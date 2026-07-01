НЕВА
Река в России, в Ленинградской обл.
Длина 74 км, пл. бассейна (включая водосборы Ладожского и Онежского озёр) 281 тыс. км2, собственно Н. 5000 км2. Вытекает из губы Петрокрепость (Шлиссельбургской) Ладожского оз., протекает по Приневской низменности, впадает в Невскую губу Финского зал. Балтийского м., образуя дельту. Ширина русла 400–600 м (наибольшая 1250 м), глубина на фарватере 8–11 м (наибольшая 24 м). Скорость течения 1,0–1,3 м/с, на Ивановских порогах – 2,5–3,0 м/с. Осн. притоки – Охта (правый), Мга, Тосна, Ижора, Славянка (левые). Питание Н. получает из Ладожского оз. Среднемноголетний расход воды у дер. Новосаратовка (27 км от залива) равен расходу воды в устье и составляет 2400 м3/с (годовой объём стока 75,7 км3). Сток распределён в течение года очень равномерно (сказывается естественная зарегулированность Н. Ладожским оз.). Наиболее многоводна с апреля по ноябрь (приблизительно 76,4% годового стока), маловодна в декабре – марте. Ледяной покров в дельте устанавливается в 1-й декаде декабря. Ср. продолжительность ледостава 110–120 дней, толщина льда в ср. 40–45 см, максимальная – до 70 см. Вскрытие начинается в конце апреля. На Н. весной наблюдаются два ледохода – «невский» (продолжительность 3–5 дней) и «ладожский» (8–12 дней). Среднемноголетний сток наносов составляет 0,622 млн. т в год. Воды реки сильно загрязнены.
Устьевая область Н. относится к эстуарно-дельтовому типу. Вершина дельты находится в месте отделения от реки Обводного канала (15 км от залива). Пл. дельты 83 км2, из которых 20 км2 приходятся на водную поверхность. В дельте Н. дробится на 45 рукавов и каналов (Большая и Малая Нева, Большая и Малая Невка, Фонтанка, Мойка, Обводный канал и др.). На 42 островах дельты (Васильевский, Петроградский, Декабристов, Крестовский и др.) расположен г. Санкт-Петербург. В устье Н. часты сгонно-нагонные колебания уровня воды, распространяющиеся до Ивановских порогов (45 км от залива). Нагоны выше 3 м вызывают катастрофич. наводнения. Крупнейшими за всю историю существования С.-Петербурга были наводнения в 1777, 1824 (описано А. С. Пушкиным в поэме «Медный всадник»), 1924 и 1955. Для защиты города от наводнений в Финском зал. (через о. Котлин) возведена (2011) дамба протяжённостью ок. 25,4 км. Н. судоходна на всём протяжении и является частью Беломорско-Балтийского и Волго-Балтийского водных путей. У истока реки расположен г. Шлиссельбург.
Иллюстрации:
Река Нева в Санкт-Петербурге. Фото Д. В. Соловьёва.
Автор статьи: М. В. Михайлова.