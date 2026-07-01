НЕВА

Ре­ка в Рос­сии, в Ле­нин­град­ской обл.

Дли­на 74 км, пл. бас­сей­на (вклю­чая во­до­сбо­ры Ла­дож­ско­го и Онеж­ско­го озёр) 281 тыс. км2, соб­ст­вен­но Н. 5000 км2. Вы­те­ка­ет из гу­бы Пет­рок­ре­пость (Шлис­сель­бург­ской) Ла­дож­ско­го оз ., про­те­ка­ет по При­нев­ской низ­мен­но­сти, впа­да­ет в Нев­скую гу­бу Фин­ско­го зал. Бал­тий­ско­го м., об­ра­зуя дель­ту. Ши­ри­на рус­ла 400–600 м (наи­боль­шая 1250 м), глу­би­на на фар­ва­те­ре 8–11 м (наи­боль­шая 24 м). Ско­рость те­че­ния 1,0–1,3 м/с, на Ива­нов­ских по­ро­гах – 2,5–3,0 м/с. Осн. при­то­ки – Ох­та (пра­вый), Мга, Тос­на, Ижо­ра, Сла­вян­ка (ле­вые). Пи­та­ние Н. по­лу­ча­ет из Ла­дож­ско­го оз. Сред­не­мно­го­лет­ний рас­ход воды у дер. Но­во­са­ра­тов­ка (27 км от за­ли­ва) ра­вен рас­хо­ду во­ды в устье и со­став­ля­ет 2400 м3/с (го­до­вой объ­ём сто­ка 75,7 км3). Сток рас­пре­де­лён в те­че­ние го­да очень рав­но­мер­но (ска­зы­ва­ет­ся ес­те­ст­вен­ная за­ре­гу­ли­ро­ван­ность Н. Ла­дож­ским оз.). Наи­бо­лее мно­го­вод­на с ап­ре­ля по но­ябрь (при­бли­зи­тель­но 76,4% го­до­во­го сто­ка), ма­ло­вод­на в де­каб­ре – мар­те. Ле­дя­ной по­кров в дель­те ус­та­нав­ли­ва­ет­ся в 1-й де­ка­де де­каб­ря. Ср. про­дол­жи­тель­ность ле­до­ста­ва 110–120 дней, тол­щи­на льда в ср. 40–45 см, мак­си­маль­ная – до 70 см. Вскры­тие на­чи­на­ет­ся в кон­це ап­ре­ля. На Н. вес­ной на­блю­да­ют­ся два ле­до­хо­да – «нев­ский» (про­дол­жи­тель­ность 3–5 дней) и «ла­дож­ский» (8–12 дней). Сред­не­мно­го­лет­ний сток на­но­сов со­став­ля­ет 0,622 млн. т в год. Во­ды ре­ки силь­но за­гряз­не­ны.

Усть­евая об­ласть Н. от­но­сит­ся к эс­ту­ар­но-дель­то­во­му ти­пу. Вер­ши­на дель­ты на­хо­дит­ся в мес­те от­де­ле­ния от ре­ки Об­вод­но­го ка­на­ла (15 км от за­ли­ва). Пл. дель­ты 83 км2, из ко­то­рых 20 км2 при­хо­дят­ся на вод­ную по­верх­ность. В дель­те Н. дро­бит­ся на 45 ру­ка­вов и ка­на­лов (Боль­шая и Ма­лая Не­ва, Боль­шая и Ма­лая Нев­ка, Фон­тан­ка, Мой­ка, Об­вод­ный ка­нал и др.). На 42 ост­ро­вах дель­ты (Ва­силь­ев­ский, Пет­ро­град­ский, Де­каб­ри­стов, Кре­стов­ский и др.) рас­по­ло­жен г. Санкт-Пе­тер­бург. В устье Н. час­ты сгон­но-на­гон­ные ко­ле­ба­ния уров­ня во­ды, рас­про­стра­няю­щие­ся до Ива­нов­ских по­ро­гов (45 км от за­ли­ва). На­го­ны вы­ше 3 м вы­зы­ва­ют ка­та­ст­ро­фич. на­вод­не­ния. Круп­ней­ши­ми за всю ис­то­рию су­ще­ст­во­ва­ния С.-Пе­тер­бур­га бы­ли на­вод­не­ния в 1777, 1824 (опи­са­но А. С. Пуш­ки­ным в по­эме «Мед­ный всад­ник»), 1924 и 1955. Для за­щи­ты го­ро­да от на­вод­не­ний в Фин­ском зал. (че­рез о. Кот­лин) воз­ве­де­на (2011) дам­ба про­тя­жён­но­стью ок. 25,4 км. Н. су­до­ход­на на всём про­тя­же­нии и яв­ля­ет­ся ча­стью Бе­ло­мор­ско-Бал­тий­ско­го и Вол­го-Бал­тий­ско­го вод­ных пу­тей. У ис­то­ка ре­ки рас­по­ло­жен г. Шлис­сель­бург.

Иллюстрации:

Ре­ка Не­ва в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Фото Д. В. Соловьёва.

Автор статьи: М. В. Ми­хай­ло­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)