. Пас­са­жир­ский порт на Не­вша­тель­ском озере (главным образом ту­ри­стическое зна­че­ние).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1011 году как за­мок ко­ро­ля Аре­ла­та Ру­доль­фа III (993-1032 годы). С середины XI века центр граф­ст­ва, управ­ляв­ше­го­ся шваб­ским ро­дом Це­рин­гов. Вхо­дил в со­став Ба­зель­ско­го дио­це­за . В 1214 году по­лу­чил ста­тус воль­но­го го­ро­да и ком­му­наль­ную хар­тию. Во вре­мя эпи­де­мии чу­мы 1349 года (смотрите «Чёр­ная смерть») по­те­рял треть на­се­ле­ния. Центр об­ра­бот­ки дре­ве­си­ны и ме­тал­лов. Со второй половины XIV века в городе дей­ст­во­ва­ла яр­мар­ка, в 1437 году бы­ло на­ла­же­но про­изводство бу­ма­ги. В 1406 году Невшатель за­клю­чил до­го­вор о веч­ном сою­зе со швейцарским кан­то­ном Берн. В 1450 году силь­но по­стра­дал от по­жа­ра. В 1504 году в ре­зуль­та­те бра­ка на­след­ни­цы до­ма Ба­ден-Гох­берг (ветвь ро­да Це­рин­гов) Жан­ны (умер 1543 год) с Лю­до­ви­ком Ор­ле­ан­ским (умер 1516 год), по­том­ком гра­фов Дю­нуа (бо­ко­вая ли­ния Ва­луа), с 1512 года гер­цо­гом Лонг­виль, Навшатель стал вла­де­ни­ем Лон­гви­лей.

В 1512-1529 годах, в пе­ри­од Италь­ян­ских войн, ок­ку­пи­ро­ван швейцарскими вой­ска­ми. В 1522 году в Невшателе соз­дан Боль­шой со­вет из 40 вы­бор­ных пред­ста­ви­те­лей и др. ор­га­ны му­ни­ци­паль­ной вла­сти, про­су­ще­ст­во­вав­шие без зна­чительных из­ме­не­ний до 1848 года. В 1530 году боль­шин­ст­во жи­те­лей города при­ня­ли каль­ви­низм . В 1579 году зна­чительная часть го­ро­да (в т. ч. Ра­ту­ша) бы­ла раз­ру­ше­на в ре­зуль­та­те на­вод­не­ния. По Вест­фаль­ско­му ми­ру 1648 года граф­ст­во Не­вша­тель по­лу­чи­ло ста­тус су­ве­рен­но­го кня­же­ст­ва. С от­ме­ной в 1685 году Нант­ско­го эдик­та 1598 года Невшатель при­нял многих французских каль­ви­ни­стов, что спо­соб­ст­во­ва­ло раз­ви­тию го­ро­да и кня­же­ст­ва. В 1707 году по­сле смер­ти без­дет­ной Ма­рии Не­мур­ской, гер­цо­ги­ни де Лонг­виль, власть над Невшателем ос­па­ри­ва­ли 15 пре­тен­ден­тов; по ре­ше­нию Три­бу­на­ла Трёх Со­сло­вий (Шта­тов) граф­ст­ва гла­вой Невшатель был из­бран ко­роль Прус­сии Фрид­рих I, каль­ви­нист по ве­ро­ис­по­ве­да­нию (это из­бра­ние под­твер­жде­но Ут­рехт­ским ми­ром 1713 года).

Прусские ко­роли поч­ти не вме­ши­ва­лись в де­ла города, тес­но свя­зан­но­го с швейцарскими кан­то­на­ми, но обес­пе­чи­ва­ли его за­щи­ту от при­тя­заний Фран­ции. С 1738 года в городе ста­ла из­да­вать­ся еже­днев­ная га­зе­та. Во второй половине XVIII - середине XIX века в Невшателе пе­ча­та­лись многие за­пре­щён­ные во Фран­ции кни­ги, в т. ч. «Эн­цик­ло­пе­дия» Д. Дид­ро. По Шён­брунн­ско­му со­юз­но­му до­го­во­ру 1805 года Прус­сия ус­ту­пи­ла Невшатель Фран­ции. В это вре­мя го­род на­счи­ты­вал около 4 тыс. жителей. В 1806 году На­по­ле­он I Бо­на­парт но­ми­наль­но пе­ре­дал кня­же­ст­во сво­ему во­енному ми­ни­ст­ру мар­ша­лу Л. А. Бер­тье (ни ра­зу его не по­се­тив­ше­му). По ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов Невшатель был воз­вра­щён ко­ро­лю Прус­сии, но од­но­вре­мен­но стал членом Швейцарской Кон­фе­де­ра­ции; с 1814 года Невшатель - административный центр од­но­именного швейцарского кан­тона.

В 1848 году в ус­ло­ви­ях об­ще­ев­ро­пей­ско­го ре­во­люционного подъ­ё­ма Невшатель был про­воз­гла­шён рес­пуб­ли­кой в со­ста­ве Швей­ца­рии, не­за­ви­си­мой от Прус­сии. 02.09.1856 года мо­нар­хи­сты города за­хва­ти­ли Не­вша­тель­ский за­мок и под­ня­ли мя­теж, ко­то­рый был вско­ре по­дав­лен рес­пуб­ли­кан­ца­ми. По ини­циа­ти­ве На­по­ле­о­на III 05.03-26.05.1857 года в Па­ри­же про­шла ме­ж­ду­народная кон­фе­рен­ция, по ито­гам ко­то­рой Прус­сия 19.06.1857 года окон­ча­тель­но от­ка­за­лась от пре­тен­зий на Невшатель. В XIX веке в городе на­хо­ди­ли убе­жи­ще многие по­ли­тические эмиг­ран­ты, пре­ж­де все­го фран­цуз­ские. В 1860 году от­кры­то железнодорожное со­об­ще­ние с Ла- Шо-де-Фон и Пон­тар­лье (Фран­ция), в 1884 году - с Бе­зан­со­ном (Фран­ция), в 1901 году - с Бер­ном.

В цен­тре ис­то­рической час­ти города на хол­ме над городскими квар­та­ла­ми воз­вы­ша­ет­ся за­мок (XI-XII века,XIV-XVI века рес­тав­ри­ро­ван в XIX веке) с баш­ня­ми и за­лом Ма­рии Са­вой­ской (XIV век), боль­шим внутренним дво­ром, во­круг ко­то­ро­го рас­по­ло­же­ны па­рад­ный Ры­цар­ский зал, ста­рая со­кро­вищ­ни­ца, кух­ня, зал Со­сло­вий и западный пор­тал с баш­ня­ми (все XV век), баш­ня с вин­то­вой ле­ст­ни­цей XVI века; ма­лым южным дво­ром, от­де­ляю­щим южную га­ле­рею графа Фи­лип­па де Ош­бе­ра (XV век). Северо-восточный зал Боль­шо­го со­ве­та (1866 год, про­хо­дят за­се­да­ния пар­ла­мен­та кан­то­на) со­еди­нён с клу­ат­ром (ре­кон­ст­руи­ро­ван в конце XIX века) ро­ма­но-го­тической кол­ле­ги­аль­ной церк­ви (1185-1276 годы; с 1530 года про­тес­тант­ская цер­ковь; ро­ман­ский хор с над­гро­би­ем гра­фов Не­вша­тель­ских, вклю­чаю­щим 15 ста­туй, 1373-1487 годы; неф в сти­ле бур­гунд­ской го­ти­ки ; ро­ман­ский южный пор­тал; за­вер­ше­ние южной баш­ни и северная баш­ня - 1869-1870 годы).

От средневековых городских ук­ре­п­ле­ний у под­но­жия зам­ко­во­го хол­ма со­хра­ни­лись: Тю­рем­ная баш­ня (ос­но­ва­ние X век, пе­ре­строе­на в XIII веке; до 1850 года ис­поль­зо­ва­лась как тюрь­ма), баш­ня Дьесс (XII век, пе­ре­строе­на в XIII и XVIII веках) и фраг­мен­ты стен. В т. н. Ниж­нем го­роде (был раз­де­лён рекой Сей­он на Бург и Ной­бург, в 1843 году ре­ка за­клю­че­на в под­зем­ный кол­лек­тор, над ним про­ло­же­на од­на из центральных улиц города) уце­ле­ли ре­нес­санс­ные до­ма (зда­ние бывшего рын­ка зер­но­вых и тка­ней, с вы­со­ки­ми ост­ро­конеч­ны­ми кры­ша­ми, 1569-1575 годы, архитектор Л. Пер­ру; Пас­саж де-Кор­бе с вин­то­вой ле­ст­ни­цей, рес­то­ран Бан­не­ре), про­тес­тант­ская Ниж­няя церковь (1696 год), мно­го­численные фон­та­ны XVI-XVIII веков (в т. ч. Юс­ти­ции, 1545-1547 годы, Бан­не­ре, 1581-1584 годы, оба - Л. Пер­ру; Льва, Гри­фо­на, оба 1664 год); жи­лые до­ма, по­стро­ен­ные по­сле по­жа­ра 1714 года (за­строй­ка Яб­лоч­ной улицы); бывший те­атр (1766-1769 годы; ны­не кон­церт­ный зал), Ра­ту­ша в сти­ле клас­си­циз­ма (1784-1790 годы, архитектор П. А. Па­ри), Те­атр дю-Пом­мье (ны­не Городской куль­тур­ный центр и те­ат­раль­ная шко­ла).

Вне Ста­ро­го го­ро­да со­хра­ни­лись: отель Дю Пей­ру (1765-1770 годы, архитектор Э. Рит­тер) с северным кор­пу­сом (1862-1864 годы; с 1952 года ар­хео­ло­гический му­зей, с 2003 года му­зей «Га­ле­реи ис­то­рии»); т. н. Прус­ский дом (1797 год), ча­сов­ня Ма­ладь­ер (1827-1828 годы, архитектор Ф. де Мо­рель), центральное зда­ние уни­вер­си­те­та (1909 год, архитектор Л. Пе­рье), ка­то­лическая нео­го­тическая церковь Нотр- Дам-де-ль’Ассомпсьон (1906 год). В XIX веке ор­га­ни­зо­ва­ны на­бе­реж­ные (в т. ч. Ос­тер­вальд; эс­пла­на­ды Ле­о­польд-Ро­бер, Мон- Блан со скульп­ту­ра­ми Х. Ар­па, В. Ва­за­ре­ли и Р. Кун­га) со зда­ния­ми в ду­хе эк­лек­тиз­ма: ла­тин­ский кол­ледж (1835 год; ны­не городская библиотека), отель Бо-Ри­важ (1863 год), отель де-Пост (1896 год; бывший поч­тамт). На озе­ре по­строе­ны па­виль­о­ны Швейцарской национальной вы­став­ки (2002 год). Па­мят­ни­ки: ме­це­на­ту Д. де Пю­ри (1848 год, ус­та­нов­лен в 1855 году, скульп­тор П. Ж. Да­вид д’Анже), дея­те­лю Ре­фор­ма­ции Г. Фа­ре­лю (1876 год, скульп­тор Ш. Игель). Те­атр дю-Пас­саж (зда­ние 2000 года), гос­ти­ни­ца «Па­ла­фит» (2001 год).

Дополнительная литература:

Piaget A. Histoire de la Révolution neuchâteloise. Neuchâtel, 1909–1931. Vol. 1–5;

Béguin J. Le château de Neuchâtel. Neuchâtel, 1948;

Loew F. Le système des échanges а̀ Neuchâtel au XV s. Neuchâtel, 1966;

Schu­ma­cher J.-J. Partis politiques neuchâteloises et in­terventionnisme fédérale en matière écono­mi­que (1874–1978). Neuchâtel, 1980;

Scheurer R., Roulet L.-E., Courvoisier J. Histoire du Con­seil d’Etat neuchâteloise des origines а̀ 1945. Neuchâtel, 1987;

Histoire du Pays de Neu­châtel. Neuchâtel, 1989–1993. Vol. 1–3;

Dépendance et profit seigneurialé: société d’or­dres et éco­no­mie domaniale dans les anciennes possessions des comtes de Neuchâtel. Neu­châtel, 1990.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)