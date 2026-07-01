НЕВА (ЖУРНАЛ)

НЕВА - российский ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал .

Из­да­ёт­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге (до 1991 года Ле­нин­град) с 1955 года. Уч­ре­ди­тель (2011 год) - кол­лек­тив ре­дак­ции. Жур­нал пуб­ли­ку­ет современную про­зу, по­эзию, пе­ре­во­ды за­ру­беж­ной литературы, литературную кри­ти­ку, пуб­ли­ци­сти­ку, ар­хив­ные до­ку­мен­ты; ре­гу­ляр­но по­яв­ля­ют­ся ма­те­риа­лы об ис­то­рии и куль­ту­ре Санкт-Пе­тер­бур­га.

В «Неве» пе­ча­та­лись Ф. А. Аб­ра­мов, О. Ф. Берг­гольц, Ю. П. Гер­ман, Д. А. Гра­нин , В. А. Ка­ве­рин , В. П. Ка­таев, В. В. Ко­нец­кий, В. Ф. Па­но­ва, А. И. Сол­же­ни­цын, братья А. Н. и Б. Н. Стру­гац­кие, В. С. Шеф­нер и др.; здесь впер­вые были опуб­ли­ко­ваны ро­ман «Бе­лые оде­ж­ды» В. Д. Ду­дин­це­ва (1987 год), пе­ре­во­ды ро­ма­нов «Сле­пя­щая тьма» А. Кё­ст­ле­ра (1988 год), «Боль­шой тер­рор: ста­лин­ские чи­ст­ки 30-х го­дов» Р. Кон­кве­ста (1989-1990 годы) и др.

Сре­ди ав­то­ров: по­эты Г. Я. Гор­бов­ский, А. С. Куш­нер, А. М. Го­род­ниц­кий ; про­заи­ки О. Н. Ер­ма­ков, П. В. Кру­са­нов, М. Н. Ку­ра­ев, А. М. Сто­ля­ров, В. М. Ры­ба­ков и др.

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