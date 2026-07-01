НЕУВАЖЕНИЕ К СУДУ
НЕУВАЖЕНИЕ К СУДУ - правонарушение, посягающее на авторитет судебной власти; неисполнение участниками судебного процесса, а также иными лицами правомерных судебных актов, независимо от их характера (в гражданском, уголовном и конституционном судопроизводстве), законных распоряжений суда (в т. ч. по поддержанию порядка в судебном заседании), а также совершение иных деяний, представляющих собой явное пренебрежение к установленному порядку осуществления судебной власти.
Правовые меры защиты правосудия использовались и используются во всех государствах.
В дореволюционной России ещё Соборное уложение 1649 года в гл. 10 «О суде» предусматривало ответственность за несоблюдение порядка и брань во время судебного разбирательства (ст. 105).
В действующем праве РФ неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства, судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, влечёт уголовную ответственность, а неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила, является административным правонарушением.
Англо-американская уголовно-правовая доктрина определяет неуважение к суду как действия, причиняющие вред правосудию или препятствующие его осуществлению, выделяя его разновидности в зависимости от вида судопроизводства: гражданско- правовое и уголовно-правовое - преступное.
Аналогичные нормы содержатся в УК стран континентальной системы права.