НЕУСТУПНИ ЭВЖЕН
НЕУСТУПНИ ЭВЖЕН - чешский археолог.
Сын И. Неуступнu. Окончил Карлов университет в Праге в 1957 году.
Работал в Институте археологии Чехословацкой (позднее Чешской) АН в 1957-1998 годы - в г. Мост, затем в Праге (директор в 1990-1993 годы). Преподавал в Унивеситете им. Масарика в г. Брно с 1996 года, в Западночешском университете в г. Пльзень с 1998 года (инициатор преподавания там археологии; профессор c 2002 года).
Автор фундаментальных работ по неолиту и энеолиту Центральной Европы; экологии, демографии, общественному строю древних обществ; теории, методологии, истории археологии. В 1960-е годы создал систему хронологии культур неолита и энеолита Центральной и Юго-Восточной Европы. Раскопки поселения неолита Xабаржовице (1959 год), места добычи кремня в Тушимице (1961 год).
Редактор ряда концептуальных сборников (в т. ч. «Space in prehistoric Bohemia», 1998 год; «Archeologie nenalézaného», 2002 год), стимулировавших обсуждения ряда ключевых проблем изучения древних обществ.
Автор учебника («Pravĕk», 2005 год).
Сочинения:
Absolute chronology of the Neolithic and Aeneolithic periods in Central and South-Eastern Europe I // Slovenská archeológia. 1968. Sv. 16;
Absolute chronology of the Neolithic and Aeneolithic periods in Central and South- East Europe II // Archeologick ́e rozhledy. 1969. Sv. 21. № 6;
Archaeological method. Camb., 1993;
Příspěvky k prostorové archeologii 1. Plzeň, 2003;
Příspěvky k archeologii 2. Plzeň, 2005 (s J. John); Metoda archeologie. Plzeň, 2007;
Archeologie pravěkých Čech. Praha, 2008. Sv. 4: Eneolit (red.);
Teorie archeologie. Plzeň, 2010.