НЕВИННОМЫССК
НЕВИННОМЫССК - город в России, в западной части Ставропольского края.
Население 118,2 тысяч человек (2012 год). Расположен в Предкавказье, на Ставропольской возвышенности, на реке Кубань, при впадении в неё реки Большой Зеленчук. В Невмнномысск берёт начало Невинномысский оросительный канал (построен для подачи воды из Кубани в реку Егорлык). Железнодорожный узел. Через Невинномысск проходит федеральная автомагистраль «Кавказ» (Краснодар - Павловская - Нальчик - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджаном).
Основан в 1788 году как Невинномысский редут в ходе строительства Азово-Моздокской укреплённой линии. В 1825 году в районе редута по решению командира Отдельного Кавказского корпуса генерала от инфантерии А. П. Ермолова основана казачья станица Невинномысская. В 1875 году открыто движение по прошедшей через станицу Владикавказской железной дороги. В станице купцом И. А. Лапиным построены кожевенный завод (1889 год), фабрика по первичной обработке шерсти (1895 год; крупнейшая в России в конце XIX - начале XX веков; в середине 2000-х годов шерстоперерабатывающее ПО имени И. А. Лапина); в 1894 году вступила в строй крупная паровая мельница. В 1895 году начато возведение объектов технических железнодорожных служб, в 1898 году открыто паровозное депо. Во время Гражданской войны 1917-1922 годов Невинномысская неоднократно переходила из рук в руки, в марте 1920 года взята под контроль частями РККА.
Районный центр Армавирского округа Северо-Кавказского края (1924-1930 годы), Северо-Кавказского края (1930-1934 годы), Ставропольского (в 1934-1937 годах Северо-Кавказского, в 1937-1943 годах Орджоникидзевского) края (1934-1959 годы). В 1929 году открыто движение по железной дороге линии Невинномысская - Баталпашинская. С 1936 года станица стала опорным пунктом начинавшегося строительства Невинномысского канала (строительство прервано в 1941-1944 годах, завершено в 1948 году). С 1939 года город. В Великую Отечественную войну, во время Битвы за Кавказ 1942-1943 годов, оккупирован германскими войсками с 05.08.1942 года до 21.01.1943 года. Во второй половине 1950-х - начале 1970-х годов превратился в крупный промышленный центр Ставропольского края. В 1990-е годы в городе возродились традиции казачества. В 2000-х годах город несколько раз страдал от террористических актов. В июне 2002 года серьёзный ущерб Невинномысск нанесло наводнение на реке Кубань (значительная часть города была затоплена, разрушены автомобильные мосты через реку; позднее восстановлены).
На берегу реке Большой Зеленчук сохранился дом купца И. А. Лапина (1895 год, ныне Дом культуры «Шерстяник»). Во второй половине XX века построены: административные здания, городской Дом культуры имени М. Горького (1951 год), Дворец культуры и техники химиков (1963 год), 5-главый Покровский собор с высокой колокольней над западным фасадом (1988-1998 годы, архитектор С. В. Рудик), Дворец спорта «Олимп» (1994 год). Государственные вузы: гуманитарно-технический институт (1998 год; современное название с 2001 года), технологический институт (филиал Северо-Кавказского государственного технического университета). Институт экономики, управления и права (негосударственный вуз). Краеведческий музей (1957 год).
Крупнейшее предприятие - «Невинномысский Азот» (пущен в 1962 году; ныне в составе минерально-химические компании «ЕвроХим»; один из крупнейших российских производителей азотных удобрений; производит также аммиак и др.). Заводы: бытовой химии компании «Арнест» (1971 год; косметическая продукция, в т. ч. лак для волос и др. под маркой «Прелесть»; бытовая химия), котельно-механических (металлоконструкции), измерительных приборов «Энергомера» (электросчётчики, щитовое оборудование, низковольтная аппаратура и др.), электромеханический, электродный, шиноремонтный; производство различных автоприцепов, торгового холодильного оборудования, стройматериалов, в т. ч. сэндвич-панелей, и др. Среди предприятий пищевой промышленности - консервный завод «Нектар» (фруктовые соки, нектары, плодоовощные консервы и др.), маслоэкстракционный завод. Птицекомбинат. ГРЭС (1960 год; около 1300 МВт). Ведётся строительство (2012 год) индустриального парка «Невинномысск».
Дополнительная литература:
Калмыков А.С., Русак И.Я., Стадниченко В.А. Невинномысск. Ставрополь, 1975
Кожевников В.И., Мазиев В.М. Сквозь годы и испытания: 100 лет Невинномысскому шерстяному комбинату. Невинномысск, 1995.