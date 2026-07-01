НЕВМЫ (лат. ед. ч. neuma, др.-греч. νεῦμα)
Знаки музыкальной нотации.
Невма – осн. тип графемы в системе нотной записи богослужебной (вокальной) музыки ср.-век. Зап. Европы, Византии, Древней Руси, ср.-век. Армении. В древнейших сохранившихся невменных рукописях Н. не имеет определённости в указании высот (см. Высота звука) и ритмических длительностей (см. Ритм музыкальный) муз. звуков; гл. предназначение невменной записи – напомнить певчему об уже известной ему, ранее разученной мелодии. Н. может заключать в себе указание на одну ноту (точнее, ступень ладового звукоряда) или на мелодич. ход (напр., целую фразу). К одному слогу распеваемого текста может быть привязана одна Н. или их совокупность (см. Мелизматическое пение). Н., указывающая на одну ноту, называется простой, символизирующая 2–4 звука (реже больше) – составной. Составная Н., в которой графемы пишутся отдельно друг от друга, в зап. традиции называется конъюнктурой (от лат. coniungo – соединять), со слитным написанием нескольких графем – лигатурой (от лат. ligo – связывать). Н. органично связаны с молитвословием. Самостоят. графемы либо дополнит. символы (буквы алфавита, пометы, признáки и др.) на базовых Н. зачастую содержат указания на особенности исполнения, касающиеся агогики, динамики, орнаментики, а также на «риторические», доксологич. и др. литургически значимые места распеваемого текста; существовал особый класс графем со специфич. начертаниями для грамотного (неискажённого) распева слов и слогов молитвословного текста. Эти тонкие исполнительские и ассоциативно-семантич. особенности были утрачены с установлением линейной нотации (в Европе и России), для которой система «исполнительских» графем (динамич. и агогич. нюансов, темповых и др. обозначений) была создана в течение нескольких столетий заново. Илл. (невменные рукописи) и лит. см. в статьях Византия (раздел Музыка), Нотация, Крюки, Хазы.
Автор статьи: С. Н. Лебедев.