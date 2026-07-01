НЕВИЙ ГНЕЙ

НЕВИЙ ГНЕЙ - римский писатель.

Счи­та­ет­ся ав­то­ром 34 ко­ме­дий , не­сколь­ких тра­ге­дий на ми­фо­ло­гические сю­же­ты, а так­же соз­да­те­лем жан­ра пре­тек­ста­ты: «Ро­мул» («Romulus»), «Кла­сти­дий» («Clastidius»). Пер­вым об­раз­цом римского эпо­са ста­ла на­пи­сан­ная са­тур­ний­ским сти­хом по­эма Невия о I-й Пу­ни­че­ской вой­не («Bellum Punicum»; со­хра­ни­лись не­зна­чительные фраг­мен­ты), в ко­то­рой он сам при­ни­мал уча­стие. Древ­ние (в ча­ст­но­сти, Ци­це­рон) вы­со­ко це­ни­ли чис­то­ту язы­ка Невия; его твор­че­ст­во ока­зало влия­ние на Плав­та и Вер­ги­лия. Со­глас­но ле­ген­де, за ин­век­ти­вы про­тив кон­су­ла Квин­та Це­ци­лия Ме­тел­ла (206 год до н. э.) Невий был за­клю­чён в тюрь­му, а за­тем со­слан в Ути­ку, где и умер.