Неусы́хин, Александр Иосифович

Неусы́хин, Александр Иосифович (07[19].01.1898, Москва — 22.10.1969, там же) — советский историк-медиевист, специалист по социально-­экономической истории раннего Средневековья. В 1918–1921 учился на историко-­филологическом факультете МГУ, по окончании которого стал научным сотрудником 2‑го разряда (аспирантом) только что организованного Института истории РАНИОН.

Ученик Д. М. Петрушевского . В 1929 защитил кандидатскую диссертацию «Общественный строй древних германцев», тогда же вышедшую отдельной книгой; в 1946 — докторскую диссертацию «Свобода и собственность в варварских Правдах», впоследствии переработанную в книгу «Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества». Сотрудник Института истории АН СССР с момента его создания в 1936, одновременно преподавал в МГУ и других вузах Москвы.

Главным предметом научных интересов Н. были судьбы германских обществ в связи с процессом складывания феодализма. В книге «Общественный строй древних германцев» Н. оставался на уровне современной ему мировой науки и за это подвергся нападкам как последователь «буржуазного» историка А. Допша . В общине древних германцев времен Тацита Н. в эти годы видел лишь «какую‑то бесплотную тень» и не сомневался в наличии у них собственности на землю. С 1930‑х Н., стремясь согласовать свои исследовательские выводы с марксизмом, воспринял серию работ Ф. Энгельса об общинном коммунизме древних германцев, отражавших научные представления XIX в., и задался целью доказать их правоту на своем историческом материале. В результате он нашел ряд косвенных и одно, как ему казалось, прямое доказательство пошагового складывания института собственности у германцев на руинах якобы имевшего место первобытного коммунизма. Речь шла о § 3 Эдикта франкского короля Хильперика, дававшем права наследования дочерям в случае отсутствия детей мужского пола. Появление собственности на землю в глазах Н. было шагом к последующему разорению и закабалению крестьян. Концепция Н., основанная на серьезной проработке доступных тогда источников, подкрепленная скрупулезным анализом текстов, получила широкое распространение в советской медиевистике. В советских учебниках и энциклопедиях концепция Н. легла в основу описания всего процесса феодализации. Отечественным медиевистам импонировало сочетание творческого применения марксистского метода исследования и высокого профессионализма. Репутация Н. подкреплялась педагогическим талантом. Его учениками были М. Л. Абрамсон, Ю. Л. Бессмертный, А. Я. Гуревич, А. И. Данилов , Н. Ф. Колесницкий , А. Р. Корсунский , Л. Т. Мильская, Я. Д. Серовайский и др.

Соч. : Общественный строй древних германцев. М., 1929; Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе VI–VIII вв. М., 1956; Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII–XII вв. М., 1964; Проблемы европейского феодализма. М., 1974.

Лит. : Мильская Л. Т. Александр Иосифович Неусыхин: Тернистый путь ученого // Новая и новейшая история. 1992. № 3. С. 147–173; Традиции и новации в изучении западноевропейского феодализма. Памяти Д. М. Петрушевского и А. И. Неусыхина. М., 1995; Дубровский И. В. Институт и высказывание в конце Римской империи. М., 2009. С. 178–180, 241–242. И. В. Дубровский.