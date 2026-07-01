НЕУВАЖЕНИЕ К СУДУ

НЕУВАЖЕНИЕ К СУДУ - п ра­во­на­ру­ше­ние , по­ся­гаю­щее на ав­то­ри­тет су­деб­ной вла­сти; не­ис­пол­не­ние уча­ст­ни­ка­ми су­деб­но­го про­цес­са, а так­же ины­ми ли­ца­ми пра­во­мер­ных су­деб­ных ак­тов, не­за­ви­си­мо от их ха­рак­те­ра (в гражданском, уго­лов­ном и кон­сти­туционном су­до­про­из­вод­ст­ве), за­кон­ных рас­по­ря­же­ний су­да (в т. ч. по под­дер­жа­нию по­ряд­ка в су­деб­ном за­се­да­нии), а так­же со­вер­ше­ние иных дея­ний, пред­став­ляю­щих со­бой яв­ное пре­неб­ре­же­ние к ус­та­нов­лен­но­му по­ряд­ку осу­ще­ст­в­ле­ния су­деб­ной вла­сти.

Пра­во­вые ме­ры за­щи­ты пра­во­су­дия ис­поль­зо­ва­лись и ис­поль­зу­ют­ся во всех го­су­дар­ст­вах.

В до­ре­во­люционной Рос­сии ещё Со­бор­ное уло­же­ние 1649 года в гл. 10 «О су­де» пре­ду­смат­ри­ва­ло от­вет­ст­вен­ность за не­со­блю­де­ние по­ряд­ка и брань во вре­мя су­деб­но­го раз­би­ра­тель­ст­ва (ст. 105).

В дей­ст­вую­щем пра­ве РФ неуважение к суду, вы­ра­зив­шее­ся в ос­корб­ле­нии уча­ст­ни­ков су­деб­но­го раз­би­ра­тель­ст­ва, су­дьи, при­сяж­но­го за­се­да­те­ля или ино­го ли­ца, уча­ст­вую­ще­го в от­прав­ле­нии пра­во­су­дия, вле­чёт уго­лов­ную от­вет­ст­вен­ность, а не­ис­пол­не­ние за­кон­но­го рас­по­ря­же­ния су­дьи о пре­кра­ще­нии дей­ст­вий, на­ру­шаю­щих ус­та­нов­лен­ные в су­де пра­ви­ла, яв­ля­ет­ся административным пра­во­на­ру­ше­ни­ем.

Анг­ло-американская уго­лов­но-пра­во­вая док­три­на оп­ре­де­ля­ет неуважение к суду как дей­ст­вия, при­чи­няю­щие вред пра­во­су­дию или пре­пят­ст­вую­щие его осу­ще­ст­в­ле­нию, вы­деляя его раз­но­вид­но­сти в за­ви­си­мо­сти от ви­да су­до­про­из­вод­ст­ва: гра­ж­дан­ско- пра­во­вое и уго­лов­но-пра­во­вое - пре­ступ­ное.

Ана­ло­гич­ные нор­мы со­дер­жат­ся в УК стран кон­ти­нен­таль­ной сис­те­мы пра­ва.

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