НЕВАСА

НЕВАСА - комплекс археологических памятников на холмах, между современным городои Неваса и монастырём Джанешвара, на правом берегу реки Правара, притоке Годавари.

Рас­коп­ки ме­то­дом тран­шей и шур­фов в 1954-1956 и 1959-1961 годах экс­пе­ди­ци­ей Де­кан­ско­го кол­лед­жа (город Пу­на) под руководством Х. Д. Сан­ка­лия при уча­стии немецкого ар­хео­ло­га Г. Кор­ви­нус в 1967 году. Вы­яв­ле­но 6 пе­рио­дов.

Пе­ри­од 1 (ран­ний па­лео­лит ; сред­ний плей­сто­цен) - ме­сто­на­хо­ж­де­ния в слое це­мен­ти­рованного гра­вия, ле­жа­ще­го на скаль­ном ос­но­ва­нии; ка­мен­ные руч­ные ру­би­ла, кли­ве­ры, гру­бые от­ще­пы, нук­ле­усы, чоп­пе­ры, кос­ти Bos nomadicus. Пе­ри­од 2 (средний па­лео­лит) - ме­сто­на­хо­ж­де­ния в вы­ше­ле­жа­щих сло­ях гра­вий­ных от­ло­же­ний; ка­мен­ные ост­рия, скреб­ки раз­ных ти­пов, нук­ле­усы , от­ще­пы , ред­кие пла­сти­ны и др.

Пе­ри­од 3 (середина - вторая половина II-го тысячелетия до н. э.) - мно­го­слой­ные по­се­ле­ния энео­ли­та на 2 хол­мах площадью 3,4 и 0,9 га. Гли­но­бит­ные на де­ревянном кар­ка­се, пря­мо­уголь­ные или круг­лые (площадь от 5 до 81 м2) жилые и хо­зяйственные по­строй­ки с по­ла­ми из гли­ны и гра­вия или из гли­ны с из­ве­стью, ве­ро­ят­но, с лёг­ки­ми кры­ша­ми из вет­вей. В пол вка­пы­ва­ли круп­ные кув­ши­ны для при­па­сов. На по­лу не­сколь­ких до­мов за­фик­си­ро­ва­ны по од­ной про­дол­го­ва­той или ок­руг­лой (диа­мет­ром до 80 см) кон­струк­ции (пред­по­ло­жи­тель­но ал­та­ри ог­ня) в ви­де гли­ня­ной стен­ки, высотой до 25 см, обож­жён­ной из­нут­ри до­крас­на; в це­нт­ре по­ме­щал­ся гли­ня­ный ци­линдр, по­кры­тый пло­ским кам­нем со сле­да­ми ог­ня. В по­ме­ще­ни­ях изу­че­ны так­же 2 пе­чи из гли­ня­ных лент, с не­вы­со­ким свод­ча­тым пе­ре­кры­ти­ем. Од­на из по­стро­ек - мас­тер­ская по из­го­тов­ле­нию ка­мен­ных ору­дий.

Ха­рак­тер­ны: гон­чар­ная рас­пис­ная (в основном чёр­ные гео­мет­рические фи­гу­ры по крас­но­му фо­ну) ке­ра­ми­ка; спе­циа­ли­зированная ка­мен­ная пла­стин­ча­тая ин­ду­ст­рия (в т. ч. ору­дия в ви­де вы­тя­ну­тых пла­стин, имею­щих ана­ло­гии в ха­рапп­ской ци­ви­ли­за­ции), скреб­ки, свёр­ла, не­боль­шие гео­мет­рические ору­дия (сег­мен­ты, тра­пе­ции, тре­уголь­ни­ки); шли­фо­ван­ные ка­мен­ные то­по­ры и на­вер­шия бу­лав, тёс­ла, до­ло­та, зер­но­тёр­ки, пе­сты и др.; бу­сы из стеа­ти­та и ме­ди; мед­ные то­по­ры и тёс­ла (ве­ро­ят­но, им­пор­ти­ро­ван­ные с се­ве­ра, из об­лас­ти мед­ных кла­дов куль­ту­ры); тер­ра­ко­то­вые фи­гур­ки лю­дей и жи­вот­ных. Нить од­но­го из оже­ре­лий бы­ла из­го­тов­ле­на из бе­ло­го шёл­ка, по­лу­чен­но­го из ди­ко­го ко­ко­на (наи­бо­лее ран­нее сви­де­тель­ст­во ис­поль­зо­ва­ния шёл­ка в Ин­дии).

По­гре­бе­ния в ямах на тер­ри­то­рии по­селе­ний; тру­по­по­ло­же­ния - вы­тя­ну­тые на спи­не и по­ме­щён­ные в по­ло­жен­ные на бок се­рогли­ня­ные со­су­ды с ок­руг­лым ту­ло­вом и дном, ши­ро­ким рас­тру­бо­об­раз­ным гор­лом. Для де­тей обыч­но хва­та­ло 2 со­судов, со­при­ка­сав­ших­ся усть­ями, для взрос­лых - до 5 (у сред­них вы­би­ва­ли дно). Не­ко­то­рые по­гре­бе­ния со­про­во­ж­да­ли рас­пис­ная ке­ра­ми­ка , бу­сы, брас­ле­ты. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва зем­ле­де­лие и жи­вот­но­вод­ст­во, прак­ти­ко­ва­лись охо­та, ры­бо­лов­ст­во.

Ма­те­риа­лы пе­рио­да 3 по­слу­жи­ли эта­ло­ном для вы­де­ле­ния Х. Д. Сан­ка­лия в 1960 году па­мят­ни­ков ти­па Не­ва­са, по­ка­за­тель­ных для по­зд­ней ста­дии энео­ли­та на тер­ри­то­рии Центральной Ин­дии. Они рас­про­ст­ра­не­ны на ча­сти Де­кан­ско­го пло­ско­горья, ны­не в основном за­ня­той индийским шта­том Ма­ха­ра­шт­ра . Эта тер­ри­то­рия со­впа­да­ет с основным ра­йо­ном де­кан­ских лав, по­кры­тых пло­до­род­ны­ми чёр­ны­ми ре­гу­ра­ми (сли­то­зё­ма­ми). Ис­то­ки куль­ту­ры энео­ли­тических па­мят­ни­ков Центральной Ин­дии спор­ны (в 1960-е годы индийские ар­хео­ло­ги свя­зы­ва­ли её с вторг­ши­ми­ся на Ин­до­стан ария­ми). Не­из­ве­ст­ны и па­мят­ни­ки куль­ту­ры, сме­нив­шей па­мят­ни­ки ти­па Не­ва­са.

На­ча­ло пе­рио­да 4 («ран­не­ис­то­ри­че­ско­го») по на­ход­кам мо­нет от­но­сит­ся к позд­не­му эта­пу пе­рио­да прав­ле­ния Ма­урь­ев (вторая половина II века до н. э.). Ха­рак­тер­ны сде­лан­ные на гон­чар­ном кру­ге раз­но­об­раз­ные крас­но­гли­ня­ные со­су­ды с ше­ро­хова­той по­верх­но­стью и со­су­ды с крас­ным ан­го­бом, длин­ным но­си­ком и чёр­ной гео­мет­рической рос­пи­сью. Пе­ри­од 5 («ин­до- рим­ский») от­но­сит­ся к I-III векам н. э. Появ­ляют­ся ке­ра­ми­ка ти­па ме­гар­ских чаш, ам­фо­ры, рас­пис­ные со­су­ды ти­па Ан­дх­ра. Вы­яв­ле­ны ос­тат­ки 4-ком­нат­ных до­мов из квад­рат­но­го кир­пи­ча, кры­ши ко­то­рых под­дер­жи­ва­лись де­ревянными ко­лон­на­ми, скре­п­лён­ны­ми же­лез­ны­ми гвоз­дя­ми. Сре­ди на­хо­док - под­ра­жа­ния мо­не­там римского императора Ав­гу­ста . Пе­ри­од 6 («му­суль­ман­ский») по на­ход­кам мо­нет, гла­зи­ро­ван­ной ке­ра­ми­ки и че­ре­пи­цы от­но­сит­ся к XIV-XVIII векам.

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