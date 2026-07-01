НЕВЕЛЬСК

НЕВЕЛЬСК - город в России, в юго-западной части Сахалинской области, центр Невельского городского округа.

Население 11,2 тысяч человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Та­тар­ско­го пролива Япон­ско­го мо­ря. Порт. Железнодорожная стан­ция.

Вплоть до начала XX века на мес­те Невельска су­ще­ст­во­вал поселок Пон­то-Кэ­си (основное на­се­ле­ние - ай­ны). Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в японских ис­точ­ни­ках в 1771 году в свя­зи с по­се­ще­ни­ем по­сёл­ка русскими зем­ле­про­ход­ца­ми. В 1853-1854 годах тер­ри­то­рия современного го­ро­да бы­ла опи­са­на в хо­де Амур­ской экс­пе­ди­ции 1849-1855 годов Н. В. Ру­да­нов­ским, со­ста­вив­шим пер­вую кар­ту Южного Са­ха­ли­на с ука­за­ни­ем бухт, при­год­ных для сто­ян­ки морских су­дов, и спи­ском се­ле­ний (в т. ч. ай­нов). По Порт­смут­ско­му ми­ру 1905 года , за­вер­шив­ше­му русско-японскую вой­ну 1904-1905 годов , в со­ста­ве Южного Са­ха­ли­на ото­шёл к Япо­нии. В том же го­ду пе­ре­име­но­ван в Хон­то.

В 1915-1927 годах японскими вла­стя­ми по­стро­ен морской порт. С 1910-х годов раз­ви­вал­ся как центр рыб­ной промышленности. В 1920 году от­кры­та железная дорога Хон­то - Мао­ка (ны­не Холмск). В 1922 году офи­ци­аль­но по­лу­чил ста­тус по­сёл­ка в со­ста­ве японского гу­бер­на­тор­ст­ва Ка­ра­фу­то. В хо­де советско-японской вой­ны 1945 года тер­ри­то­рия Южного Са­ха­ли­на ос­во­бо­ж­де­на час­тя­ми Крас­ной Ар­мии. С 1946 года го­род, пе­ре­име­но­ван в Невельск (на­зван в честь Г. И. Не­вель­ско­го по ини­циа­ти­ве ра­бот­ни­ков Даль­не­во­сточ­ной железной дороги). Рай­он­ный центр Юж­но-Са­ха­лин­ской области (1946-1947 годы), Са­ха­лин­ской области (1947-1963, 1965-2009 годы). В 2007 году го­род серь­ёз­но по­стра­дал от зем­ле­тря­се­ния (си­ла до 6,7 бал­ла). С 2009 года центр Не­вель­ско­го городского ок­ру­га.

По­сле 1945 года по­строе­ны: зда­ние Са­ха­лин­ско­го ры­бо­про­мыш­лен­но­го тех­ни­кума (1947 год, с 1954 года Са­ха­лин­ское мо­ре­ход­ное училище рыб­но­го хо­зяй­ст­ва, с 1992 года Са­ха­лин­ский морской кол­ледж ), ки­но­те­атр «Мир» (1956 год), зда­ние ад­ми­ни­ст­ра­ции. Де­ревянная шат­ро­вая церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1995-1998 годы) на мес­те раз­ру­шен­но­го японского хра­ма, к ко­то­ро­му ве­ли ле­ст­ни­цы со скульп­ту­ра­ми львов. Па­мят­ник эки­па­жам ры­бо­лов­ных су­дов «Севск», «Се­беж» и «На­хи­че­вань», за­то­нув­ших в Бе­рин­го­вом мо­ре в 1965 году (1967 год). Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей.

Ве­ду­щая от­расль городской эко­но­ми­ки - рыб­ная (лов и пе­ре­ра­бот­ка ры­бы, до­бы­ча мо­ре­про­дук­тов).

В ок­ре­ст­но­стях Невельска - до­бы­ча ка­мен­но­го уг­ля, ле­со­за­го­тов­ки. На мы­се Криль­он - ма­як (1896 год), брат­ская мо­ги­ла советских вои­нов-де­сант­ни­ков, пав­ших при ос­во­бо­ж­де­нии Южного Са­ха­ли­на в 1945 году; на ска­ле Ка­мень Опас­но­сти - ма­як (1913 год).

Дополнительная литература:

Об­зор тор­гов­ли и про­мыш­лен­но­сти в по­сел­ке Хон­то / Под ред. О. Тес­са­ку. Хон­то, 1936 (на япон. яз.);

Рыж­ков А.Н. Па­мят­ники и па­мят­ные мес­та Са­ха­лин­ской об­лас­ти. Юж­но- Са­ха­линск, 1977;

Го­ро­да Са­ха­лин­ской об­лас­ти. Юж­но-Са­ха­линск, 1978.

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© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)