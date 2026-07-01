НЕВИЙ ГНЕЙ
НЕВИЙ ГНЕЙ - римский писатель.
Считается автором 34 комедий, нескольких трагедий на мифологические сюжеты, а также создателем жанра претекстаты: «Ромул» («Romulus»), «Кластидий» («Clastidius»). Первым образцом римского эпоса стала написанная сатурнийским стихом поэма Невия о I-й Пунической войне («Bellum Punicum»; сохранились незначительные фрагменты), в которой он сам принимал участие. Древние (в частности, Цицерон) высоко ценили чистоту языка Невия; его творчество оказало влияние на Плавта и Вергилия. Согласно легенде, за инвективы против консула Квинта Цецилия Метелла (206 год до н. э.) Невий был заключён в тюрьму, а затем сослан в Утику, где и умер.