НЕУСЫХИН АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ
НЕУСЫХИН АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ - российский историк-медиевист.
Из семьи земского врача. В 1916 году поступил на медицинский факультет Московского университета, в 1918 году перевёлся на историко-филологический факультет, преобразованный в 1919 году в факультет общественных наук; ученик Д.М. Петрушевского.
В 1920-1924 годы научный сотрудник Института К. Маркса и Ф. Энгельса, в 1927-1930 годы доцент Московского индустриально-педагогического института им. К. Либкнехта. В 1929 году поддержал Д.М. Петрушевского, обвинённого в допшианстве (см. Допш А.). Изданная в том же году книга А.И. Неусыхина «Общественный строй древних германцев» подверглась жёсткой критике, в течение нескольких лет он почти не публиковался.
В 1930-1934 годы референт Всесоюзной ассоциации сельско-хозяйственной библиографии при Библиотеке им. В.И. Ленина. В 1934-1941 годы профессор Московского института философии, литературы и истории (МИФЛИ), в 1940-1941 годы заведующий кафедрой истории средних веков. Одновременно с 1936 года старший научный сотрудник Института истории АН СССР, с 1968 года - Института всеобщей истории АН СССР.
С началом Великой Отечественной войны в эвакуации, работал в Томском университете, с 1942 года в МГУ, базировавшемся до 1943 года в Свердловске (ныне Екатеринбург).
В 1949 году обвинён в космополитизме и низкопоклонстве перед западной наукой, после чего отстранён на несколько лет от чтения общих курсов и написания учебников. В 1959 году с введением запрета на совмещение работы в вузах и научно-иследовательских учреждениях уволен из МГУ.
Внёс крупный вклад в изучение социально-экономической и социально-правовой истории варварских государств раннего Средневековья, а также Германии каролингского и посткаролингского времени, источниковедческих вопросов (серия статей о Салической правде). Исследовал процесс разложения первобытного строя у германских народов и формирования феодальных отношений, судьбу свободного крестьянства и общинной организации в феодальном обществе.
Автор работ о социологии М. Вебера и творчестве Р.М. Рильке. Школу А.И. Неусыхина прошло большинство московских медиевистов середины XX века, в числе его многочисленных учеников - М.Л. Абрамсон, Ю.Л. Бессмертный, А.Я. Гуревич, А.И. Данилов, А.С. Кан, Н.Ф. Колесницкий, Л.А. Котельникова, Л.Т. Мильская, Я.Д. Серовайский, А.Я. Шевеленко.
Сочинения:
Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе VI–VIII вв. М., 1956;
Die Entstehung der abhängigen Bauernschaft als Klasse der frühfeudalen Gesellschaft in Westeuropa vom 6. bis 8. Jahrhundert. В., 1961;
Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII–XII вв. М., 1964;
Проблемы европейского феодализма. Избр. труды. М., 1974.
Дополнительная литература:
Шакина Т.Д. Первый период научной деятельности А. И. Неусыхина (1922–1931) // Средние века. 1978. Вып. 42.