НЕВО

НЕВО - гора Трансиорданского нагорья на западе Иордании с расположенными там остатками византийских памятников.

Наи­бо­лее важ­ны­ми в ис­то­рическом от­но­ше­нии яв­ля­ют­ся ар­хео­ло­гические на­ход­ки на вер­ши­нах Сия­га (710 м) и Аль-Му­хай­ят (790 м; най­ден­ные там фун­да­мент баш­ни и ке­ра­ми­ка сви­де­тель­ст­ву­ют о за­се­ле­нии Нево на­чи­ная с XVII века до н. э.).

На вер­ши­не Сия­га - руи­ны мо­на­сты­ря, по­стро­ен­но­го на мес­те пред­по­ла­гае­мо­го, согласно традиции, по­гре­бе­ния про­ро­ка Мои­сея. Мо­на­стыр­ская цер­ковь - 3-не­фная ко­лон­ная ба­зи­ли­ка с 3 ап­си­да­ми (пер­вое упо­ми­на­ние около 394 года н. э.; пе­ре­строе­на в конце V века и в 597 году); по­лы ба­зи­ли­ки и при­мы­каю­щих к ней бап­ти­сте­рия и ча­сов­ни Бо­гома­те­ри ук­ра­ше­ны мо­заи­ка­ми IV-VII веков (сце­ны охо­ты, фи­гу­ры жи­вот­ных, гео­мет­рические мо­ти­вы). Мо­на­хи по­ки­ну­ли мо­на­стырь , ве­ро­ят­но, в IX веке.

На вер­ши­не Аль-Му­хай­ят - руи­ны церк­вей Святого Ге­ор­гия (536 год; 3-не­фная ба­зи­ли­ка с ча­сов­ня­ми по сто­ро­нам от ап­си­ды; пе­ред ал­та­рём - на­поль­ная мо­заи­ка с изо­бра­же­ни­ем птиц в вет­вях ви­но­град­ной ло­зы, мас­те­ра На­ум, Кирь­як и Фо­ма; в бо­ко­вых не­фах - на­поль­ные мо­заи­ки с изо­бра­же­ния­ми вре­мён го­да, жи­вот­ных и гео­мет­рическими мо­ти­ва­ми; мо­заи­ка в северной час­ти церк­ви - пав­ли­ны по сто­ро­нам от фон­та­на и фи­гу­ра оран­та ), Свя­тых Ло­та и Про­ко­пия (середина VI века; 1-неф­ная ба­зи­ли­ка с 1 ап­си­дой; 2 мо­за­ич­ные па­не­ли со сце­на­ми охо­ты, сбо­ра уро­жая, фи­гу­ра­ми жи­вот­ных в ок­ру­же­нии пло­до­вых де­ревь­ев) и Свя­тых Амо­са и Ка­си­сея [V век; 3-не­фная ба­зи­ли­ка с нар­тек­сом , с се­ве­ра - ча­сов­ня Свя­ти­те­ля Ио­ан­на (на­поль­ная мо­заи­ка с ал­ле­го­рической фи­гу­рой Зем­ли в ок­ру­же­нии сцен охо­ты и сбо­ра уро­жая), с юга - ча­сов­ни, вы­руб­лен­ные в ска­ле]. С 1933 года «Кус­то­дия Свя­той Зем­ли» (Фран­ци­скан­ский ар­хео­ло­гический институт) про­во­дит на Нево ар­хео­ло­гические рас­коп­ки.

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