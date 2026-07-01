НЕУСТРОЕВ НИКОЛАЙ ДЕНИСОВИЧ
НЕУСТРОЕВ НИКОЛАЙ ДЕНИСОВИЧ - якутский писатель.
Писал на русском и якутском языках.
Родился в семье скотовода. Учился в Якутском четырёхклассном училище (1910-1913 годы). В 1922-1926 годы работал сельским учителем, занимался журналистикой.
Один из основоположников якутской литературы.
Дебютировал как драматург: пьеса «Наполеон на Эльбе» (1912 год). В центре рассказов - жизнь простых людей, косность патриархально-феодальных нравов: «Дикая жизнь» (1917 год), «Рыбак Платон» (1926 год, на якутском языке) и др. Автор сатирических комедий: «Голова Кукша» (соч. 1920 год), «Поспешивший» (1925 год), «Злой дух» (пост. в 1925 году, изд. в 1927 году) - о смене власти и крушении патриархального уклада якутской деревни; «Тар» («Мёрзлая простокваша», 1921-1925 годы), в которой высмеивается невежественность советского партработника, и др
. Пьесы Н.Д. Неустроева сыграли заметную роль в становлении якутского театра. Среди других сочинений: очерки, стихотворения, рассказы по мотивам якутских народных преданий.
Сочинения:
Якутские комедии. Якутск, 1926 (на якут. яз.);
Избр. произведения. Якутск, 1985;
Святая искра: Рассказы, очерки, документы. Якутск, 1995.