НЕВЕРОВСКИЙ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ
НЕВЕРОВСКИЙ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ - российский военачальник, герой Отечественной войны 1812 года, генерал-лейтенант.
Дворянин. На военной службе с 1786 года, рядовой лейб-гвардии Семёновского полка. С 1787 года поручик Малороссийского кирасирского полка. Участник русско-турецкой войны 1787-1791 годов, подавления Польского восстания 1794 года и русско-австро-французской войны 1805 год. В Отечественной войне 1812 года командовал 27-й пехотной дивизией, оказавшей упорное сопротивление превосходившим силам французских войск под командованием маршала И. Мюрата под Красным.
Отойдя к Смоленску, войска под командованием Неверовского приняли участие в Смоленском сражении 1812 года. Дивизия Неверовского отличилась в боях 24 августа (5 сентября) за Шевардинский редут, а в Бородинском сражении 1812 года - в обороне Семёновских флешей. В ожесточённых боях за флеши полки дивизии успешно отражали атаки французских войск, неоднократно переходили в контратаки (в одной из контратак Неверовский был ранен, но остался в строю). За боевые заслуги на Бородинском поле воинам дивизии Неверовского воздвигнут памятник, на котором выбита надпись: «Бессмертной дивизии Неверовского - героям Шевардина и Семёновских флешей».
Затем Неверовский успешно руководил дивизией в Тарутинском сражении 1812 года и Малоярославецком сражении 1812 года, а также снова в боях под Красным. Участник заграничных походов российской армии 1813-1814 годов, где в Лейпцигском сражении 1813 года был ранен, умер от гангрены.
Награждён орденом Святого Георгия 4-й и 3-й степеней (оба в 1812 году) и др.
В 1912 году прах Неверовского перевезён в Россию и захоронен на Бородинском поле.