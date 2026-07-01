НЕВО
НЕВО - гора Трансиорданского нагорья на западе Иордании с расположенными там остатками византийских памятников.
Наиболее важными в историческом отношении являются археологические находки на вершинах Сияга (710 м) и Аль-Мухайят (790 м; найденные там фундамент башни и керамика свидетельствуют о заселении Нево начиная с XVII века до н. э.).
На вершине Сияга - руины монастыря, построенного на месте предполагаемого, согласно традиции, погребения пророка Моисея. Монастырская церковь - 3-нефная колонная базилика с 3 апсидами (первое упоминание около 394 года н. э.; перестроена в конце V века и в 597 году); полы базилики и примыкающих к ней баптистерия и часовни Богоматери украшены мозаиками IV-VII веков (сцены охоты, фигуры животных, геометрические мотивы). Монахи покинули монастырь, вероятно, в IX веке.
На вершине Аль-Мухайят - руины церквей Святого Георгия (536 год; 3-нефная базилика с часовнями по сторонам от апсиды; перед алтарём - напольная мозаика с изображением птиц в ветвях виноградной лозы, мастера Наум, Кирьяк и Фома; в боковых нефах - напольные мозаики с изображениями времён года, животных и геометрическими мотивами; мозаика в северной части церкви - павлины по сторонам от фонтана и фигура оранта), Святых Лота и Прокопия (середина VI века; 1-нефная базилика с 1 апсидой; 2 мозаичные панели со сценами охоты, сбора урожая, фигурами животных в окружении плодовых деревьев) и Святых Амоса и Касисея [V век; 3-нефная базилика с нартексом, с севера - часовня Святителя Иоанна (напольная мозаика с аллегорической фигурой Земли в окружении сцен охоты и сбора урожая), с юга - часовни, вырубленные в скале]. С 1933 года «Кустодия Святой Земли» (Францисканский археологический институт) проводит на Нево археологические раскопки.