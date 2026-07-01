НЕВАРЫ

НЕВАРЫ - тибето-бирманский народ в Непале .

Жи­вут в основном в до­ли­не Кат­ман­ду (ан­чол Баг­ма­ти). Чис­лен­ность 1,2 млн. человек (2001 год, пе­ре­пись). До 170 тыс. человек про­жи­ва­ет на се­ве­ро-вос­то­ке Ин­дии (шта­ты Сик­ким, Западная Бен­га­лия), около 1 тыс. человек - в Банг­ла­деш (2011 год, оцен­ка). Ино­гда сбли­жа­ют­ся с ки­ра­та­ми. Го­во­рят на не­вар­ском язы­ке. Рас­про­стра­не­ны так­же не­паль­ский, ти­бет­ский, хин­ди, английский языки. и др. Из­на­чаль­но буд­ди­сты (ма­хая­на- вад­жрая­на); по официальным дан­ным, буд­ди­сты со­став­ля­ют 15,3%, ин­дуи­сты - 84,1%, ос­таль­ные - хри­стиа­не-про­тес­тан­ты.

Невары - древ­ней­шее на­се­ле­ние до­ли­ны Кат­ман­ду и соз­да­те­ли первой не­паль­ской го­су­дар­ст­вен­но­сти. Их про­исхож­де­ние свя­зы­ва­ют с Южным Ки­та­ем, Северной Ин­ди­ей, с ка­стой ма­лая­ли на­яр и др. При гурк­хах слу­жи­ли при­двор­ны­ми чи­нов­ни­ка­ми и тор­гов­ца­ми. Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для гор­ных об­лас­тей Южной Азии. Основное за­ня­тие - па­шен­ное и руч­ное зем­ле­де­лие, рав­нин­ное и тер­рас­ное, бо­гар­ное и оро­шае­мое (рис, ку­ку­ру­за, пше­ни­ца, рожь, яч­мень и др.); раз­во­дят зе­бу, буй­во­лов, коз. Раз­ви­ты тка­че­ст­во, гон­чар­ное и куз­неч­ное ре­мёс­ла, об­ра­бот­ка ме­тал­ла, де­ре­ва, сло­но­вой кос­ти (осо­бен­но в Па­тане), ре­лигиозная жи­во­пись по шёл­ку (тхан­гка). Невары соз­да­ли бо­га­тую литературную тра­ди­цию, свое­об­раз­ный ар­хитектурный стиль, не­вар­ские ар­хи­тек­то­ры и скульп­то­ры ра­бо­та­ли в Ти­бе­те и Ки­тае.

По­строй­ки в основном из сыр­цо­во­го и обож­жён­но­го кир­пи­ча с мно­го­численными рез­ны­ми де­ревянными де­та­ля­ми (ко­лон­ны, кар­ни­зы, окон­ные ре­шёт­ки и др.); сте­ны час­то по­бе­ле­ны, по­кры­ты ох­рой или крас­ной гли­ной. Жи­ли­ще 2-3-этаж­ное с кры­той га­ле­ре­ей в верх­нем эта­же; ниж­ний этаж за­ни­ма­ют кух­ня и хлев, верх­ний - жи­лой. Муж­ская оде­ж­да - бе­лые шта­ны и ру­ба­ха с во­рот­ни­ком-стой­кой (бо­ко­вые швы вни­зу не сши­ты), чёр­ный жи­лет, тём­ная (в знак трау­ра - бе­лая) ша­поч­ка; жен­ская оде­ж­да - не­сши­тая юб­ка (гу­нью), об­ра­зую­щая спе­ре­ди вее­ро­об­раз­ные склад­ки (кха­сто); коф­та с длин­ны­ми ру­ка­ва­ми, по­яс; по­лот­ни­ще, обёр­ну­тое во­круг бё­дер и на ле­вое пле­чо; во­ло­сы за­пле­та­ют в ко­су. Основная пи­ща - рис, ле­пёш­ки из яч­мен­ной и ку­ку­руз­ной му­ки (ча­па­ти), ва­рё­ные ово­щи с пря­но­стя­ми и гор­чич­ным мас­лом; ва­рят пи­во, пьют чай с мо­ло­ком.

Невары, как ин­дуи­сты, так и буд­ди­сты, де­лят­ся на кас­ты («зем­ле­дель­цы» - джи­я­пу, «тор­гов­цы» - шре­ст­ха, «жре­цы» - губ­ха­д­жу, «ме­тал­лур­ги» - там­ра­кар). В ос­но­ве со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции - па­три­ли­ней­ные ро­ды (гво­хан, у выс­ших каст - кха­лак) и пат­ри­ли­нид­жи (пху­ки) глу­би­ной 4-5 по­ко­ле­ний. Ро­ды объ­еди­ня­ют­ся во фра­трии Пар­ба, или Та, Бу, Ача (ин­ду­и­сты) и Во­си­кар (буд­ди­сты). Внут­ри ро­да и пат­ри­ли­нид­жа род­ст­вен­ни­ки де­лят­ся на стар­ших (тха­ка­ли) и млад­ших (кво­ка­ли). Крос­ску­зен­ный брак за­пре­щён. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па в по­ко­ле­нии ро­ди­те­лей и ге­не­рационного ти­па в по­ко­ле­нии го­во­ря­ще­го. Сиб­лин­ги де­лят­ся по по­лу и от­но­сительномувоз­рас­ту, од­но­по­лые сиб­лин­ги ро­ди­те­лей - по от­но­сительному воз­ра­сту.

Тер­ми­ны род­ст­ва - ре­фе­рен­тив­ные и во­ка­тив­ные; рас­про­стра­не­на тек­но­ни­мия. По­кой­ни­ков кре­ми­руют. Ин­дуи­сты и буд­ди­сты от­ме­ча­ют пра­зд­ни­ки соо­б­ща; один из важ­ней­ших - еже­год­ная це­ре­мо­ния Ин­д­ра­джат­ра (в сен­тяб­ре): в 1-й день пе­ред двор­цом в «Ха­ну­ман Дхо­ка» в Кат­ман­ду ус­та­нав­ли­вают празд­нич­ный столб, вы­став­ля­ет­ся ог­ром­ная мас­ка бо­га Акаш Бхай­ра­ва, на 3-й день по ули­цам ве­зут на ко­лес­ни­цах или не­сут на но­сил­ках Ку­ма­ри (осо­бым об­ра­зом по­свя­щае­мая де­воч­ка из не­вар­ской кас­ты юве­ли­ров, в ос­тальное вре­мя жи­ву­щая в за­то­че­нии во двор­це Ку­ма­ри-Гхар) и маль­чи­ков, изо­бра­жаю­щих бо­гов Га­не­шу и Бхай­ра­ва; при королевской власти Кумари благо­словляла правителя на весь год. Де­воч­ки во вре­мя пер­вой мен­ст­руа­ции под­вер­га­ют­ся ри­ту­аль­но­му за­то­че­нию (бах­ра). По празд­ни­кам ис­пол­ня­ют тан­цы в мас­ках.

Уст­ное твор­че­ст­во

Во вре­ме­на ди­на­стии Мал­ла по­лу­чи­ли раз­ви­тие тра­ди­ции индийского клас­сического му­зи­ци­ро­ва­ния, при­об­рет­шие у невар свои от­ли­чительные чер­ты. Од­на из наи­бо­лее зна­чительных тра­ди­ций - да­па: пе­ние бхад­жан («пе­сен по­чи­та­ния») с тек­ста­ми из специальных сборников на сан­ск­ри­те, не­ва­ри и майт­хи­ли. Бхад­жа­ны по­ют­ся ан­ти­фон­но в со­про­во­ж­де­нии ин­ст­ру­мен­таль­но­го ан­самб­ля да­па ха­лан (в его со­ста­ве - та­рел­ки, тру­бы пван­га, ба­ра­бан в фор­ме бо­чон­ка кхи); ка­ж­дая из ком­по­зи­ций при­уро­че­на к оп­ре­де­лён­но­му вре­ме­ни го­да и су­ток в со­от­вет­ст­вии с ле­жа­щей в её ос­но­ве ра­гой. Му­зы­ка и та­нец в зна­чительной ме­ре свя­за­ны с об­ря­до­вой сто­ро­ной жиз­ни. Му­зы­кой за­ни­ма­ют­ся пре­имущественно муж­чи­ны (жен­щи­ны до­пус­ка­ют­ся к ис­пол­не­нию отдельных пе­сен­ных жан­ров). Ка­ж­дая об­щи­на и кас­та име­ют свой музыкальный ин­ст­ру­мен­та­рий и оп­ре­де­лён­ные мес­та для му­зи­ци­ро­ва­ния: кас­та мяс­ни­ков по тра­ди­ции уча­ст­ву­ет в по­хо­рон­ных це­ре­мо­ни­ях, со­про­во­ж­дая их иг­рой на ба­ра­ба­не найк­хи; кас­та порт­ных-му­зы­кан­тов джу­ги (един­ст­вен­ная груп­па профессиональных му­зы­кан­тов у невар) оз­ву­чи­ва­ет хра­мо­вые це­ре­мо­нии иг­рой на ин­ст­ру­мен­тах ти­па го­боя и тру­бах.

Еже­год­ный ре­лигиозный празд­ник На­ва­дур­га (важ­ней­шее со­бы­тие в ре­лигиозной жиз­ни) вклю­ча­ет тан­цы в мас­ках, празд­ник по­чи­та­ния умер­ших в Бхак­та­пу­ре - тан­цы буд­дий­ских мо­на­хов с пал­ка­ми (тан­цо­ры раз­ри­со­вы­ва­ют ли­ца), тан­цы в мас­ках, сим­во­ли­зи­рую­щих тан­трические бо­же­ст­ва, ак­ро­ба­тические и др. раз­вле­ка­тель­ные но­ме­ра. Еже­год­ные мас­со­вые ше­ст­вия к буд­дий­ским гроб­ни­цам со­про­во­ж­да­ют­ся иг­рой ин­ст­ру­мен­таль­ных ан­самб­лей, со­стоя­щих из труб и языч­ко­вых ин­ст­ру­мен­тов. В не­ко­то­рых об­щи­нах невары по­кло­ня­ют­ся бо­же­ст­ву На­са­дья - по­кро­ви­те­лю ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ки, це­ре­мо­нии так­же про­хо­дят пе­ред гроб­ни­ца­ми или в мес­тах кре­ма­ции, с ис­поль­зо­ва­ни­ем специальной му­зы­ки. В ин­ст­ру­мен­таль­ном му­зи­ци­ро­ва­нии в це­лом до­ми­ни­ру­ют ба­ра­ба­ны.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)