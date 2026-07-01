НЕВОСТРУЕВ КАПИТОН ИВАНОВИЧ

НЕВОСТРУЕВ КАПИТОН ИВАНОВИЧ - российский историк, археограф, исследователь древнерусской литературы, археолог, член-корреспондент Пе­тербургской АН (1861 год).

Из се­мьи свя­щен­ни­ка. Окон­чил Московскую ду­хов­ную ака­де­мию (1840 год), где на не­го боль­шое влия­ние ока­за­ли ар­хи­ман­д­рит Фи­ла­рет (Гу­ми­лев­ский) и А. В. Гор­ский. Профессор Сим­бир­ской (с 1840 год) и Мо­с­ков­ской (с 1860 год) ду­хов­ных се­ми­на­рий, пре­по­да­вал Свя­щен­ное Пи­са­ние, пат­ри­сти­ку, еврейского языка. Пер­вым на­чал сбор ма­те­риа­лов по ис­тории мо­на­сты­рей, церк­вей и свя­тынь Сим­бир­ской епар­хии, со­ста­вил опи­са­ния свыше 20 мо­на­сты­рей и пус­ты­ней («Опи­са­ние Сим­бир­ско­го Спас­ско­го де­вичь­е­го мо­на­сты­ря», 1852 год; «Ис­то­ри­че­ское опи­са­ние быв­ших в городе Са­ма­ре муж­ско­го Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го и жен­ско­го Спас­ско­го мо­на­сты­рей», 1867 год; «Опи­са­ние Сим­бир­ско­го По­кров­ско­го мо­на­сты­ря, что ны­не ар­хие­рей­ский дом», 1870 год; и др.), под­го­то­вил один из пер­вых очер­ков по ран­ней ис­то­рии Сим­бир­ска («Ис­то­ри­че­ское обо­зре­ние Сим­бир­ска от пер­вых вре­мён его до воз­ве­де­ния на сте­пень гу­берн­ско­го го­ро­да», опубликовано в 1909 году).

Вёл рас­коп­ки го­ро­дищ в Среднем По­вол­жье («О го­ро­ди­щах древ­не­го Волж­ско-бол­гар­ско­го и Ка­зан­ско­го царств…», 1871 год), ис­сле­до­вал Анань­ин­ский мо­гиль­ник («Анань­ин­ский мо­гиль­ник Вят­ской гу­бер­нии близ го­ро­да Ела­бу­ги», 1871 год). Совместно с Гор­ским (его со­трудник с 1846 года) под­го­то­вил «Опи­са­ние сла­вян­ских ру­ко­пи­сей Мо­с­ков­ской Си­но­даль­ной биб­лио­те­ки» (ч. 1-5, 1855-1869 годы, ч. 6, 1917 год; пер­вая Ло­мо­но­сов­ская премия Пе­тербургской АН, 1867 год; из­да­ние не окон­че­но) - фун­даментальное ар­хео­гра­фическое и ис­то­ри­ко-лин­гвис­тическое ис­сле­до­ва­ние 576 древнерусских ру­ко­пис­ных па­мят­ни­ков (из 1051 ру­ко­пи­си Си­но­даль­ной библиотеки), ко­то­рое вклю­ча­ет в се­бя ма­те­риа­лы для изу­че­ния ис­то­рии славянского тек­ста Свя­щен­но­го Пи­са­ния, бо­го­слу­жеб­ных и свя­то­оте­че­ских книг.

Невоструев ис­сле­до­вал и из­дал ряд па­мят­ни­ков древнерусской литературы: «Вновь от­кры­тое по­учи­тель­ное по­сла­ние свя­то­го Алек­сия, ми­тро­по­ли­та Мо­с­ков­ско­го и всея Рос­сии» (1861 год), «Древ­не­рус­ские по­уче­ния и по­сла­ния об ино­чес­кой жиз­ни» (1862 год), «Жи­тие преподобного Ио­си­фа Во­ло­ко­лам­ско­го, со­став­лен­ное не­из­вест­ным» (1865 год), «Сло­во святого Ип­по­ли­та об ан­ти­хри­сте» (1868 год; Ува­ров­ская премия Пе­тербургской АН, 1872 год) и др. Дал пер­вое под­роб­ное опи­са­ние Мсти­сла­во­ва Еван­ге­лия (пол­но­стью опубликовано в книге «Мсти­сла­во­во Еван­ге­лие XII ве­ка. Ис­сле­до­ва­ния», 1997 год). За­ве­щал свои библиотеку и со­б­ра­ние ру­ко­пи­сей Московской ду­хов­ной ака­де­мии (ны­не со­б­ра­ние ру­ко­пи­сей в РГБ).

Из­вес­тен так­же брат Невоструева, Алек­сандр Ива­но­вич [26.08(07.09).1806 года - 01(13).04.1872 года], вы­пу­ск­ник Московской ду­хов­ной ака­де­мии (1830 год), со­бор­ный про­тои­е­рей Ко­лом­ны (1834-1841 годы), за­ко­но­учи­тель Московского Алек­сан­д­ров­ско­го училища (1841-1848 годы), про­тои­е­рей Ка­зан­ско­го со­бо­ра в Мо­ск­ве (1848-1872 годы), со­ста­ви­тель цер­ков­но-биб­лей­ско­го сло­ва­ря (не опубликован).