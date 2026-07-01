НЕУСТУПНИ ИРЖИ

НЕ́УСТУПНИ ИРЖИ - чешский ар­хео­лог, тео­ре­тик и прак­тик му­зей­но­го де­ла.

Отец Э. Не­уступ­ни .

Окон­чил Кар­лов университет в Пра­ге (1928 год). Уче­ник Л. Ни­дер­ле.

Ра­бо­тал в На­род­ном му­зее (Пра­га) в 1925-1981 годы (с 1936 года заведующий От­де­лом пре­ис­то­рии). В 1926-1946 годы сек­ре­тарь Сою­за му­зе­ев Чеш­ской рес­пуб­ли­ки. Пре­по­да­вал в Пра­ге: в Кар­ло­вом университете с 1950 года (профессор с 1969 года), Выс­шей пе­да­го­гической шко­ле (1953-1958 годы), Университете 17 но­яб­ря (1968-1974 годы).

Ав­тор фун­даментальных об­об­ще­ний по ар­хео­ло­гии Че­хии и Сло­ва­кии, ис­то­рии древ­не­го искусства от ан­тро­по­ге­не­за до эпо­хи Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов . Основные ис­сле­до­ва­ния по ар­хео­ло­гии ка­мен­но­го и на­ча­ла брон­зо­во­го ве­ков в Центральной Ев­ро­пе, ме­то­до­ло­гии ар­хео­ло­гии, му­зео­ло­ги. Рас­коп­ки мо­гиль­ни­ка Уезд эпо­хи Галь­штат (1934-1936 годы), по­се­ле­ний не­оли­та воз­ле Глу­бо­ке-Ма­шув­ки (1947-1950 годы), эне­о­ли­та Ка­лиш­те (1951 год), го­ро­ди­ща близ Брло­га (1968 год).

Ав­тор и ку­ра­тор ря­да но­ва­тор­ских экс­по­зи­ций в На­род­ном му­зее, ини­циа­тор сбо­ра кол­лек­ций со все­го ми­ра, про­ве­де­ния еже­год­ных цик­лов лек­ций при му­зее по древ­ней ис­то­рии и других про­ек­тов, во мно­гом оп­ре­де­лив­ших уро­вень му­зей­но­го де­ла в Че­хии.

Ре­дак­тор из­да­ний: «Obzor pre­his­torický» (1950 год), «Fontes archaeo­logici Pragenses» (с 1958 года), «Pr ̊uvodce pra­v ̌e­kem» (с 1966 года).

Сре­ди уче­ни­ков И. Неуступни - Я. Бём, Я. Фи­лип, Э. Не­ус­туп­ни. Име­нем И. Неуступни на­зва­на ули­ца в Пра­ге.

Сочинения:

Pravěké umění v Čechách a na Moravě. Praha, 1941;

Pravěké dějiny Lužice. Praha, 1946; Pravěk lidstva. Praha, 1946;

Пер­во­быт­ная ис­то­рия Лу­жи­цы. Пра­га, 1947;

Otázky dnešního musejnictví. Praha, 1950;

Studies on the Eneolithic plastic arts. Praha, 1956;

Pra­věk Československa. Praha, 1960 (spoluautor);

Cze­choslovakia before the Slavs. L., 1961 (with E. Neustupny);

Museum a věda. Praha, 1968.