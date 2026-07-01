НЕВАРСКИЙ ЯЗЫК

НЕВАРСКИЙ ЯЗЫК - язык неваров .

Рас­про­стра­нён в до­ли­не Кат­ман­ду, в центральной час­ти Не­па­ла (ан­чол Баг­ма­ти), а так­же в Ин­дии. Об­щее чис­ло го­во­ря­щих около 850 тысяч человек (середина 2000-х годов, оцен­ка), в т. ч. в Не­па­ле 825 тысяч человек (2001 год, пе­ре­пись), в Ин­дии около 14 тысяч человек (2007 год, оцен­ка).

Неварский язык вме­сте с близ­ко­родственными язы­ка­ми во­сточ­но­не­вар­ским (имею­щим в т. ч. диа­лект до­лак­ха-не­вар) и ба­дик­хел-па­ха­ри об­ра­зу­ет отдельную ветвь ти­бе­то-бир­ман­ских язы­ков.

Для во­ка­лиз­ма неварского языка ха­рак­тер­но на­ли­чие 6 дол­гих и 4 крат­ких глас­ных, 2 вос­хо­дя­щих и 6 нис­хо­дя­щих ди­фтон­гов. То­нов нет. В кон­со­нан­тиз­ме пред­став­ле­на тра­ди­ци­он­ная 4-ряд­ная (p, ph, b, bh) си­сте­ма смыч­ных (в от­ли­чие от во­сточ­но­не­вар­ско­го, в ко­то­ром звон­кие при­ды­ха­тель­ные прак­ти­че­ски от­сут­ст­ву­ют), при­ды­ха­тель­ные кор­ре­ля­ты есть так­же у со­нор­ных m, n, l. r. Из фри­ка­тив­ных име­ют­ся толь­ко s и ɦ.

Грам­ма­тический строй аг­глю­ти­на­тив­ный (смотрите Аг­глю­ти­на­ция в язы­ке), сло­во­об­ра­зо­ва­ние в основном суф­фик­саль­ное (из­вест­но все­го несколько при­ста­вок). Па­деж­ная си­сте­ма вклю­ча­ет аб­со­лю­тив (не мар­ки­ро­ван), эр­га­тив (-sã:, -s̃ɔ:, -syã:), ге­ни­тив (-ya), да­тив [-(ya)tɔ], ас­со­циа­тив (-ke), нео­душевленный ло­ка­тив (-e), ин­ст­ру­мен­та­лис-аб­ла­тив (-nɔ). Суф­фик­сы мн. ч. обыч­но при­со­еди­ня­ют­ся толь­ко к одушевленным су­ще­ст­ви­тель­ным. Меж­ду чи­сли­тель­ны­ми и су­ще­ст­ви­тель­ны­ми обя­за­тель­но упо­треб­ле­ние клас­си­фи­ка­то­ров. В гла­го­ле мар­ки­ру­ют­ся вид и вре­мя, кау­за­тив­ность, мо­даль­ность, от­ри­ца­ние. Вы­де­ля­ет­ся осо­бая ка­те­го­рия свя­зан­ной эви­ден­ци­аль­но­сти. Со­гла­со­ва­ние с име­нем от­сут­ст­ву­ет. По­ря­док слов в пред­ло­же­нии «под­ле­жа­щее+ до­пол­не­ние+ ска­зуе­мое». Пред­став­ле­ны по­сле­ло­ги.

В те­че­ние всей сво­ей ис­то­рии неварский язык ис­пы­ты­вал силь­ное влия­ние со­сед­них ин­до­арий­ских язы­ков, про­яв­ляю­ще­е­ся на всех уров­нях язы­ка, осо­бен­но в фо­не­ти­ке и лек­си­ке.

Тра­ди­ци­он­но для неварского языка ис­поль­зо­ва­лось пись­мо ра­нд­жа­на (не­вар­ское, лан­ца), сло­жив­ше­е­ся в XI веке на ос­но­ве пись­ма на­га­ри, ко­то­рое вос­хо­дит к брах­ми (смотрите Ин­дий­ское пись­мо). Древ­ней­шим па­мят­ни­ком неварского языка счи­та­ет­ся над­пись на паль­мо­вом лис­те 1114 года. С середины XX века ранд­жа­на поч­ти вы­тес­не­но пись­мом де­ва­на­га­ри, пред­при­ни­ма­ют­ся по­пыт­ки его воз­рож­де­ния. Рас­цвет клас­сического неварского языка от­но­сит­ся к концу XVIII века.

Сло­ва­ри:

Manandhar T. L. Newari-English dic­tionary: modern language of Kathmandu Val­ley. Delhi, 1986;

Kölver U., Shresthacarya I. A dictionary of contemporary Newari. Bonn, 1994.

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