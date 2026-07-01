НЕВМЫ (лат. ед. ч. neuma, др.-греч. νεῦμα)

Зна­ки музыкальной но­та­ции.

Не­вма – осн. тип гра­фе­мы в сис­те­ме нот­ной за­пи­си бо­го­слу­жеб­ной (во­каль­ной) му­зы­ки ср.-век. Зап. Ев­ро­пы, Ви­зан­тии, Древ­ней Ру­си, ср.-век. Ар­ме­нии. В древ­ней­ших со­хра­нив­ших­ся не­вмен­ных ру­ко­пи­сях Н. не име­ет оп­ре­де­лён­но­сти в ука­за­нии высот (см. Вы­со­та зву­ка) и рит­ми­че­ских дли­тель­но­стей (см. Ритм му­зы­каль­ный) муз. зву­ков; гл. пред­на­зна­че­ние не­вмен­ной за­пи­си – на­пом­нить пев­че­му об уже из­вест­ной ему, ра­нее ра­зу­чен­ной ме­ло­дии. Н. мо­жет за­клю­чать в се­бе ука­за­ние на од­ну но­ту (точ­нее, сту­пень ла­до­во­го зву­ко­ря­да) или на ме­ло­дич. ход (напр., це­лую фра­зу). К од­но­му сло­гу рас­пе­вае­мо­го тек­ста мо­жет быть при­вя­за­на од­на Н. или их со­во­куп­ность (см. Ме­лиз­ма­ти­че­ское пе­ние ). Н., ука­зы­ваю­щая на од­ну но­ту, на­зы­ва­ет­ся про­стой, сим­во­ли­зи­рую­щая 2–4 зву­ка (ре­же боль­ше) – со­став­ной. Со­став­ная Н., в ко­то­рой гра­фе­мы пи­шут­ся от­дель­но друг от дру­га, в зап. тра­ди­ции на­зы­ва­ет­ся конъ­юнк­турой (от лат. coniungo – со­еди­нять), со слит­ным на­пи­са­ни­ем не­сколь­ких гра­фем – ли­га­ту­рой (от лат. ligo – свя­зы­вать). Н. ор­га­нич­но свя­за­ны с мо­лит­восло­ви­ем. Са­мо­сто­ят. гра­фе­мы ли­бо до­пол­нит. сим­во­лы (бу­к­вы ал­фа­ви­та, по­ме­ты, признáки и др.) на ба­зо­вых Н. зачас­тую со­дер­жат ука­за­ния на осо­бен­но­сти ис­пол­не­ния, ка­саю­щие­ся аго­ги­ки, ди­на­ми­ки, ор­на­мен­ти­ки, а так­же на «ри­то­ри­че­ские», док­со­ло­гич. и др. ли­тур­ги­че­ски зна­чи­мые мес­та рас­пе­вае­мо­го тек­ста; су­ще­ст­во­вал осо­бый класс гра­фем со спе­ци­фич. на­чер­та­ния­ми для гра­мот­но­го (не­ис­ка­жён­но­го) рас­пе­ва слов и сло­гов мо­лит­во­слов­но­го тек­ста. Эти тон­кие ис­пол­ни­тель­ские и ас­со­циа­тив­но-се­ман­тич. осо­бен­но­сти бы­ли ут­ра­че­ны с ус­та­нов­ле­ни­ем ли­ней­ной но­та­ции (в Ев­ро­пе и Рос­сии), для ко­то­рой сис­те­ма «ис­пол­ни­тель­ских» гра­фем (ди­на­мич. и аго­гич. ню­ан­сов, тем­по­вых и др. обо­зна­че­ний) бы­ла соз­да­на в те­че­ние не­сколь­ких сто­ле­тий за­но­во. Илл. (не­вмен­ные ру­ко­пи­си) и лит. см. в стать­ях Ви­зан­тия (раз­дел Му­зы­ка), Но­та­ция , Крю­ки, Ха­зы.

Автор статьи: С. Н. Ле­бе­дев.

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