НЕВАСА
НЕВАСА - комплекс археологических памятников на холмах, между современным городои Неваса и монастырём Джанешвара, на правом берегу реки Правара, притоке Годавари.
Раскопки методом траншей и шурфов в 1954-1956 и 1959-1961 годах экспедицией Деканского колледжа (город Пуна) под руководством Х. Д. Санкалия при участии немецкого археолога Г. Корвинус в 1967 году. Выявлено 6 периодов.
Период 1 (ранний палеолит; средний плейстоцен) - местонахождения в слое цементированного гравия, лежащего на скальном основании; каменные ручные рубила, кливеры, грубые отщепы, нуклеусы, чопперы, кости Bos nomadicus. Период 2 (средний палеолит) - местонахождения в вышележащих слоях гравийных отложений; каменные острия, скребки разных типов, нуклеусы, отщепы, редкие пластины и др.
Период 3 (середина - вторая половина II-го тысячелетия до н. э.) - многослойные поселения энеолита на 2 холмах площадью 3,4 и 0,9 га. Глинобитные на деревянном каркасе, прямоугольные или круглые (площадь от 5 до 81 м2) жилые и хозяйственные постройки с полами из глины и гравия или из глины с известью, вероятно, с лёгкими крышами из ветвей. В пол вкапывали крупные кувшины для припасов. На полу нескольких домов зафиксированы по одной продолговатой или округлой (диаметром до 80 см) конструкции (предположительно алтари огня) в виде глиняной стенки, высотой до 25 см, обожжённой изнутри докрасна; в центре помещался глиняный цилиндр, покрытый плоским камнем со следами огня. В помещениях изучены также 2 печи из глиняных лент, с невысоким сводчатым перекрытием. Одна из построек - мастерская по изготовлению каменных орудий.
Характерны: гончарная расписная (в основном чёрные геометрические фигуры по красному фону) керамика; специализированная каменная пластинчатая индустрия (в т. ч. орудия в виде вытянутых пластин, имеющих аналогии в хараппской цивилизации), скребки, свёрла, небольшие геометрические орудия (сегменты, трапеции, треугольники); шлифованные каменные топоры и навершия булав, тёсла, долота, зернотёрки, песты и др.; бусы из стеатита и меди; медные топоры и тёсла (вероятно, импортированные с севера, из области медных кладов культуры); терракотовые фигурки людей и животных. Нить одного из ожерелий была изготовлена из белого шёлка, полученного из дикого кокона (наиболее раннее свидетельство использования шёлка в Индии).
Погребения в ямах на территории поселений; трупоположения - вытянутые на спине и помещённые в положенные на бок сероглиняные сосуды с округлым туловом и дном, широким раструбообразным горлом. Для детей обычно хватало 2 сосудов, соприкасавшихся устьями, для взрослых - до 5 (у средних выбивали дно). Некоторые погребения сопровождали расписная керамика, бусы, браслеты. В основе хозяйства земледелие и животноводство, практиковались охота, рыболовство.
Материалы периода 3 послужили эталоном для выделения Х. Д. Санкалия в 1960 году памятников типа Неваса, показательных для поздней стадии энеолита на территории Центральной Индии. Они распространены на части Деканского плоскогорья, ныне в основном занятой индийским штатом Махараштра. Эта территория совпадает с основным районом деканских лав, покрытых плодородными чёрными регурами (слитозёмами). Истоки культуры энеолитических памятников Центральной Индии спорны (в 1960-е годы индийские археологи связывали её с вторгшимися на Индостан ариями). Неизвестны и памятники культуры, сменившей памятники типа Неваса.
Начало периода 4 («раннеисторического») по находкам монет относится к позднему этапу периода правления Маурьев (вторая половина II века до н. э.). Характерны сделанные на гончарном круге разнообразные красноглиняные сосуды с шероховатой поверхностью и сосуды с красным ангобом, длинным носиком и чёрной геометрической росписью. Период 5 («индо- римский») относится к I-III векам н. э. Появляются керамика типа мегарских чаш, амфоры, расписные сосуды типа Андхра. Выявлены остатки 4-комнатных домов из квадратного кирпича, крыши которых поддерживались деревянными колоннами, скреплёнными железными гвоздями. Среди находок - подражания монетам римского императора Августа. Период 6 («мусульманский») по находкам монет, глазированной керамики и черепицы относится к XIV-XVIII векам.