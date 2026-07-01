НЕВИДИМАЯ РУКА РЫНКА

НЕВИДИМАЯ РУКА РЫНКА - образ, использованный А. Смитом для обозначения сил, которые обеспечивают достижение общеполезных экономических результатов вне зависимости от исходных намерений и действий отдельных индивидов или даже вопреки им.

С раз­ви­ти­ем эко­но­мической нау­ки та­кие си­лы ста­ли ото­жде­ст­в­лять­ся с за­ко­но­мер­но­стя­ми ры­ноч­но­го ме­ха­низ­ма и име­но­вать­ся «не­ви­ди­мая ру­ка рын­ка».

Не­смот­ря на ус­той­чи­вую ас­со­циа­цию дан­но­го об­раза с твор­че­ст­вом А. Сми­та, соб­ст­вен­но в его ра­бо­тах он был ис­поль­зо­ван лишь три раза. При­чём в ран­нем его про­изведении «Ис­то­рия ас­тро­но­мии» (опубликовано посмертно) этот об­раз упот­реб­лял­ся вне эко­но­мического кон­тек­ста. В «Тео­рии нрав­ст­вен­ных чувств» (часть IV, глава 1), рас­смат­ри­вая не­ра­вен­ст­во в рас­пре­де­ле­нии зем­ли (основные фор­мы бо­гат­ст­ва в ус­ло­ви­ях пре­имущественно аг­рар­ной эко­но­ми­ки), Смит от­ме­чал, что алч­ность и эго­изм бо­га­чей фор­ми­ру­ют у них за­про­сы, для удов­ле­тво­ре­ния ко­то­рых не­об­хо­ди­мо при­вле­че­ние боль­шо­го ко­ли­че­ст­ва на­ём­ных ра­бот­ни­ков.При при­мер­ном ра­вен­ст­ве по­треб­но­стей лю­дей в ко­ли­че­ст­ве средств су­ще­ст­во­ва­ния невидимая рука рынка ве­дёт к та­ко­му пе­ре­рас­пре­де­ле­нию ре­сур­сов, как ес­ли бы зем­ля из­на­чаль­но бы­ла раз­де­ле­на на при­мер­но рав­ные уча­ст­ки.

В глав­ном тру­де Сми­та «Ис­сле­до­ва­ние о при­ро­де и при­чи­нах бо­гат­ст­ва на­ро­дов » (книга IV, глава 2) об­раз невидимой руки рынка воз­ни­ка­ет в свя­зи с осу­ж­де­ни­ем по­ли­ти­ки про­тек­цио­низ­ма. Он по­ка­зал, как дей­ст­вия вла­дель­цев ка­пи­та­ла, стре­мя­щих­ся к ми­ни­ми­за­ции рис­ков и мак­си­ми­за­ции при­бы­ли, в ко­неч­ном счё­те пре­пят­ст­ву­ют из­бы­точ­но­му вы­во­зу ка­пи­та­ла за ру­беж и спо­соб­ст­ву­ют рос­ту национального до­хо­да . Невидимая рука рынка здесь обес­пе­чи­ва­ет ис­поль­зо­ва­ние ин­ди­ви­ду­аль­ных ка­пи­та­лов в ин­те­ре­сах об­ще­ст­ва, а ме­ха­низм её дей­ст­вия ос­но­ван на впол­не ре­аль­ных и ося­зае­мых си­лах - пре­сле­до­ва­нии вла­дель­ца­ми ка­пи­та­ла соб­ст­вен­ных ин­те­ре­сов.

Вплоть до конца XIX века по­ня­тие «невидимая рука рынка» фи­гу­ри­ро­ва­ло главным образом в дис­кус­си­ях сто­рон­ни­ков и про­тив­ни­ков по­ли­ти­ки эко­но­мического ли­бе­ра­лиз­ма. Позд­нее, в свя­зи с раз­ви­ти­ем не­оклас­сического на­прав­ле­ния эко­но­мической нау­ки, сфе­ра при­ме­не­ния ука­зан­но­го по­ня­тия рас­ши­ри­лась, а со­дер­жа­ние из­ме­ни­лось. Оно ста­ло ис­поль­зо­вать­ся для обо­зна­че­ния тен­ден­ции ры­ноч­но­го ме­ха­низ­ма к дос­ти­же­нию об­ще­го эко­но­мического рав­но­ве­сия (т. е. ра­вен­ст­ва ме­ж­ду спро­сом и пред­ло­же­ни­ем на все имею­щие­ся то­ва­ры и ус­лу­ги) и к обес­пе­че­нию оп­ти­маль­но­го рас­пре­де­ле­ния до­ступ­ных ре­сур­сов.

Важ­ны­ми фак­то­ра­ми, спо­соб­ст­во­вав­ши­ми пре­вра­ще­нию вы­ра­же­ния «невидимой руки рынка» в по­пу­ляр­ное ри­то­рическое и ди­дак­тическое сред­ст­во, ста­ли про­ти­во­по­став­ле­ние ры­ноч­но­го и пла­но­во­го ме­ха­низ­мов хо­зяй­ст­во­ва­ния и кри­ти­ка государственного вме­ша­тель­ст­ва в эко­но­ми­ку (в ча­ст­но­сти, в рам­ках ав­ст­рий­ской шко­лы эко­но­мической тео­рии). Один из са­мых яр­ких и за­по­ми­наю­щих­ся в ис­то­рии эко­но­мической мыс­ли, об­раз невидимой руки рынка про­дол­жа­ет ши­роко ис­поль­зо­вать­ся в на­уч­ной, учеб­ной и по­пу­ляр­ной ли­те­ра­ту­ре - во-пер­вых, для ха­рак­те­ри­сти­ки со­ци­аль­но-эко­но­мических взгля­дов са­мо­го А. Сми­та и, во-вто­рых, для рас­кры­тия осо­бен­но­стей функ­цио­ни­ро­ва­ния ры­ноч­но­го ме­ха­низ­ма.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)