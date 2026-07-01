НЕВЕРОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

НЕВЕРОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ - русский писатель.

Из ме­щан; сын бывшего ун­тер- офи­це­ра. Окон­чил цер­ков­но-при­ход­скую и вто­ро­класс­ную шко­лы. В 1906-1915 годах учи­тель­ст­во­вал в сель­ских шко­лах Са­мар­ской губернии; до 1917 года слу­жил в ар­мии. Вес­ной 1918 года пе­ре­ехал в Са­ма­ру, где сбли­зил­ся с эсе­ра­ми, за­тем примк­нул к боль­ше­ви­кам. С 1922 года жил в Мо­ск­ве; был уча­ст­ни­ком литературного объ­е­ди­не­ния «Куз­ни­ца».

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1906 году. Ис­пы­тал влия­ние пи­са­те­лей-на­род­ни­ков, В. Г. Ко­ро­лен­ко , М. Горь­ко­го . Основные те­мы до­ре­во­люционной про­зы Неверова - со­ци­аль­ное рас­слое­ние русской де­рев­ни, уг­не­тён­ное по­ло­же­ние жен­щи­ны, жизнь сель­ской учи­тель­ской ин­тел­ли­ген­ции: рас­ска­зы «Ав­доть­и­на жизнь» (1907 год), «Три го­да» (1908 год), «Ба­ба-Иван», «На зем­ле», «Се­рые дни» (все 1910 год), «Учи­тель Строй­кин» (1911 год), «Без цве­тов» (1913 год), «Ба­бья га­зе­та» (1916 год). Со­бы­ти­ям Гра­ж­дан­ской вой­ны 1917-1922 годов по­свя­ще­ны рас­ска­зы «Я хо­чу жить…», «Крас­но­ар­ме­ец Те­рёхин» (оба 1919 год), аги­тационные пье­сы «Контр­ре­во­лю­ция» (1919 год), «Гра­ж­дан­ская вой­на» (1922 год) и др.

В цен­тре позд­не­го твор­че­ст­ва Неверова - раз­ру­ше­ние тра­диционного ук­ла­да кре­сть­ян­ской жиз­ни в ре­зуль­та­те ре­волю­ции, гражданской и Первой ми­ро­вой войн , пре­об­ра­зо­ва­ния в де­рев­не и клас­со­вая борь­ба: рас­ска­зы «Ма­рья-боль­ше­вич­ка» (1921 год), «Поль­ка-ма­зур­ка» (1923 год), по­весть «Ан­д­рон Не­пу­тё­вый» (1923 год), не­оконченный ро­ман «Гу­си-ле­бе­ди» (1918-1923 годы, час­тич­но опубликован в 1923 году, отдельное издание - 1924 год) и др.

Наи­боль­шую из­вест­ность Неверову при­нес­ла по­весть «Таш­кент - го­род хлеб­ный» (1923 год) о го­ло­де в По­вол­жье в 1921-1922 годах. Про­за Неверова от­ме­че­на глу­бо­ким зна­ни­ем де­ре­вен­ско­го бы­та и бли­зо­стью к сти­хии народной ре­чи (ори­ен­та­ция на сти­ли­сти­ку ска­за, бы­ли­ны). Сре­ди др. со­чи­не­ний: бы­то­вые дра­мы «Ба­бы» (1920 год), «За­ха­ро­ва смерть» (поставлена в 1921 году, опубликована в 1922 году), очер­ки, рас­ска­зы для де­тей, литературная кри­ти­ка.