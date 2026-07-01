НЕУСТУПНИ ИРЖИ
НЕ́УСТУПНИ ИРЖИ - чешский археолог, теоретик и практик музейного дела.
Отец Э. Неуступни.
Окончил Карлов университет в Праге (1928 год). Ученик Л. Нидерле.
Работал в Народном музее (Прага) в 1925-1981 годы (с 1936 года заведующий Отделом преистории). В 1926-1946 годы секретарь Союза музеев Чешской республики. Преподавал в Праге: в Карловом университете с 1950 года (профессор с 1969 года), Высшей педагогической школе (1953-1958 годы), Университете 17 ноября (1968-1974 годы).
Автор фундаментальных обобщений по археологии Чехии и Словакии, истории древнего искусства от антропогенеза до эпохи Великого переселения народов. Основные исследования по археологии каменного и начала бронзового веков в Центральной Европе, методологии археологии, музеологи. Раскопки могильника Уезд эпохи Гальштат (1934-1936 годы), поселений неолита возле Глубоке-Машувки (1947-1950 годы), энеолита Калиште (1951 год), городища близ Брлога (1968 год).
Автор и куратор ряда новаторских экспозиций в Народном музее, инициатор сбора коллекций со всего мира, проведения ежегодных циклов лекций при музее по древней истории и других проектов, во многом определивших уровень музейного дела в Чехии.
Редактор изданий: «Obzor prehistorický» (1950 год), «Fontes archaeologici Pragenses» (с 1958 года), «Pr ̊uvodce prav ̌ekem» (с 1966 года).
Среди учеников И. Неуступни - Я. Бём, Я. Филип, Э. Неуступни. Именем И. Неуступни названа улица в Праге.
Сочинения:
Pravěké umění v Čechách a na Moravě. Praha, 1941;
Pravěké dějiny Lužice. Praha, 1946; Pravěk lidstva. Praha, 1946;
Первобытная история Лужицы. Прага, 1947;
Otázky dnešního musejnictví. Praha, 1950;
Studies on the Eneolithic plastic arts. Praha, 1956;
Pravěk Československa. Praha, 1960 (spoluautor);
Czechoslovakia before the Slavs. L., 1961 (with E. Neustupny);
Museum a věda. Praha, 1968.