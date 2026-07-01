НЬЕВО ИППОЛИТО
НЬЕВО ИППОЛИТО - итальянский писатель, публицист.
Из знатной семьи. Учился в университете города Павия (1850-1852); окончил Падуанский университет (1855). Приверженец демократических идеалов; в 1848 году принимал участие в неудавшемся антиавстрийском восстании в Мантуе. С 1852 года сотрудничал в газете «La Sferza»; в том же году выпустил первый поэтический сборник «Сумерки» («Il crepuscolo»). В отразившем влияние идей Просвещения и эстетики романтизма трактате «Исследование народной и гражданской поэзии, особенно в Италии» («Studii sopra la poesia popolare e civile massimamente in Italia», 1854) - широкая панорама истории итальянской литературы. Влияние Дж. Джусти проявилось в поэтическом сборнике «Светляки» («Le lucciole», 1858). Наиболее значительное сочинение Ньево - сочетающий элементы романтизма и реализма, насыщенный автобиографическими подробностями роман «Исповедь итальянца» («Confessioni di un italiano», 1858; опубликован в 1867 году под названием «Исповедь 80-летнего старика» - «Confessioni di un ottuagenariо»; в русском переводе - «Исповедь старика», 1875) о национально-освободительном движении в Италии с конца XVIII века до Рисорджименто. Среди других сочинений: любовно-психологический роман «Антиафродизиак для платонической любви» («Antiafrodisiaco per l’amor platonico», 1851, опубликован в 1956 году); исторические трагедии «Спартак» («Spartaco», 1856, опубликован в 1919 году) и «Жители Капуи» («I Capuani», 1857, опубликован в 1914 году); поэтический сборник «Любовь гарибальдийцев» («Gli amori garibaldini», 1860).
В 1860 году Ньево примкнул к войскам Дж. Гарибальди; участвовал в экспедиции гарибальдийской «Тысячи», получил чин полковника; составил «Дневник экспедиции с 5 по 28 мая» («Diario della spedizione dei mille», опубликован в 2010 году) и «Письма гарибальдийцев» («Lettere garibaldine», опубликованы в 1961 году). Получил задание перевезти секретные документы из Палермо в Неаполь; корабль «Геракл», на котором находился Ньево, затонул в Неаполитанском заливе.
Сочинения:
Tutte le opere narrative. Mil., 1967. Vol. 1–2;
Tutte le opere. Mil., 1970–1981–. Vol. 1, 6–;
Scritti giornalistici. Palermo, 1996;
Le opere. Venezia, 2004–2010–. [Vol. 1–3–].