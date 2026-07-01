НЕВИДИМАЯ РУКА РЫНКА
НЕВИДИМАЯ РУКА РЫНКА - образ, использованный А. Смитом для обозначения сил, которые обеспечивают достижение общеполезных экономических результатов вне зависимости от исходных намерений и действий отдельных индивидов или даже вопреки им.
С развитием экономической науки такие силы стали отождествляться с закономерностями рыночного механизма и именоваться «невидимая рука рынка».
Несмотря на устойчивую ассоциацию данного образа с творчеством А. Смита, собственно в его работах он был использован лишь три раза. Причём в раннем его произведении «История астрономии» (опубликовано посмертно) этот образ употреблялся вне экономического контекста. В «Теории нравственных чувств» (часть IV, глава 1), рассматривая неравенство в распределении земли (основные формы богатства в условиях преимущественно аграрной экономики), Смит отмечал, что алчность и эгоизм богачей формируют у них запросы, для удовлетворения которых необходимо привлечение большого количества наёмных работников.При примерном равенстве потребностей людей в количестве средств существования невидимая рука рынка ведёт к такому перераспределению ресурсов, как если бы земля изначально была разделена на примерно равные участки.
В главном труде Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» (книга IV, глава 2) образ невидимой руки рынка возникает в связи с осуждением политики протекционизма. Он показал, как действия владельцев капитала, стремящихся к минимизации рисков и максимизации прибыли, в конечном счёте препятствуют избыточному вывозу капитала за рубеж и способствуют росту национального дохода. Невидимая рука рынка здесь обеспечивает использование индивидуальных капиталов в интересах общества, а механизм её действия основан на вполне реальных и осязаемых силах - преследовании владельцами капитала собственных интересов.
Вплоть до конца XIX века понятие «невидимая рука рынка» фигурировало главным образом в дискуссиях сторонников и противников политики экономического либерализма. Позднее, в связи с развитием неоклассического направления экономической науки, сфера применения указанного понятия расширилась, а содержание изменилось. Оно стало использоваться для обозначения тенденции рыночного механизма к достижению общего экономического равновесия (т. е. равенства между спросом и предложением на все имеющиеся товары и услуги) и к обеспечению оптимального распределения доступных ресурсов.
Важными факторами, способствовавшими превращению выражения «невидимой руки рынка» в популярное риторическое и дидактическое средство, стали противопоставление рыночного и планового механизмов хозяйствования и критика государственного вмешательства в экономику (в частности, в рамках австрийской школы экономической теории). Один из самых ярких и запоминающихся в истории экономической мысли, образ невидимой руки рынка продолжает широко использоваться в научной, учебной и популярной литературе - во-первых, для характеристики социально-экономических взглядов самого А. Смита и, во-вторых, для раскрытия особенностей функционирования рыночного механизма.