НЕВАНЛИННА РОЛФ ГЕРМАН

НЕВАНЛИННА РОЛФ ГЕРМАН - финский математик, член Финской АН (1948 год).

По окон­ча­нии уни­вер­си­те­та в Хель­син­ки (1919 год) ра­бо­тал пре­по­да­ва­те­лем в шко­ле, в том же уни­вер­си­те­те - с 1922 года, профессор с 1926 года и в 1941-1945 годах рек­тор. С 1946 года в Цю­рих­ском университете. Пре­зи­дент Ме­ж­дуна­род­но­го ма­те­ма­ти­че­ско­го сою­за в 1959-1962 годах. Основные ра­бо­ты по тео­рии ана­ли­тических функ­ций, в ко­то­рой он до­ка­зал ряд тео­рем, но­ся­щих его имя, и по­стро­ил об­щую тео­рию ме­ро­морф­ных функ­ций, в раз­ра­бот­ке ко­то­рой при­ни­мал уча­стие его брат - Фрить­оф Не­ван­лин­на. В 1950-х годах про­па­ган­ди­ро­вал идею пре­по­да­ва­ния в финских университетах ма­те­ма­тических дис­ци­п­лин, свя­зан­ных с ин­фор­ма­ти­кой.

В 1981 году Ис­пол­нительным комитетом Ме­ж­ду­народного ма­те­ма­тического сою­за уч­ре­ж­де­на Не­ван­лин­ны пре­мия .