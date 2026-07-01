НЕВЕЛЬСК
НЕВЕЛЬСК - город в России, в юго-западной части Сахалинской области, центр Невельского городского округа.
Население 11,2 тысяч человек (2012 год). Расположен на побережье Татарского пролива Японского моря. Порт. Железнодорожная станция.
Вплоть до начала XX века на месте Невельска существовал поселок Понто-Кэси (основное население - айны). Впервые упоминается в японских источниках в 1771 году в связи с посещением посёлка русскими землепроходцами. В 1853-1854 годах территория современного города была описана в ходе Амурской экспедиции 1849-1855 годов Н. В. Рудановским, составившим первую карту Южного Сахалина с указанием бухт, пригодных для стоянки морских судов, и списком селений (в т. ч. айнов). По Портсмутскому миру 1905 года, завершившему русско-японскую войну 1904-1905 годов, в составе Южного Сахалина отошёл к Японии. В том же году переименован в Хонто.
В 1915-1927 годах японскими властями построен морской порт. С 1910-х годов развивался как центр рыбной промышленности. В 1920 году открыта железная дорога Хонто - Маока (ныне Холмск). В 1922 году официально получил статус посёлка в составе японского губернаторства Карафуто. В ходе советско-японской войны 1945 года территория Южного Сахалина освобождена частями Красной Армии. С 1946 года город, переименован в Невельск (назван в честь Г. И. Невельского по инициативе работников Дальневосточной железной дороги). Районный центр Южно-Сахалинской области (1946-1947 годы), Сахалинской области (1947-1963, 1965-2009 годы). В 2007 году город серьёзно пострадал от землетрясения (сила до 6,7 балла). С 2009 года центр Невельского городского округа.
После 1945 года построены: здание Сахалинского рыбопромышленного техникума (1947 год, с 1954 года Сахалинское мореходное училище рыбного хозяйства, с 1992 года Сахалинский морской колледж), кинотеатр «Мир» (1956 год), здание администрации. Деревянная шатровая церковь Рождества Богородицы (1995-1998 годы) на месте разрушенного японского храма, к которому вели лестницы со скульптурами львов. Памятник экипажам рыболовных судов «Севск», «Себеж» и «Нахичевань», затонувших в Беринговом море в 1965 году (1967 год). Историко-краеведческий музей.
Ведущая отрасль городской экономики - рыбная (лов и переработка рыбы, добыча морепродуктов).
В окрестностях Невельска - добыча каменного угля, лесозаготовки. На мысе Крильон - маяк (1896 год), братская могила советских воинов-десантников, павших при освобождении Южного Сахалина в 1945 году; на скале Камень Опасности - маяк (1913 год).
Дополнительная литература:
Обзор торговли и промышленности в поселке Хонто / Под ред. О. Тессаку. Хонто, 1936 (на япон. яз.);
Рыжков А.Н. Памятники и памятные места Сахалинской области. Южно- Сахалинск, 1977;
Города Сахалинской области. Южно-Сахалинск, 1978.
Автор статьи: