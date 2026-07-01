НЕВА (ЖУРНАЛ)
НЕВА - российский ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал.
Издаётся в Санкт-Петербурге (до 1991 года Ленинград) с 1955 года. Учредитель (2011 год) - коллектив редакции. Журнал публикует современную прозу, поэзию, переводы зарубежной литературы, литературную критику, публицистику, архивные документы; регулярно появляются материалы об истории и культуре Санкт-Петербурга.
В «Неве» печатались Ф. А. Абрамов, О. Ф. Берггольц, Ю. П. Герман, Д. А. Гранин, В. А. Каверин, В. П. Катаев, В. В. Конецкий, В. Ф. Панова, А. И. Солженицын, братья А. Н. и Б. Н. Стругацкие, В. С. Шефнер и др.; здесь впервые были опубликованы роман «Белые одежды» В. Д. Дудинцева (1987 год), переводы романов «Слепящая тьма» А. Кёстлера (1988 год), «Большой террор: сталинские чистки 30-х годов» Р. Конквеста (1989-1990 годы) и др.
Среди авторов: поэты Г. Я. Горбовский, А. С. Кушнер, А. М. Городницкий; прозаики О. Н. Ермаков, П. В. Крусанов, М. Н. Кураев, А. М. Столяров, В. М. Рыбаков и др.