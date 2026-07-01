НЕВОСТРУЕВ КАПИТОН ИВАНОВИЧ
НЕВОСТРУЕВ КАПИТОН ИВАНОВИЧ - российский историк, археограф, исследователь древнерусской литературы, археолог, член-корреспондент Петербургской АН (1861 год).
Из семьи священника. Окончил Московскую духовную академию (1840 год), где на него большое влияние оказали архимандрит Филарет (Гумилевский) и А. В. Горский. Профессор Симбирской (с 1840 год) и Московской (с 1860 год) духовных семинарий, преподавал Священное Писание, патристику, еврейского языка. Первым начал сбор материалов по истории монастырей, церквей и святынь Симбирской епархии, составил описания свыше 20 монастырей и пустыней («Описание Симбирского Спасского девичьего монастыря», 1852 год; «Историческое описание бывших в городе Самаре мужского Спасо-Преображенского и женского Спасского монастырей», 1867 год; «Описание Симбирского Покровского монастыря, что ныне архиерейский дом», 1870 год; и др.), подготовил один из первых очерков по ранней истории Симбирска («Историческое обозрение Симбирска от первых времён его до возведения на степень губернского города», опубликовано в 1909 году).
Вёл раскопки городищ в Среднем Поволжье («О городищах древнего Волжско-болгарского и Казанского царств…», 1871 год), исследовал Ананьинский могильник («Ананьинский могильник Вятской губернии близ города Елабуги», 1871 год). Совместно с Горским (его сотрудник с 1846 года) подготовил «Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки» (ч. 1-5, 1855-1869 годы, ч. 6, 1917 год; первая Ломоносовская премия Петербургской АН, 1867 год; издание не окончено) - фундаментальное археографическое и историко-лингвистическое исследование 576 древнерусских рукописных памятников (из 1051 рукописи Синодальной библиотеки), которое включает в себя материалы для изучения истории славянского текста Священного Писания, богослужебных и святоотеческих книг.
Невоструев исследовал и издал ряд памятников древнерусской литературы: «Вновь открытое поучительное послание святого Алексия, митрополита Московского и всея России» (1861 год), «Древнерусские поучения и послания об иноческой жизни» (1862 год), «Житие преподобного Иосифа Волоколамского, составленное неизвестным» (1865 год), «Слово святого Ипполита об антихристе» (1868 год; Уваровская премия Петербургской АН, 1872 год) и др. Дал первое подробное описание Мстиславова Евангелия (полностью опубликовано в книге «Мстиславово Евангелие XII века. Исследования», 1997 год). Завещал свои библиотеку и собрание рукописей Московской духовной академии (ныне собрание рукописей в РГБ).
Известен также брат Невоструева, Александр Иванович [26.08(07.09).1806 года - 01(13).04.1872 года], выпускник Московской духовной академии (1830 год), соборный протоиерей Коломны (1834-1841 годы), законоучитель Московского Александровского училища (1841-1848 годы), протоиерей Казанского собора в Москве (1848-1872 годы), составитель церковно-библейского словаря (не опубликован).