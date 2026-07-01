НЕВРОЛОГИЯ

НЕВРОЛОГИЯ - медико-биологическая наука , изучающая строение и функции нервной системы в норме и патологии, закономерности её фило- и онтогенеза и разрабатывающая методы распознавания, лечения и предупреждения её заболеваний.

Вклю­ча­ет ана­то­мию, гис­то­ло­гию, эм­брио­ло­гию, срав­нительную ана­то­мию нерв­ной сис­те­мы, кли­ническую неврологию (нев­ро­па­то­ло­гию). К неврологии при­мы­ка­ют дис­ци­п­ли­ны, по­свя­щён­ные др. ас­пек­там ис­сле­до­ва­ния нерв­ной сис­те­мы (НС), - ней­ро­фи­зио­ло­гия, ней­ро­хи­мия, ней­роп­си­хо­ло­гия, ней­ро­лин­гви­сти­ка и т. п. Эти на­учные дис­ци­п­ли­ны объ­е­ди­ня­ют под об­щим названием «ней­ро­нау­ка». Осо­бую груп­пу за­бо­ле­ва­ний ЦНС изу­ча­ет пси­хи­ат­рия.

Как са­мо­сто­ятельная нау­ка неврология сфор­ми­ро­ва­лась в XIX веке бла­го­да­ря на­коп­лен­ным к то­му вре­ме­ни ана­то­мическим дан­ным о НС и тех­ническому про­грес­су (мик­ро­ско­пия), по­зво­лив­ше­му об­на­ру­жить основную струк­тур­ную и функ­цио­наль­ную еди­ни­цу НС - ней­рон, а так­же её про­во­дя­щие пу­ти и цен­тры. Кли­ническое и па­то­мор­фо­логическое экс­пе­риментальное изу­че­ние дея­тель­но­сти го­лов­но­го моз­га во второй половине XIX века спо­собст­во­ва­ло фор­ми­ро­ва­нию пред­став­ле­ния о моз­го­вой ло­ка­ли­за­ции функ­ций (смотрите Ко­ра боль­ших по­лу­ша­рий го­лов­но­го моз­га). Бы­ли об­на­ру­же­ны струк­ту­ры в го­лов­ном и спин­ном моз­ге, от­вет­ствен­ные за дви­гательные и чув­ст­вительные функ­ции. Во 2-й половине XIX века дос­тиг­ну­ты ус­пе­хи в изу­че­нии вас­ку­ля­ри­за­ции го­лов­но­го моз­га (Ю. Кон­гейм и др.), в мик­ро­ско­пическом и мак­ро­ско­пическом ис­сле­до­ва­нии струк­тур НС [Л. Ран­вье, П. Флек­сиг, Ж. М. Шар­ко, А. Я. Ко­жев­ни­ков, Ф. В. Ов­сян­ни­ков, В. А. Бец (1834-1894 годы), Н. М. Яку­бо­вич, В. М. Бех­те­рев и др.].

Важ­ное зна­че­ние для раз­ви­тия неврологии на ру­бе­же XIX-XX веков име­ли фи­зио­ло­гические ис­сле­до­ва­ния И. М. Се­че­но­ва, И. П. Пав­ло­ва , Ч. Шер­ринг­то­на. К дос­ти­же­ни­ям неврологии в XX веке отно­сят­ся: рас­кры­тие эво­лю­ци­он­но-ге­не­тических за­ко­но­мер­но­стей фор­ми­ро­ва­ния струк­ту­ры и функ­ций го­лов­но­го моз­га; до­пол­не­ние кон­цеп­ции о го­ри­зон­таль­ных уров­нях ин­те­гра­ции нерв­ной дея­тель­но­сти дан­ны­ми о вер­ти­каль­ных уров­нях ор­га­ни­за­ции моз­го­вой дея­тель­но­сти и их мор­фо­функ­цио­наль­ной ос­но­ве [американский ней­ро­фи­зио­лог Х. Мэ­го­ун (1907-1991 годы), итальянский ней­ро­фи­зио­лог Дж. Мо­руц­ци (1910-1986 годы), ка­надский ней­ро­фи­зио­лог Г. Джас­пер (1906-1999 годы) и др]; при­ме­не­ние ме­то­да элек­трической сти­му­ля­ции глу­бин­ных струк­тур моз­га для изу­че­ния его функ­ций (Х. Дель­га­до и др.); ус­пе­хи в об­лас­ти хи­мии ней­ро­нов, био­хи­мической диф­фе­рен­циа­ции различных струк­тур центральной и пе­ри­фе­рической НС и др.

На­учные ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти неврологии в Рос­сии про­во­дят­ся в научно-исследовательских ин­сти­ту­тах в сис­те­ме РАН и РАМН (Институт выс­шей нерв­ной дея­тель­но­сти и ней­ро­фи­зио­ло­гии, На­учный центр нев­ро­ло­гии в Мо­ск­ве; Институт экс­пе­риментальной ме­ди­ци­ны, Пси­хо­нев­ро­ло­гический институт им. В. М. Бех­те­ре­ва в Санкт-Пе­тер­бур­ге и др.), а так­же на ка­фед­рах нерв­ных бо­лез­ней медицинских ву­зов. Про­бле­мы неврологии сис­те­ма­ти­че­ски ос­ве­ща­ют «Жур­нал нев­ро­ло­гии и пси­хи­ат­рии им. С. С. Кор­са­ко­ва» (с 1901 года), «Нев­ро­ло­ги­че­ский жур­нал» (с 1996), «Жур­нал выс­шей нерв­ной дея­тель­но­сти» (с 1951 года), жур­на­лы «Кли­ни­че­ская ме­ди­ци­на» (с 1920 года), «Во­про­сы ней­ро­хи­рур­гии» (с 1937 года) и др. пе­рио­дические из­да­ния. Ко­ор­ди­на­цию ис­сле­до­ва­ний по во­про­сам неврологии осу­ще­ст­в­ля­ет Все­мир­ная фе­де­ра­ция неврологии (World Federation of Neu­ro­logy).

Круп­ные ис­сле­до­ва­тель­ские цен­тры за ру­бе­жом: Нью-Йорк­ский нев­ро­ло­гический институт и Национальный институт нерв­ных и пси­хических бо­лез­ней в США, Национальный гос­пи­таль нерв­ных бо­лез­ней в Ве­ли­ко­бри­та­нии, Институт нев­ро­ло­гических ис­сле­до­ва­ний Общества Мак­са План­ка в Кёль­не, Мон­ре­аль­ский нев­ро­ло­гический институт, кли­ни­ки Саль­пет­ри­ер и Ша­ри­те в Па­ри­же , кли­ни­ка Ша­ри­те в Бер­ли­не и др. Ис­сле­до­ва­ния по неврологии ос­ве­ща­ют об­ще­ме­ди­цин­ские и специальные жур­на­лы: «Neurology» (Minneapolis, с 1951 года), «Archives de neurologie» (P., с 1880 года, с 1910 года - «Archives internationales de ne­urologie»), «Archives of Neurology and Psychiatry» (Chi., с 1919 года), «Journal of Nervous and Mental Diseases» (Balt., с 1874 года), «Brain» (L., с 1878 года), «Nerve­nartz» (B., с 1928 года), «Revue neurologi­que» (P., с 1893 года), «European Neurolo­gy» (Ba­sel, c 1968 года), «Journal of the Neu­rological Sciences» (Amst., c 1964 года) и др. Ме­ж­ду­народные кон­грес­сы по неврологии про­во­дят­ся с 1897 года.

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