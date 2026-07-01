НЕУСЫХИН АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ

НЕУСЫХИН АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ - российский ис­то­рик-ме­дие­вист.

Из се­мьи зем­ско­го вра­ча. В 1916 году по­сту­пил на медицинский факультет Мо­с­ков­ско­го университета, в 1918 году пе­ре­вёл­ся на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет, пре­об­ра­зо­ван­ный в 1919 году в факультет об­щественных на­ук; уче­ник Д.М. Пет­ру­шев­ско­го .

В 1920-1924 годы на­учный со­труд­ник Института К. Мар­кса и Ф. Эн­гель­са, в 1927-1930 годы до­цент Московского ин­ду­ст­ри­аль­но-пе­да­го­гического института им. К. Либк­нех­та. В 1929 году под­дер­жал Д.М. Пет­ру­шев­ско­го, об­ви­нён­но­го в доп­ши­ан­ст­ве (см. Допш А.). Из­дан­ная в том же го­ду кни­га А.И. Неусыхина «Об­ще­ст­вен­ный строй древ­них гер­ман­цев» под­вер­глась жё­ст­кой кри­ти­ке, в те­че­ние не­сколь­ких лет он поч­ти не пуб­ли­ко­вал­ся.

В 1930-1934 годы ре­фе­рент Все­со­юз­ной ас­со­циа­ции сельско-хозяйственной биб­лио­гра­фии при Библиотеке им. В.И. Ле­ни­на . В 1934-1941 годы профессор Московского института фи­ло­со­фии, литературы и ис­то­рии (МИФЛИ), в 1940-1941 годы заведующий ка­фед­рой ис­то­рии сред­них ве­ков. Од­но­вре­мен­но с 1936 года стар­ший на­учный со­труд­ник Института ис­то­рии АН СССР, с 1968 года - Института все­об­щей ис­то­рии АН СССР.

С на­ча­лом Великой Отечественной вой­ны в эва­куа­ции, ра­бо­тал в Том­ском университете, с 1942 года в МГУ, ба­зи­ро­вав­шем­ся до 1943 года в Сверд­лов­ске (ны­не Ека­те­рин­бург).

В 1949 году об­ви­нён в кос­мо­по­ли­тиз­ме и низ­ко­по­клон­ст­ве пе­ред западной нау­кой, по­сле че­го от­стра­нён на несколько лет от чте­ния об­щих кур­сов и на­пи­са­ния учеб­ни­ков. В 1959 году с вве­де­ни­ем за­пре­та на со­вме­ще­ние ра­бо­ты в ву­зах и научно-иследовательских уч­ре­ж­де­ни­ях уво­лен из МГУ.

Внёс круп­ный вклад в изу­че­ние со­ци­аль­но-эко­но­мической и со­ци­аль­но-пра­во­вой ис­то­рии вар­вар­ских го­су­дарств ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья, а так­же Гер­ма­нии ка­ро­линг­ско­го и по­стка­ро­линг­ско­го вре­ме­ни, ис­точ­ни­ко­ведческих во­про­сов (се­рия ста­тей о Са­ли­че­ской прав­де). Ис­сле­до­вал про­цесс раз­ло­же­ния пер­во­быт­но­го строя у германских на­ро­дов и фор­ми­ро­ва­ния феодальных от­но­ше­ний, судь­бу сво­бод­но­го кре­сть­ян­ст­ва и об­щин­ной ор­га­ни­за­ции в феодальном об­ще­ст­ве.

Ав­тор ра­бот о со­цио­ло­гии М. Ве­бе­ра и твор­че­ст­ве Р.М. Риль­ке. Шко­лу А.И. Неусыхина про­шло боль­шин­ст­во московских ме­дие­ви­стов середины XX века, в чис­ле его мно­го­численных уче­ни­ков - М.Л. Аб­рам­сон, Ю.Л. Бес­смерт­ный, А.Я. Гу­ре­вич , А.И. Да­ни­лов, А.С. Кан, Н.Ф. Ко­лес­ниц­кий, Л.А. Ко­тель­ни­ко­ва, Л.Т. Миль­ская, Я.Д. Се­ро­вай­ский, А.Я. Ше­ве­лен­ко.

Сочинения:

Воз­ник­но­ве­ние за­ви­си­мо­го кре­сть­ян­ства как клас­са ран­не­фе­о­даль­но­го об­ще­ст­ва в За­пад­ной Ев­ро­пе VI–VIII вв. М., 1956;

Die Entstehung der abhängigen Bauernschaft als Klasse der frühfeudalen Gesellschaft in West­europa vom 6. bis 8. Jahrhundert. В., 1961;

Судь­бы сво­бод­но­го кре­сть­ян­ст­ва в Гер­ма­нии в VIII–XII вв. М., 1964;

Про­бле­мы ев­ро­пей­ско­го фео­да­лиз­ма. Избр. тру­ды. М., 1974.

Дополнительная литература:

Ша­ки­на Т.Д. Пер­вый пе­ри­од на­уч­ной дея­тель­но­сти А. И. Не­усы­хи­на (1922–1931) // Сред­ние ве­ка. 1978. Вып. 42.