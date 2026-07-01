НЕВАРЫ
НЕВАРЫ - тибето-бирманский народ в Непале.
Живут в основном в долине Катманду (анчол Багмати). Численность 1,2 млн. человек (2001 год, перепись). До 170 тыс. человек проживает на северо-востоке Индии (штаты Сикким, Западная Бенгалия), около 1 тыс. человек - в Бангладеш (2011 год, оценка). Иногда сближаются с киратами. Говорят на неварском языке. Распространены также непальский, тибетский, хинди, английский языки. и др. Изначально буддисты (махаяна- ваджраяна); по официальным данным, буддисты составляют 15,3%, индуисты - 84,1%, остальные - христиане-протестанты.
Невары - древнейшее население долины Катманду и создатели первой непальской государственности. Их происхождение связывают с Южным Китаем, Северной Индией, с кастой малаяли наяр и др. При гуркхах служили придворными чиновниками и торговцами. Традиционная культура типична для горных областей Южной Азии. Основное занятие - пашенное и ручное земледелие, равнинное и террасное, богарное и орошаемое (рис, кукуруза, пшеница, рожь, ячмень и др.); разводят зебу, буйволов, коз. Развиты ткачество, гончарное и кузнечное ремёсла, обработка металла, дерева, слоновой кости (особенно в Патане), религиозная живопись по шёлку (тхангка). Невары создали богатую литературную традицию, своеобразный архитектурный стиль, неварские архитекторы и скульпторы работали в Тибете и Китае.
Постройки в основном из сырцового и обожжённого кирпича с многочисленными резными деревянными деталями (колонны, карнизы, оконные решётки и др.); стены часто побелены, покрыты охрой или красной глиной. Жилище 2-3-этажное с крытой галереей в верхнем этаже; нижний этаж занимают кухня и хлев, верхний - жилой. Мужская одежда - белые штаны и рубаха с воротником-стойкой (боковые швы внизу не сшиты), чёрный жилет, тёмная (в знак траура - белая) шапочка; женская одежда - несшитая юбка (гунью), образующая спереди веерообразные складки (кхасто); кофта с длинными рукавами, пояс; полотнище, обёрнутое вокруг бёдер и на левое плечо; волосы заплетают в косу. Основная пища - рис, лепёшки из ячменной и кукурузной муки (чапати), варёные овощи с пряностями и горчичным маслом; варят пиво, пьют чай с молоком.
Невары, как индуисты, так и буддисты, делятся на касты («земледельцы» - джияпу, «торговцы» - шрестха, «жрецы» - губхаджу, «металлурги» - тамракар). В основе социальной организации - патрилинейные роды (гвохан, у высших каст - кхалак) и патрилиниджи (пхуки) глубиной 4-5 поколений. Роды объединяются во фратрии Парба, или Та, Бу, Ача (индуисты) и Восикар (буддисты). Внутри рода и патрилиниджа родственники делятся на старших (тхакали) и младших (квокали). Кросскузенный брак запрещён. Система терминов родства бифуркативного типа в поколении родителей и генерационного типа в поколении говорящего. Сиблинги делятся по полу и относительномувозрасту, однополые сиблинги родителей - по относительному возрасту.
Термины родства - референтивные и вокативные; распространена текнонимия. Покойников кремируют. Индуисты и буддисты отмечают праздники сообща; один из важнейших - ежегодная церемония Индраджатра (в сентябре): в 1-й день перед дворцом в «Хануман Дхока» в Катманду устанавливают праздничный столб, выставляется огромная маска бога Акаш Бхайрава, на 3-й день по улицам везут на колесницах или несут на носилках Кумари (особым образом посвящаемая девочка из неварской касты ювелиров, в остальное время живущая в заточении во дворце Кумари-Гхар) и мальчиков, изображающих богов Ганешу и Бхайрава; при королевской власти Кумари благословляла правителя на весь год. Девочки во время первой менструации подвергаются ритуальному заточению (бахра). По праздникам исполняют танцы в масках.
Устное творчество
Во времена династии Малла получили развитие традиции индийского классического музицирования, приобретшие у невар свои отличительные черты. Одна из наиболее значительных традиций - дапа: пение бхаджан («песен почитания») с текстами из специальных сборников на санскрите, невари и майтхили. Бхаджаны поются антифонно в сопровождении инструментального ансамбля дапа халан (в его составе - тарелки, трубы пванга, барабан в форме бочонка кхи); каждая из композиций приурочена к определённому времени года и суток в соответствии с лежащей в её основе рагой. Музыка и танец в значительной мере связаны с обрядовой стороной жизни. Музыкой занимаются преимущественно мужчины (женщины допускаются к исполнению отдельных песенных жанров). Каждая община и каста имеют свой музыкальный инструментарий и определённые места для музицирования: каста мясников по традиции участвует в похоронных церемониях, сопровождая их игрой на барабане найкхи; каста портных-музыкантов джуги (единственная группа профессиональных музыкантов у невар) озвучивает храмовые церемонии игрой на инструментах типа гобоя и трубах.
Ежегодный религиозный праздник Навадурга (важнейшее событие в религиозной жизни) включает танцы в масках, праздник почитания умерших в Бхактапуре - танцы буддийских монахов с палками (танцоры разрисовывают лица), танцы в масках, символизирующих тантрические божества, акробатические и др. развлекательные номера. Ежегодные массовые шествия к буддийским гробницам сопровождаются игрой инструментальных ансамблей, состоящих из труб и язычковых инструментов. В некоторых общинах невары поклоняются божеству Насадья - покровителю инструментальной музыки, церемонии также проходят перед гробницами или в местах кремации, с использованием специальной музыки. В инструментальном музицировании в целом доминируют барабаны.