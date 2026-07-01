НЕВРОЛОГИЯ
НЕВРОЛОГИЯ - медико-биологическая наука, изучающая строение и функции нервной системы в норме и патологии, закономерности её фило- и онтогенеза и разрабатывающая методы распознавания, лечения и предупреждения её заболеваний.
Включает анатомию, гистологию, эмбриологию, сравнительную анатомию нервной системы, клиническую неврологию (невропатологию). К неврологии примыкают дисциплины, посвящённые др. аспектам исследования нервной системы (НС), - нейрофизиология, нейрохимия, нейропсихология, нейролингвистика и т. п. Эти научные дисциплины объединяют под общим названием «нейронаука». Особую группу заболеваний ЦНС изучает психиатрия.
Как самостоятельная наука неврология сформировалась в XIX веке благодаря накопленным к тому времени анатомическим данным о НС и техническому прогрессу (микроскопия), позволившему обнаружить основную структурную и функциональную единицу НС - нейрон, а также её проводящие пути и центры. Клиническое и патоморфологическое экспериментальное изучение деятельности головного мозга во второй половине XIX века способствовало формированию представления о мозговой локализации функций (смотрите Кора больших полушарий головного мозга). Были обнаружены структуры в головном и спинном мозге, ответственные за двигательные и чувствительные функции. Во 2-й половине XIX века достигнуты успехи в изучении васкуляризации головного мозга (Ю. Конгейм и др.), в микроскопическом и макроскопическом исследовании структур НС [Л. Ранвье, П. Флексиг, Ж. М. Шарко, А. Я. Кожевников, Ф. В. Овсянников, В. А. Бец (1834-1894 годы), Н. М. Якубович, В. М. Бехтерев и др.].
Важное значение для развития неврологии на рубеже XIX-XX веков имели физиологические исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, Ч. Шеррингтона. К достижениям неврологии в XX веке относятся: раскрытие эволюционно-генетических закономерностей формирования структуры и функций головного мозга; дополнение концепции о горизонтальных уровнях интеграции нервной деятельности данными о вертикальных уровнях организации мозговой деятельности и их морфофункциональной основе [американский нейрофизиолог Х. Мэгоун (1907-1991 годы), итальянский нейрофизиолог Дж. Моруцци (1910-1986 годы), канадский нейрофизиолог Г. Джаспер (1906-1999 годы) и др]; применение метода электрической стимуляции глубинных структур мозга для изучения его функций (Х. Дельгадо и др.); успехи в области химии нейронов, биохимической дифференциации различных структур центральной и периферической НС и др.
Научные исследования в области неврологии в России проводятся в научно-исследовательских институтах в системе РАН и РАМН (Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии, Научный центр неврологии в Москве; Институт экспериментальной медицины, Психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева в Санкт-Петербурге и др.), а также на кафедрах нервных болезней медицинских вузов. Проблемы неврологии систематически освещают «Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова» (с 1901 года), «Неврологический журнал» (с 1996), «Журнал высшей нервной деятельности» (с 1951 года), журналы «Клиническая медицина» (с 1920 года), «Вопросы нейрохирургии» (с 1937 года) и др. периодические издания. Координацию исследований по вопросам неврологии осуществляет Всемирная федерация неврологии (World Federation of Neurology).
Крупные исследовательские центры за рубежом: Нью-Йоркский неврологический институт и Национальный институт нервных и психических болезней в США, Национальный госпиталь нервных болезней в Великобритании, Институт неврологических исследований Общества Макса Планка в Кёльне, Монреальский неврологический институт, клиники Сальпетриер и Шарите в Париже, клиника Шарите в Берлине и др. Исследования по неврологии освещают общемедицинские и специальные журналы: «Neurology» (Minneapolis, с 1951 года), «Archives de neurologie» (P., с 1880 года, с 1910 года - «Archives internationales de neurologie»), «Archives of Neurology and Psychiatry» (Chi., с 1919 года), «Journal of Nervous and Mental Diseases» (Balt., с 1874 года), «Brain» (L., с 1878 года), «Nervenartz» (B., с 1928 года), «Revue neurologique» (P., с 1893 года), «European Neurology» (Basel, c 1968 года), «Journal of the Neurological Sciences» (Amst., c 1964 года) и др. Международные конгрессы по неврологии проводятся с 1897 года.