НЕВРЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
НЕВРЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский живописец.
Происходил из купеческой семьи. Учился в МУЖВЗ (1851-1856 годы; не окончил) у М. И. Скотти; в 1859 году получил звание классного художника). Член ТПХВ (с 1881 года). Работы Неврева в бытовом жанре отмечены тщательной, почти театральной разработкой мизансцен и сюжетных ситуаций, любовью к деталям: «Протодиакон, провозглашающий на купеческих именинах многолетие», «Воспитанница» (1867 год), «Смотрины» (1888 год, все - ГТГ), «Мочалов среди почитателей» (1888 год, ГРМ).
Писал также исторические картины («Присяга Лжедимитрия королю Сигизмунду III», 1877 год, Художественный музей, Саратов; «Княжна Прасковья Григорьевна Юсупова перед пострижением», 1886 год, ГТГ) и портреты [М. И. Третьяковой (1860-е годы), Н. М. Гартунг и Я. Ф. Гартунга (оба 1897 год; все - ГТГ); автопортреты (1858 год, ГТГ, и 1863 год, ГРМ)]. Преподавал в МУЖВЗ (1887-1890 годы).