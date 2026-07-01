НЕВЕРОВСКИЙ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ

НЕВЕРОВСКИЙ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ - российский военачальник, герой Отечественной войны 1812 года , генерал-лейтенант.

Дворянин. На во­енной служ­бе с 1786 года, ря­до­вой лейб-гвардии Се­мё­нов­ско­го пол­ка. С 1787 года по­ру­чик Ма­ло­рос­сий­ско­го ки­ра­сир­ско­го пол­ка. Уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов, по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года и рус­ско-ав­ст­ро-французской вой­ны 1805 год. В Отечественной вой­не 1812 года ко­ман­до­вал 27-й пехотной ди­ви­зи­ей, ока­зав­шей упор­ное со­про­тив­ле­ние пре­вос­хо­див­шим си­лам французских войск под ко­мандованием мар­ша­ла И. Мю­ра­та под Крас­ным.

Отой­дя к Смо­лен­ску, вой­ска под ко­мандованием Неверовского при­ня­ли уча­стие в Смо­лен­ском сра­же­нии 1812 года. Ди­ви­зия Неверовского от­ли­чи­лась в бо­ях 24 августа (5 сентября) за Ше­вар­дин­ский ре­дут, а в Бо­ро­дин­ском сра­же­нии 1812 года - в обо­ро­не Се­мё­нов­ских фле­шей. В ожес­то­чён­ных бо­ях за фле­ши пол­ки ди­ви­зии ус­пеш­но от­ра­жа­ли ата­ки французских войск, не­од­но­крат­но пе­ре­хо­ди­ли в контр­ата­ки (в од­ной из контр­атак Неверовский был ра­нен, но ос­тал­ся в строю). За бое­вые за­слу­ги на Бо­ро­дин­ском по­ле вои­нам ди­ви­зии Неверовского воз­двиг­нут па­мят­ник, на ко­то­ром вы­би­та над­пись: «Бес­смерт­ной ди­ви­зии Не­ве­ров­ско­го - ге­ро­ям Ше­вар­ди­на и Се­мё­нов­ских фле­шей».

За­тем Неверовский ус­пеш­но ру­ко­во­дил ди­ви­зи­ей в Та­ру­тин­ском сра­же­нии 1812 года и Ма­ло­яро­сла­вец­ком сра­же­нии 1812 года , а так­же сно­ва в бо­ях под Крас­ным. Уча­ст­ник за­гра­нич­ных по­хо­дов рос­сий­ской ар­мии 1813-1814 годов, где в Лейп­циг­ском сра­же­нии 1813 года был ра­нен, умер от ган­гре­ны.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й и 3-й сте­пе­ней (оба в 1812 году) и др.

В 1912 году прах Неверовского пе­ре­ве­зён в Рос­сию и за­хо­ро­нен на Бо­ро­дин­ском по­ле.