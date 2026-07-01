НЕУСТРОЕВ НИКОЛАЙ ДЕНИСОВИЧ

НЕУСТРОЕВ НИКОЛАЙ ДЕНИСОВИЧ - якутский пи­са­тель.

Пи­сал на русском и якутском язы­ках.

Ро­дил­ся в се­мье ско­то­во­да. Учил­ся в Якутском че­ты­рёх­класс­ном училище (1910-1913 годы). В 1922-1926 годы ра­бо­тал сель­ским учи­те­лем, за­ни­мал­ся жур­на­ли­сти­кой.

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков якутской ли­те­ра­ту­ры.

Де­бю­ти­ро­вал как дра­ма­тург : пье­са «На­по­ле­он на Эль­бе» (1912 год). В цен­тре рас­ска­зов - жизнь про­стых лю­дей, кос­ность пат­ри­ар­халь­но-феодальных нра­вов: «Ди­кая жизнь» (1917 год), «Ры­бак Пла­тон» (1926 год, на якутском языке) и др. Ав­тор са­ти­рических ко­ме­дий: «Го­ло­ва Кук­ша» (соч. 1920 год), «По­спе­шив­ший» (1925 год), «Злой дух» (пост. в 1925 году, изд. в 1927 году) - о сме­не вла­сти и кру­ше­нии пат­ри­ар­халь­но­го ук­ла­да якутской де­рев­ни; «Тар» («Мёрз­лая про­сто­ква­ша», 1921-1925 годы), в ко­то­рой вы­смеи­ва­ет­ся не­ве­же­ст­вен­ность советского парт­ра­бот­ни­ка, и др

. Пье­сы Н.Д. Неустроева сыг­ра­ли за­мет­ную роль в ста­нов­ле­нии якутского те­ат­ра. Сре­ди других со­чи­не­ний: очер­ки , сти­хо­тво­ре­ния, рас­ска­зы по мо­ти­вам якутских народных пре­да­ний.

Сочинения:

Якут­ские ко­ме­дии. Якутск, 1926 (на якут. яз.);

Избр. про­из­ве­де­ния. Якутск, 1985;

Свя­тая ис­кра: Рас­ска­зы, очер­ки, до­ку­мен­ты. Якутск, 1995.