НЕВЕРОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
НЕВЕРОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ - русский писатель.
Из мещан; сын бывшего унтер- офицера. Окончил церковно-приходскую и второклассную школы. В 1906-1915 годах учительствовал в сельских школах Самарской губернии; до 1917 года служил в армии. Весной 1918 года переехал в Самару, где сблизился с эсерами, затем примкнул к большевикам. С 1922 года жил в Москве; был участником литературного объединения «Кузница».
Дебютировал в печати в 1906 году. Испытал влияние писателей-народников, В. Г. Короленко, М. Горького. Основные темы дореволюционной прозы Неверова - социальное расслоение русской деревни, угнетённое положение женщины, жизнь сельской учительской интеллигенции: рассказы «Авдотьина жизнь» (1907 год), «Три года» (1908 год), «Баба-Иван», «На земле», «Серые дни» (все 1910 год), «Учитель Стройкин» (1911 год), «Без цветов» (1913 год), «Бабья газета» (1916 год). Событиям Гражданской войны 1917-1922 годов посвящены рассказы «Я хочу жить…», «Красноармеец Терёхин» (оба 1919 год), агитационные пьесы «Контрреволюция» (1919 год), «Гражданская война» (1922 год) и др.
В центре позднего творчества Неверова - разрушение традиционного уклада крестьянской жизни в результате революции, гражданской и Первой мировой войн, преобразования в деревне и классовая борьба: рассказы «Марья-большевичка» (1921 год), «Полька-мазурка» (1923 год), повесть «Андрон Непутёвый» (1923 год), неоконченный роман «Гуси-лебеди» (1918-1923 годы, частично опубликован в 1923 году, отдельное издание - 1924 год) и др.
Наибольшую известность Неверову принесла повесть «Ташкент - город хлебный» (1923 год) о голоде в Поволжье в 1921-1922 годах. Проза Неверова отмечена глубоким знанием деревенского быта и близостью к стихии народной речи (ориентация на стилистику сказа, былины). Среди др. сочинений: бытовые драмы «Бабы» (1920 год), «Захарова смерть» (поставлена в 1921 году, опубликована в 1922 году), очерки, рассказы для детей, литературная критика.