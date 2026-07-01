НЕВЕЛЬ
НЕВЕЛЬ - город в России, в южной части Псковской области, центр Невельского района.
Население 15,9 тысяч человек (2012 год). Расположен на северном и северо-восточном берегах озера Невельское, на реке Еменка, в 18 км от границы с Белоруссией. Узел железнодорожных линий (в пределах городской черты - 2 станции). Через Невель проходит федеральная автотрасса Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией (погранпереход Лобок - Езерище).
Волость «Невля» впервые упоминается в завещании великого князя московского Ивана III Васильевича (1503 год). Крепость Невель возникла, вероятно, в 1530-х годах, в период очередного обострения отношений с Великим княжеством Литовским, в 1550-х годах укрепления, по всей видимости, были обновлены. С 1556 года упоминается как Новый Городок на Невле или Невля. Опорный пункт русских войск в ходе Ливонской войны 1558-1583 годов. В августе 1562 года окрестности Невеля разорены литовскими войсками, пришедший на помощь отряд под командованием князя А. М. Курбского был разбит в окрестностях Невеля у озера Черстно. В 1563 году во время Полоцкого похода 1562-1563 годов в Невеле останавливался царь Иван IV Васильевич Грозный. В 1564 году и 1566 году город пострадал от эпидемии чумы.
В 1580 году был осаждён польско-литовскими войсками и вскоре сдался. По Ям-Запольскому миру 1582 года возвращён Русскому государству. Вновь занят польско-литовскими войсками в 1617 году в ходе Речи Посполитой интервенции начала XVII века, по Деулинскому перемирию 1618 года отошёл в состав Речи Посполитой. В 1623 году получил магдебургское право. В 1632 году в ходе русско-польской войны 1632-1634 годов занят отрядами жителей находившихся неподалёку Торопца и Великих Лук, по Поляновскому миру 1634 года возвращён Речи Посполитой. В 1654 году после начала русско-польской войны 1654-1667 годов взят русскими войсками под командованием В. П. Шереметева, по Андрусовскому перемирию 1667 года остался в составе Русского государства. В 1678 году по 3-му Московскому постановлению к Андрусовскому договору Русское государство уступило Невель (в числе др. городов) Речи Посполитой взамен на продление перемирия на 13 лет. Во время Северной войны 1700-1721 годов Невель в 1703-1705 годах находился под контролем российских войск.
В 1772 году по 1-му разделу Речи Посполитой (смотрите в статье Разделы Речи Посполитой) Невель вошёл в состав России. Уездный город Псковской (1773-1776 годы), Полоцкой (1776-1796 годы, с 1778 года - Полоцкое наместничество), Белорусской (1796-1802 годы) и Витебской (1802-1924 годы) губерний. В 1850 году через Невель проложено шоссе Санкт-Петербург - Киев. В 1865 году и 1895 году город пострадал от опустошительных пожаров. В начале XX века открыто движение по прошедшим через Невель железнодорожным линиям Новосокольники - Витебск (1904 год) и Бологое - Полоцк (1907 год).
В ноябре 1917 года в Невеле установлена советская власть. В 1918-1920 годах в городе жил и преподавал российский философ и филолог М. М. Бахтин, вокруг которого сложился круг деятелей культуры и философии - т. н. круг Бахтина (В. В. Волошинов, Б. М. Зубакин, М. И. Коган, Л. В. Пумпянский, М. В. Юдина и др.). Они создали Невельскую научную ассоциацию (1919 год).
В 1924-1927 годах уездный город Псковской губернии РСФСР. Районный центр Великолукского округа (1927-1930, 1935-1938 годы) Ленинградской области (1927-1929 годы), Западной области (1929-1935 годы), Калининской области (1935-1944 годы). В Великую Отечественную войну был оккупирован германскими войсками с 16.07.1941 года по 06.10.1943 года. Освобождён частями Калининского фронта Красной Армии в ходе Невельской наступательной операции. Районный центр Великолукской области (1944-1957 годы), с 1957 года Псковской области.
Город застраивался по генплану 1778 года. На мысе, образованном изгибом реки Еменка при выходе её из озера Невель, сохраняются валы деревянной крепости. В центре города до 1930-1940-х годов располагались: мужской Спасо-Преображенский монастырь на торговой Красной площади (переведён в 1682 году из упразднённого Троицкого монастыря в пригороде Невеля; Преображенская церковь, 1725-1732 годы); католический костёл Святого Георгия (1685-1785 годы), Успенский собор (1809 год; все не сохранились).
В связи с проведением шоссе Санкт-Петербург - Киев возведён комплекс почтовой станции (середина XIX века; ныне Музей истории города). Среди сохранившихся построек также: 5-главая церковь Троицы Живоначальной (основана как часовня в 1850 году; четверик с колокольней пристроены в 1896 году), здания бывшей женской гимназии (1906 год), уездного казначейства, уездного училища (начало 1890-х годов), здание земской больницы (1913-1915 годы), жилые дома XIX - начала XX веков. Часовня Святителя Николая в исправительной колонии для несовершеннолетних (2004 год). Памятник Герою Советского Союза М. Ж. Маметовой, погибшей близ Невеля в 1943 году (1979 год, скульптор М. Айнеков).
Пошив верхней, спортивной и форменной одежды (швейное объединение), производство кожаной обуви (предприятие «Невель»), порошковых огнетушителей, металлоизделий и др. Предприятия пищевой промышленности.