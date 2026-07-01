НЕВАНЛИННА РОЛФ ГЕРМАН
НЕВАНЛИННА РОЛФ ГЕРМАН - финский математик, член Финской АН (1948 год).
По окончании университета в Хельсинки (1919 год) работал преподавателем в школе, в том же университете - с 1922 года, профессор с 1926 года и в 1941-1945 годах ректор. С 1946 года в Цюрихском университете. Президент Международного математического союза в 1959-1962 годах. Основные работы по теории аналитических функций, в которой он доказал ряд теорем, носящих его имя, и построил общую теорию мероморфных функций, в разработке которой принимал участие его брат - Фритьоф Неванлинна. В 1950-х годах пропагандировал идею преподавания в финских университетах математических дисциплин, связанных с информатикой.
В 1981 году Исполнительным комитетом Международного математического союза учреждена Неванлинны премия.