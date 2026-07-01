НЕВРЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

НЕВРЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский живописец.

Про­ис­хо­дил из ку­печеской се­мьи. Учил­ся в МУЖВЗ (1851-1856 годы; не окон­чил) у М. И. Скот­ти; в 1859 году по­лу­чил зва­ние класс­но­го ху­дож­ни­ка). Член ТПХВ (с 1881 года). Ра­бо­ты Неврева в бы­то­вом жан­ре от­ме­че­ны тща­тель­ной, поч­ти те­ат­раль­ной раз­ра­бот­кой ми­зан­сцен и сю­жет­ных си­туа­ций, лю­бо­вью к де­та­лям: «Про­то­диа­кон, про­воз­гла­шаю­щий на ку­пе­че­ских име­ни­нах мно­го­ле­тие», «Вос­пи­тан­ни­ца» (1867 год), «Смот­ри­ны» (1888 год, все - ГТГ), «Мо­ча­лов сре­ди по­чи­та­те­лей» (1888 год, ГРМ).

Пи­сал так­же ис­то­рические кар­ти­ны («При­ся­га Лже­ди­мит­рия ко­ро­лю Си­гиз­мун­ду III», 1877 год, Ху­дожественный му­зей, Са­ра­тов; «Княж­на Пра­ско­вья Гри­горь­ев­на Юсу­по­ва пе­ред по­стри­же­ни­ем», 1886 год, ГТГ) и порт­ре­ты [М. И. Треть­я­ко­вой (1860-е годы), Н. М. Гар­тунг и Я. Ф. Гар­тун­га (оба 1897 год; все - ГТГ); ав­то­порт­ре­ты (1858 год, ГТГ, и 1863 год, ГРМ)]. Пре­по­да­вал в МУЖВЗ (1887-1890 годы).