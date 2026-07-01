НЕВОЛИН КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ

НЕВОЛИН КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ - русский историк права, основатель историко-правовой науки в России.

Ро­дил­ся в се­мье свя­щен­ни­ка. По окон­ча­нии Вят­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии (1824 год) был пе­ре­ве­дён в Московскую ду­хов­ную ака­де­мию , ко­то­рую окон­чил в 1827 году. Про­дол­жил обу­че­ние при Вто­ром от­де­ле­нии Собственной Е. И.В. кан­це­ля­рии, где в рам­ках про­ек­та, под­го­тов­лен­но­го М. М. Спе­ран­ским , луч­шие сту­ден­ты учеб­ных за­ве­де­ний изу­ча­ли за­ко­но­ве­де­ние. В сентябре 1829 года в чис­ле луч­ших уче­ни­ков был от­прав­лен в Бер­лин­ский университет (Гер­ма­ния) для даль­ней­ше­го об­ра­зо­ва­ния. Под руководством Ф. К. фон Са­ви­ньи за­ни­мал­ся эн­цик­ло­пе­ди­ей и фи­ло­со­фи­ей пра­ва, ис­то­ри­ей и тео­ри­ей го­судар­ст­вен­но­го пра­ва, пра­вом рим­ским , гер­ман­ским, прус­ским и ев­ро­пей­ским ме­ж­ду­на­род­ным.

По воз­вра­ще­нии из-за гра­ни­цы по­сле за­щи­ты док­тор­ской дис­сер­та­ции на те­му «Рас­су­ж­де­ние о фи­ло­со­фии за­ко­но­да­тель­ст­ва у древ­них» (1835 год) Неволин на­зна­чен профессором эн­цик­ло­пе­дии пра­ва и уч­ре­ж­де­ний Российской им­пе­рии в университете Святого Вла­ди­ми­ра, три­ж­ды из­би­рал­ся рек­то­ром. С 1843 года профессор Санкт-Пе­тер­бург­ско­го университета, про­рек­тор (1847 год) и де­кан юри­дического факультета. С 1845 года пре­по­да­вал ис­то­рию российского за­ко­но­да­тель­ст­ва для сту­ден­тов фи­лософского факультета, с 1848 года - ис­то­рию за­ко­но­да­тель­ст­ва и эн­цик­ло­пе­дию за­ко­но­ве­де­ния в Училище пра­во­ве­де­ния. В 1852 году при­ко­ман­ди­ро­ван к Во­енному министерству для уча­стия в ис­прав­ле­нии во­ен­но-уго­лов­ных за­ко­нов; в 1854 году на­зна­чен чле­ном кон­суль­та­ции при Министерстве юс­ти­ции . Член-корреспондент Пе­тербургской АН (1853 год).

Ав­тор «Эн­цик­ло­пе­дии за­ко­но­ве­де­ния» (т. 1-2, 1839-1840 годы), со­дер­жав­шей ма­те­ри­алы по ис­то­рии го­су­дар­ст­ва и пра­во­вых уче­ний от мыс­ли­те­лей Древ­ней Гре­ции до Ге­ге­ля вклю­чи­тель­но. В 1-м то­ме ана­ли­зи­ро­вал за­ко­ны в ло­гическом и со­ци­аль­но-ис­то­рическом из­ме­ре­ни­ях; во 2-м - рас­смат­ри­вал западноев­ропейскую ис­то­рию фи­ло­со­фии за­ко­но­да­тель­ст­ва. Во вся­ком за­ко­но­да­тель­ст­ве раз­ли­чал за­ко­ны ес­те­ст­вен­ные (т. е. идею пра­ва) и за­ко­ны по­ло­жи­тель­ные, по­сред­ст­вом ко­то­рых ес­те­ст­вен­ные за­ко­ны про­яв­ля­ют­ся: «...во вся­ком за­ко­но­да­тель­ст­ве две со­став­ные час­ти: часть, ко­то­рая мо­жет быть по­зна­на не­по­сред­ст­вен­но умом и са­ма по се­бе име­ет обя­за­тель­ную си­лу, не­за­ви­си­мо от об­ще­ст­вен­но­го по­ста­нов­ле­ния - за­ко­ны ес­те­ст­вен­ные; часть, ко­то­рая по­зна­ёт­ся не ина­че, как из са­мо­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, дей­ствую­ще­го в го­су­дар­ст­ве, и толь­ко по­то­му име­ет обя­за­тель­ную си­лу, что она ус­та­нов­ле­на го­су­дар­ст­вом, - за­ко­ны чис­то по­ло­жи­тель­ные. Пер­вые пред­став­ля­ют все­об­щую и не­об­хо­ди­мую сто­ро­ну за­ко­но­да­тель­ст­ва, вто­рые - слу­чай­ную и ог­ра­ни­чен­ную».

Др. со­чи­не­ния: «Ис­то­рия рос­сий­ских гра­ж­дан­ских за­ко­нов» (т. 1-3, 1851 год), с ис­поль­зо­ва­ни­ем пись­мен­ных ис­точ­ников, за­ло­жив­шая ба­зу ис­сле­до­ва­ния гражданского пра­ва в Рос­сии; «Об­ра­зо­ва­ние управ­ле­ния в Рос­сии от Ио­ан­на III до Пет­ра Ве­ли­ко­го» (1844 год), «О пя­ти­нах и по­гос­тах нов­го­род­ских в XVI веке» (1853 год), впер­вые в ис­то­рио­гра­фии по­ка­зав­шая цен­ность пис­цо­вых книг как ис­то­рического ис­точ­ни­ка и др. Со­ста­вил «Об­щий спи­сок рус­ских го­ро­дов» с 862 года по 1844 год (1844 год).

Дваж­ды удо­сто­ен Де­ми­дов­ской премии (1841 год, 1852 год).