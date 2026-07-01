НЕВЕЛЬ

НЕВЕЛЬ - город в России, в южной части Псковской области , центр Невельского района.

Население 15,9 тысяч человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на северном и северо-восточном бе­ре­гах озера Не­вель­ское, на реке Емен­ка, в 18 км от гра­ни­цы с Бе­ло­рус­си­ей. Узел железнодорожных ли­ний (в пре­де­лах городской чер­ты - 2 стан­ции). Че­рез Невель про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са Санкт-Пе­тер­бург - Псков - Пус­тош­ка - Не­вель - гра­ни­ца с Бе­ло­рус­си­ей (по­гран­пе­ре­ход Ло­бок - Езе­ри­ще).

Во­лость «Не­вля» впер­вые упо­ми­на­ется в за­ве­ща­нии великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча (1503 год). Кре­пость Невель воз­ник­ла, ве­ро­ят­но, в 1530-х годах, в пе­ри­од оче­ред­но­го обо­ст­ре­ния от­но­ше­ний с Великим княжеством Ли­тов­ским, в 1550-х годах ук­ре­п­ле­ния, по всей ви­ди­мо­сти, бы­ли об­нов­ле­ны. С 1556 года упо­ми­на­ет­ся как Но­вый Го­ро­док на Не­вле или Не­вля. Опор­ный пункт русских войск в хо­де Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов . В августе 1562 года ок­ре­ст­но­сти Невеля ра­зо­ре­ны ли­товскими вой­ска­ми, при­шед­ший на по­мощь от­ряд под ко­мандованием князя А. М. Курб­ско­го был раз­бит в ок­ре­ст­но­стях Невеля у озера Чер­ст­но. В 1563 году во вре­мя По­лоц­ко­го по­хо­да 1562-1563 годов в Невеле ос­та­нав­ли­вал­ся царь Иван IV Ва­силь­е­вич Гроз­ный . В 1564 году и 1566 году го­род по­стра­дал от эпи­де­мии чу­мы.

В 1580 году был оса­ж­дён поль­ско-ли­товскими вой­ска­ми и вско­ре сдал­ся. По Ям-За­поль­скому миру 1582 года воз­вра­щён Русскому государству. Вновь за­нят поль­ско-ли­товскими вой­ска­ми в 1617 году в хо­де Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века, по Де­улин­ско­му пе­ре­ми­рию 1618 года ото­шёл в со­став Ре­чи По­спо­ли­той. В 1623 году по­лу­чил ма­где­бург­ское пра­во. В 1632 году в хо­де русско-польской вой­ны 1632-1634 годов за­нят от­ря­да­ми жи­те­лей на­хо­див­ших­ся не­по­да­лё­ку То­ро­п­ца и Ве­ли­ких Лук, по По­ля­нов­ско­му ми­ру 1634 года воз­вра­щён Ре­чи По­спо­ли­той. В 1654 году по­сле на­ча­ла русско-польской вой­ны 1654-1667 годов взят русскими вой­ска­ми под ко­мандованием В. П. Ше­реме­те­ва, по Ан­д­ру­сов­ско­му пе­ре­ми­рию 1667 года ос­тал­ся в со­ста­ве Русского государства. В 1678 году по 3-му Московскому по­ста­нов­ле­нию к Ан­д­ру­сов­ско­му до­го­во­ру Русское государство ус­ту­пи­ло Невель (в чис­ле др. го­ро­дов) Ре­чи По­спо­ли­той вза­мен на про­дле­ние пе­ре­ми­рия на 13 лет. Во вре­мя Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов Невель в 1703-1705 годах на­хо­дил­ся под кон­тро­лем российских войск.

В 1772 году по 1-му раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той (смотрите в статье Раз­де­лы Ре­чи По­спо­ли­той) Невель во­шёл в со­став Рос­сии. Уезд­ный го­род Псков­ской (1773-1776 годы), По­лоц­кой (1776-1796 годы, с 1778 года - По­лоц­кое на­ме­ст­ни­че­ст­во), Бе­ло­рус­ской (1796-1802 годы) и Ви­теб­ской (1802-1924 годы) гу­бер­ний. В 1850 году че­рез Невель про­ло­же­но шос­се Санкт-Пе­тер­бург - Ки­ев. В 1865 году и 1895 году го­род по­стра­дал от опус­то­ши­тель­ных по­жа­ров. В начале XX века от­кры­то дви­же­ние по про­шед­шим че­рез Невель железнодорожным ли­ни­ям Но­во­со­коль­ни­ки - Ви­тебск (1904 год) и Бо­ло­гое - По­лоцк (1907 год).

В но­ябре 1917 года в Невеле ус­та­нов­ле­на советская власть. В 1918-1920 годах в го­ро­де жил и пре­по­да­вал российский фи­ло­соф и фи­ло­лог М. М. Бах­тин , во­круг ко­то­ро­го сло­жил­ся круг дея­те­лей куль­ту­ры и фи­ло­со­фии - т. н. круг Бах­ти­на (В. В. Во­лоши­нов, Б. М. Зу­бакин, М. И. Ко­ган, Л. В. Пум­пян­ский, М. В. Юди­на и др.). Они соз­да­ли Не­вель­скую на­учную ас­со­циа­цию (1919 год).

В 1924-1927 годах уезд­ный го­род Псков­ской губернии РСФСР. Рай­он­ный центр Ве­ли­ко­лук­ско­го округа (1927-1930, 1935-1938 годы) Ле­нин­град­ской области (1927-1929 годы), За­пад­ной области (1929-1935 годы), Ка­ли­нин­ской области (1935-1944 годы). В Великую Отечественную вой­ну был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми с 16.07.1941 года по 06.10.1943 года. Ос­во­бо­ж­дён час­тя­ми Ка­ли­нин­ско­го фрон­та Крас­ной Ар­мии в хо­де Не­вель­ской на­сту­пательной опе­ра­ции. Рай­он­ный центр Ве­ли­ко­лук­ской области (1944-1957 годы), с 1957 года Псков­ской области.

Го­род за­страи­вал­ся по ген­пла­ну 1778 года. На мы­се, об­ра­зо­ван­ном из­ги­бом реки Емен­ка при вы­хо­де её из озера Не­вель, со­хра­ня­ют­ся ва­лы де­ревянной кре­по­сти. В цен­тре го­ро­да до 1930-1940-х годов рас­по­ла­га­лись: муж­ской Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский монастырь на тор­го­вой Крас­ной площади (пе­ре­ве­дён в 1682 году из уп­разд­нён­но­го Тро­иц­ко­го монастыря в при­го­ро­де Невеля; Пре­об­ра­жен­ская церковь, 1725-1732 годы); ка­то­лический кос­тёл Святого Ге­ор­гия (1685-1785 годы), Ус­пен­ский со­бор (1809 год; все не сохранились).

В свя­зи с про­ве­де­ни­ем шос­се Санкт-Пе­тер­бург - Ки­ев воз­ве­дён ком­плекс поч­то­вой стан­ции (середина XIX века; ны­не Му­зей ис­то­рии го­ро­да). Сре­ди со­хра­нив­ших­ся по­стро­ек так­же: 5-гла­вая церковь Трои­цы Жи­во­на­чаль­ной (ос­но­ва­на как ча­сов­ня в 1850 году; чет­ве­рик с ко­ло­коль­ней при­строе­ны в 1896 году), зда­ния бывшей жен­ской гим­на­зии (1906 год), уезд­но­го ка­зна­чей­ст­ва, уезд­но­го училища (начало 1890-х годов), зда­ние зем­ской боль­ни­цы (1913-1915 годы), жи­лые до­ма XIX - начала XX веков. Ча­сов­ня Святителя Ни­ко­лая в ис­пра­вительной ко­ло­нии для не­со­вер­шен­но­лет­них (2004 год). Па­мят­ник Ге­рою Советского Сою­за М. Ж. Ма­ме­то­вой, по­гиб­шей близ Невеля в 1943 году (1979 год, скульп­тор М. Ай­не­ков).

По­шив верх­ней, спор­тив­ной и фор­мен­ной оде­ж­ды (швей­ное объ­е­ди­не­ние), про­изводство ко­жа­ной обу­ви (пред­при­ятие «Не­вель»), по­рош­ко­вых ог­не­ту­ши­те­лей, ме­тал­ло­из­де­лий и др. Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности.

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