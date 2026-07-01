НЕВАРСКИЙ ЯЗЫК
НЕВАРСКИЙ ЯЗЫК - язык неваров.
Распространён в долине Катманду, в центральной части Непала (анчол Багмати), а также в Индии. Общее число говорящих около 850 тысяч человек (середина 2000-х годов, оценка), в т. ч. в Непале 825 тысяч человек (2001 год, перепись), в Индии около 14 тысяч человек (2007 год, оценка).
Неварский язык вместе с близкородственными языками восточноневарским (имеющим в т. ч. диалект долакха-невар) и бадикхел-пахари образует отдельную ветвь тибето-бирманских языков.
Для вокализма неварского языка характерно наличие 6 долгих и 4 кратких гласных, 2 восходящих и 6 нисходящих дифтонгов. Тонов нет. В консонантизме представлена традиционная 4-рядная (p, ph, b, bh) система смычных (в отличие от восточноневарского, в котором звонкие придыхательные практически отсутствуют), придыхательные корреляты есть также у сонорных m, n, l. r. Из фрикативных имеются только s и ɦ.
Грамматический строй агглютинативный (смотрите Агглютинация в языке), словообразование в основном суффиксальное (известно всего несколько приставок). Падежная система включает абсолютив (не маркирован), эргатив (-sã:, -s̃ɔ:, -syã:), генитив (-ya), датив [-(ya)tɔ], ассоциатив (-ke), неодушевленный локатив (-e), инструменталис-аблатив (-nɔ). Суффиксы мн. ч. обычно присоединяются только к одушевленным существительным. Между числительными и существительными обязательно употребление классификаторов. В глаголе маркируются вид и время, каузативность, модальность, отрицание. Выделяется особая категория связанной эвиденциальности. Согласование с именем отсутствует. Порядок слов в предложении «подлежащее+ дополнение+ сказуемое». Представлены послелоги.
В течение всей своей истории неварский язык испытывал сильное влияние соседних индоарийских языков, проявляющееся на всех уровнях языка, особенно в фонетике и лексике.
Традиционно для неварского языка использовалось письмо ранджана (неварское, ланца), сложившееся в XI веке на основе письма нагари, которое восходит к брахми (смотрите Индийское письмо). Древнейшим памятником неварского языка считается надпись на пальмовом листе 1114 года. С середины XX века ранджана почти вытеснено письмом деванагари, предпринимаются попытки его возрождения. Расцвет классического неварского языка относится к концу XVIII века.
Словари:
Manandhar T. L. Newari-English dictionary: modern language of Kathmandu Valley. Delhi, 1986;
Kölver U., Shresthacarya I. A dictionary of contemporary Newari. Bonn, 1994.