НЬЕВО ИППОЛИТО

НЬЕВО ИППОЛИТО - итальянский писатель, публицист.

Из знат­ной се­мьи. Учил­ся в университете города Па­вия (1850-1852); окон­чил Па­ду­ан­ский университет (1855). При­вер­же­нец де­мо­кра­тических идеа­лов; в 1848 году при­ни­мал уча­стие в не­удав­шем­ся ан­ти­ав­стрий­ском вос­ста­нии в Ман­туе. С 1852 года со­труд­ни­чал в газете «La Sfer­za»; в том же го­ду вы­пус­тил пер­вый по­этический сборник «Су­мер­ки» («Il crepus­co­lo»). В от­ра­зив­шем влия­ние идей Про­све­ще­ния и эс­те­ти­ки ро­ман­тиз­ма трак­та­те «Ис­сле­до­ва­ние на­род­ной и гра­ж­дан­ской по­эзии, осо­бен­но в Ита­лии» («Studii sop­ra la poesia popolare e civile massima­mente in Italia», 1854) - ши­ро­кая па­но­ра­ма ис­то­рии итальянской литературы. Влия­ние Дж. Джу­сти про­яви­лось в по­этическом сборнике «Свет­ля­ки» («Le lucciole», 1858). Наи­бо­лее зна­чительное со­чи­не­ние Ньево - со­че­таю­щий эле­мен­ты ро­ман­тиз­ма и реа­лиз­ма, на­сы­щен­ный ав­то­био­гра­фическими под­роб­но­стя­ми ро­ман «Ис­по­ведь италь­ян­ца» («Con­fes­sioni di un ita­liano», 1858; опубликован в 1867 году под названием «Ис­по­ведь 80-лет­не­го ста­ри­ка» - «Con­fes­sioni di un ottuagenariо»; в русском переводе - «Ис­по­ведь ста­ри­ка», 1875) о национально-ос­во­бо­дительном дви­же­нии в Ита­лии с конца XVIII века до Ри­сорд­жи­мен­то. Сре­ди других со­чи­не­ний: лю­бов­но-пси­хо­ло­гический ро­ман «Ан­ти­аф­ро­ди­зи­ак для пла­то­ни­че­ской люб­ви» («Antiafrodisiaco per l’amor pla­tonico», 1851, опубликован в 1956 году); ис­то­рические тра­ге­дии «Спар­так» («Spartaco», 1856, опубликован в 1919 году) и «Жи­те­ли Ка­пуи» («I Ca­puani», 1857, опубликован в 1914 году); по­этический сборник «Лю­бовь га­ри­баль­дий­цев» («Gli amo­ri ga­ri­baldini», 1860).

В 1860 году Ньево примк­нул к вой­скам Дж. Га­ри­баль­ди ; уча­ст­во­вал в экс­пе­ди­ции га­ри­баль­дий­ской «Ты­ся­чи», по­лу­чил чин пол­ков­ни­ка; со­ста­вил «Днев­ник экс­пе­ди­ции с 5 по 28 мая» («Diario della spe­di­zione dei mille», опубликован в 2010 году) и «Пись­ма га­ри­баль­дий­цев» («Lettere garibal­dine», опубликованы в 1961 году). По­лу­чил за­да­ние пе­ре­вез­ти сек­рет­ные до­ку­мен­ты из Па­лер­мо в Не­аполь; ко­рабль «Ге­ракл», на ко­то­ром на­хо­дил­ся Ньево, за­то­нул в Не­апо­ли­тан­ском за­ли­ве.

Сочинения:

Tutte le opere narrative. Mil., 1967. Vol. 1–2;

Tutte le opere. Mil., 1970–1981–. Vol. 1, 6–;

Scritti giornalistici. Palermo, 1996;

Le opere. Venezia, 2004–2010–. [Vol. 1–3–].