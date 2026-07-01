НЕВМЕНЯЕМОСТЬ

НЕВМЕНЯЕМОСТЬ - в уголовном праве юридическое обстоятельство, исключающее вину лица, совершившего общественно опасное деяние.

В со­от­вет­ст­вии с за­ко­ном не под­ле­жит уго­лов­ной от­вет­ст­вен­но­сти ли­цо, ко­то­рое во вре­мя со­вер­ше­ния об­ще­ст­вен­но опас­но­го дея­ния на­хо­ди­лось в со­стоя­нии невменяемости, т. е. не мог­ло осоз­на­вать фак­тический ха­рак­тер и об­ще­ст­вен­ную опас­ность сво­их дей­ст­вий (без­дей­ст­вия) ли­бо ру­ко­во­дить ими вслед­ствие хро­нического пси­хического рас­строй­ства, временного пси­хического рас­строй­ства, сла­бо­умия ли­бо ино­го бо­лез­нен­но­го со­стоя­ния пси­хи­ки.

Ещё в рим­ском пра­ве су­ще­ст­во­ва­ли от­дель­ные по­ста­нов­ле­ния о без­от­вет­ст­вен­но­сти ма­ло­лет­них (Infantes), ума­ли­шён­ных (furiosus) и т. п., од­на­ко по­пыт­ки оп­ре­де­лить об­щие ус­ло­вия вме­не­ния и вы­ра­бо­тать по­ня­тия вме­няе­мо­сти и невменяемости пред­при­ни­ма­ют­ся толь­ко с середины XIX века. Ис­то­ри­че­ски пер­вым поя­ви­лось по­ня­тие невменяемости: ус­та­нов­ле­ние при­зна­ков вме­няе­мо­сти со­вер­ша­лось от­ри­ца­тель­ным пу­тём.

В современно пра­ве для ха­рак­те­ри­сти­ки со­стоя­ния невменяемости ис­поль­зу­ют­ся юри­дический (пси­хо­ло­гический) и ме­ди­цин­ский (био­ло­гический) кри­те­рии. Юри­дический кри­те­рий вклю­ча­ет в се­бя не­спо­соб­ность ли­ца сфор­ми­ро­вать не­об­хо­ди­мое ин­тел­лек­ту­аль­ное и во­ле­вое от­но­ше­ние к со­вер­шае­мо­му дея­нию и пред­по­ла­га­ет ин­тел­лек­ту­аль­ный при­знак - от­сут­ст­вие у ли­ца спо­соб­но­сти осоз­на­вать фак­тический ха­рак­тер и об­ще­ст­вен­ную опас­ность сво­их дей­ст­вий (без­дей­ст­вия) ли­бо во­ле­вой при­знак - от­сут­ст­вие спо­соб­но­сти ру­ко­во­дить ими.

Ме­ди­цин­ский (био­ло­гический) кри­те­рий оп­ре­де­ля­ет­ся на­ли­чи­ем у ли­ца со­стоя­ния рас­строй­ства пси­хической дея­тель­но­сти - хро­нические пси­хические рас­ст­рой­ст­ва (эпи­леп­сия, ши­зоф­ре­ния, про­грес­сив­ный па­ра­лич и др.), временные пси­хические рас­строй­ства (па­то­ло­гический аф­фект, па­то­ло­гическое опь­я­не­ние и др.), сла­бо­умия или ино­го бо­лез­нен­но­го со­стоя­ния пси­хи­ки (не­ко­то­рые фор­мы пси­хо­па­тии и др.).

Со­стоя­ние невменяемости ус­та­нав­ли­ва­ет­ся су­дом на ос­но­ва­нии за­клю­че­ния су­деб­но-пси­хи­ат­рической экс­пер­ти­зы. Толь­ко по­сле ус­та­нов­ле­ния медицинского кри­те­рия оп­ре­де­ля­ет­ся на­ли­чие или от­сут­ст­вие юри­дического кри­те­рия. Для ус­та­нов­ле­ния по­след­не­го дос­та­точ­но на­ли­чия од­но­го из его эле­мен­тов: или ин­тел­лек­ту­аль­но­го, или во­ле­во­го.

По­след­ст­ви­ем при­зна­ния ли­ца не­вме­няе­мым яв­ля­ет­ся пре­кра­ще­ние уго­лов­но­го де­ла вслед­ст­вие от­сут­ст­вия со­ста­ва пре­сту­п­ле­ния . Ли­цу, со­вер­шив­ше­му пре­ду­смот­рен­ное уго­лов­ным за­ко­ном об­ще­ст­вен­но опас­ное дея­ние в со­стоя­нии невменяемости, су­дом мо­гут быть на­зна­че­ны при­ну­ди­тель­ные ме­ры ме­ди­цин­ско­го ха­рак­те­ра.

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