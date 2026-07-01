НЕВМЕНЯЕМОСТЬ
НЕВМЕНЯЕМОСТЬ - в уголовном праве юридическое обстоятельство, исключающее вину лица, совершившего общественно опасное деяние.
В соответствии с законом не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, т. е. не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики.
Ещё в римском праве существовали отдельные постановления о безответственности малолетних (Infantes), умалишённых (furiosus) и т. п., однако попытки определить общие условия вменения и выработать понятия вменяемости и невменяемости предпринимаются только с середины XIX века. Исторически первым появилось понятие невменяемости: установление признаков вменяемости совершалось отрицательным путём.
В современно праве для характеристики состояния невменяемости используются юридический (психологический) и медицинский (биологический) критерии. Юридический критерий включает в себя неспособность лица сформировать необходимое интеллектуальное и волевое отношение к совершаемому деянию и предполагает интеллектуальный признак - отсутствие у лица способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо волевой признак - отсутствие способности руководить ими.
Медицинский (биологический) критерий определяется наличием у лица состояния расстройства психической деятельности - хронические психические расстройства (эпилепсия, шизофрения, прогрессивный паралич и др.), временные психические расстройства (патологический аффект, патологическое опьянение и др.), слабоумия или иного болезненного состояния психики (некоторые формы психопатии и др.).
Состояние невменяемости устанавливается судом на основании заключения судебно-психиатрической экспертизы. Только после установления медицинского критерия определяется наличие или отсутствие юридического критерия. Для установления последнего достаточно наличия одного из его элементов: или интеллектуального, или волевого.
Последствием признания лица невменяемым является прекращение уголовного дела вследствие отсутствия состава преступления. Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, судом могут быть назначены принудительные меры медицинского характера.