НЕВИННОМЫССК

НЕВИННОМЫССК - город в России, в западной части Ставропольского края.

Население 118,2 тысяч человек (2012 год). Рас­по­ло­жен в Пред­кав­ка­зье, на Став­ро­поль­ской воз­вы­шен­но­сти, на реке Ку­бань, при впа­де­нии в неё реки Боль­шой Зе­лен­чук. В Невмнномысск бе­рёт на­ча­ло Не­вин­но­мыс­ский оро­сительный ка­нал (по­стро­ен для по­да­чи во­ды из Ку­ба­ни в реку Егор­лык). Железнодорожный узел. Че­рез Невинномысск про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­ма­ги­ст­раль «Кав­каз» (Крас­но­дар - Пав­лов­ская - Наль­чик - Гроз­ный - Ма­хач­ка­ла - гра­ни­ца с Азер­бай­джа­ном).

Ос­но­ван в 1788 году как Не­вин­но­мыс­ский ре­дут в хо­де строи­тель­ст­ва Азо­во-Моз­док­ской ук­ре­п­лён­ной ли­нии. В 1825 году в рай­оне ре­ду­та по ре­ше­нию ко­ман­ди­ра Отдельного Кавказского кор­пу­са генерала от инфантерии А. П. Ер­мо­ло­в а ос­но­ва­на ка­за­чья ста­ни­ца Не­вин­но­мыс­ская. В 1875 году от­кры­то дви­же­ние по про­шед­шей че­рез ста­ни­цу Вла­ди­кав­каз­ской железной дороги. В ста­ни­це куп­цом И. А. Ла­пи­ным по­строе­ны ко­же­вен­ный за­вод (1889 год), фаб­ри­ка по пер­вич­ной об­ра­бот­ке шер­сти (1895 год; круп­ней­шая в Рос­сии в конце XIX - начале XX веков; в середине 2000-х годов шер­сто­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щее ПО имени И. А. Ла­пи­на); в 1894 году всту­пи­ла в строй круп­ная па­ро­вая мель­ни­ца. В 1895 году на­ча­то воз­ве­де­ние объ­ек­тов тех­нических железнодорожных служб, в 1898 году от­кры­то па­ро­воз­ное де­по. Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов Не­вин­но­мыс­ская не­од­но­крат­но пе­ре­хо­ди­ла из рук в ру­ки, в мар­те 1920 года взя­та под кон­троль час­тя­ми РККА.

Рай­он­ный центр Ар­ма­вир­ско­го округа Се­ве­ро-Кав­каз­ско­го края (1924-1930 годы), Се­ве­ро-Кав­каз­ско­го края (1930-1934 годы), Став­ро­поль­ско­го (в 1934-1937 годах Се­ве­ро-Кав­каз­ско­го, в 1937-1943 годах Орд­жо­ни­кид­зев­ско­го) края (1934-1959 годы). В 1929 году от­кры­то дви­же­ние по железной дороге ли­нии Не­вин­но­мыс­ская - Ба­тал­па­шин­ская. С 1936 года ста­ни­ца ста­ла опор­ным пунк­том на­чи­нав­ше­го­ся строи­тель­ст­ва Не­вин­но­мыс­ско­го ка­на­ла (строи­тель­ст­во пре­рва­но в 1941-1944 годах, за­вер­ше­но в 1948 году). С 1939 года го­род. В Великую Отечественную вой­ну , во вре­мя Бит­вы за Кав­каз 1942-1943 годов, ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми с 05.08.1942 года до 21.01.1943 года. Во второй половине 1950-х - начале 1970-х годов пре­вра­тил­ся в круп­ный промышленный центр Став­ро­поль­ско­го края. В 1990-е годы в городе воз­ро­ди­лись тра­ди­ции ка­за­че­ст­ва. В 2000-х годах го­род несколько раз стра­дал от тер­ро­ри­стических ак­тов. В ию­не 2002 года серь­ёз­ный ущерб Невинномысск на­несло на­вод­не­ние на реке Ку­бань (зна­чительная часть го­ро­да бы­ла за­то­п­ле­на, раз­ру­ше­ны ав­то­мо­биль­ные мос­ты че­рез ре­ку; позд­нее вос­ста­нов­ле­ны).

На бе­ре­гу реке Боль­шой Зе­лен­чук со­хра­нил­ся дом куп­ца И. А. Ла­пи­на (1895 год, ны­не Дом куль­ту­ры «Шер­стя­ник»). Во второй половине XX века по­строе­ны: административные зда­ния, городской Дом куль­ту­ры имени М. Горь­ко­го (1951 год), Дво­рец куль­ту­ры и тех­ни­ки хи­ми­ков (1963 год), 5-гла­вый По­кров­ский со­бор с вы­со­кой ко­ло­коль­ней над западным фа­са­дом (1988-1998 годы, архитектор С. В. Ру­дик), Дво­рец спор­та «Олимп» (1994 год). Государственные ву­зы: гу­ма­ни­тар­но-тех­нический институт (1998 год; современное название с 2001 года), тех­но­ло­гический институт (фи­ли­ал Се­ве­ро-Кав­каз­ско­го государственного тех­нического университета). Институт эко­но­ми­ки, управ­ле­ния и пра­ва (не­го­су­дарственный вуз). Крае­ведческий му­зей (1957 год).

Круп­ней­шее пред­при­ятие - «Не­вин­но­мыс­ский Азот» (пу­щен в 1962 году; ны­не в со­ста­ве ми­не­раль­но-хи­мические ком­па­нии «Ев­ро­Хим»; один из круп­ней­ших российских про­из­во­ди­те­лей азот­ных удоб­ре­ний; про­из­во­дит так­же ам­ми­ак и др.). За­во­ды: бы­то­вой хи­мии ком­па­нии «Ар­нест» (1971 год; кос­ме­тическая про­дук­ция, в т. ч. лак для во­лос и др. под мар­кой «Пре­лесть»; бы­то­вая хи­мия), ко­тель­но-ме­ха­нических (ме­тал­ло­кон­ст­рук­ции), из­ме­ри­тель­ных при­бо­ров «Энер­го­ме­ра» (элек­тро­счёт­чи­ки, щи­то­вое обо­ру­до­ва­ние, низ­ко­вольт­ная ап­па­ра­ту­ра и др.), элек­тро­ме­ха­нический, элек­трод­ный, ши­но­ре­монт­ный; про­изводство различных ав­то­при­це­пов, тор­го­во­го хо­ло­диль­но­го обо­ру­до­ва­ния, строй­ма­те­риа­лов, в т. ч. сэ­нд­вич-па­не­лей, и др. Сре­ди пред­при­ятий пи­ще­вой промышленности - кон­серв­ный за­вод «Нек­тар» (фрук­то­вые со­ки, нек­та­ры, пло­до­овощ­ные кон­сер­вы и др.), мас­ло­экс­трак­ци­он­ный за­вод. Пти­це­ком­би­нат. ГРЭС (1960 год; около 1300 МВт). Ве­дёт­ся строи­тель­ст­во (2012 год) ин­ду­ст­ри­аль­но­го пар­ка «Не­вин­но­мысск».

Дополнительная литература:

Кал­мы­ков А.С., Ру­сак И.Я., Стад­ни­чен­ко В.А. Не­вин­но­мысск. Став­ро­поль, 1975

Ко­жев­ни­ков В.И., Ма­зи­ев В.М. Сквозь го­ды и ис­пы­та­ния: 100 лет Не­вин­но­мыс­ско­му шер­стя­но­му ком­би­на­ту. Не­вин­но­мысск, 1995.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)