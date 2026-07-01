НЕВОЛИН КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ
НЕВОЛИН КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ - русский историк права, основатель историко-правовой науки в России.
Родился в семье священника. По окончании Вятской духовной семинарии (1824 год) был переведён в Московскую духовную академию, которую окончил в 1827 году. Продолжил обучение при Втором отделении Собственной Е. И.В. канцелярии, где в рамках проекта, подготовленного М. М. Сперанским, лучшие студенты учебных заведений изучали законоведение. В сентябре 1829 года в числе лучших учеников был отправлен в Берлинский университет (Германия) для дальнейшего образования. Под руководством Ф. К. фон Савиньи занимался энциклопедией и философией права, историей и теорией государственного права, правом римским, германским, прусским и европейским международным.
По возвращении из-за границы после защиты докторской диссертации на тему «Рассуждение о философии законодательства у древних» (1835 год) Неволин назначен профессором энциклопедии права и учреждений Российской империи в университете Святого Владимира, трижды избирался ректором. С 1843 года профессор Санкт-Петербургского университета, проректор (1847 год) и декан юридического факультета. С 1845 года преподавал историю российского законодательства для студентов философского факультета, с 1848 года - историю законодательства и энциклопедию законоведения в Училище правоведения. В 1852 году прикомандирован к Военному министерству для участия в исправлении военно-уголовных законов; в 1854 году назначен членом консультации при Министерстве юстиции. Член-корреспондент Петербургской АН (1853 год).
Автор «Энциклопедии законоведения» (т. 1-2, 1839-1840 годы), содержавшей материалы по истории государства и правовых учений от мыслителей Древней Греции до Гегеля включительно. В 1-м томе анализировал законы в логическом и социально-историческом измерениях; во 2-м - рассматривал западноевропейскую историю философии законодательства. Во всяком законодательстве различал законы естественные (т. е. идею права) и законы положительные, посредством которых естественные законы проявляются: «...во всяком законодательстве две составные части: часть, которая может быть познана непосредственно умом и сама по себе имеет обязательную силу, независимо от общественного постановления - законы естественные; часть, которая познаётся не иначе, как из самого законодательства, действующего в государстве, и только потому имеет обязательную силу, что она установлена государством, - законы чисто положительные. Первые представляют всеобщую и необходимую сторону законодательства, вторые - случайную и ограниченную».
Др. сочинения: «История российских гражданских законов» (т. 1-3, 1851 год), с использованием письменных источников, заложившая базу исследования гражданского права в России; «Образование управления в России от Иоанна III до Петра Великого» (1844 год), «О пятинах и погостах новгородских в XVI веке» (1853 год), впервые в историографии показавшая ценность писцовых книг как исторического источника и др. Составил «Общий список русских городов» с 862 года по 1844 год (1844 год).
Дважды удостоен Демидовской премии (1841 год, 1852 год).