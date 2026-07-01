НЕУСТРОЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

НЕУСТРОЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - российский библиограф, библиофил, предприниматель, общественный деятель, действительный статский советник (1898 год).

Из ку­печеской се­мьи. По­томствнный почетный гра­ж­да­нин (с 1868 года). По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. Пе­тер­гоф­ский и временный пе­тербургский (1869 год) ку­пец 2-й гиль­дии. Председатель прав­ле­ния Санкт-Пе­тербургского сто­лич­но­го лом­бар­да (1897-1900 годы).

С начала 1840-х годоа А.Н. Неустроев со­би­рал ред­кие пе­чат­ные из­да­ния, ру­ко­пи­си, гра­вю­ры . В 1843 году уст­ро­ил на свои сред­ст­ва в Пе­тер­го­фе му­зей русских книг (су­ще­ст­во­вал до 1856 года). Сфор­ми­ро­вал уни­каль­ную библиотеку (свыше 100 тыс. книг и ру­ко­пи­сей на ста­ро­сла­вян­ском и русских язы­ках), в ко­то­рую во­шли ча­сти книж­ных кол­лек­ций биб­лио­фи­лов и биб­лио­гра­фов В.Г. Ана­ста­се­ви­ча, П.И. Кеп­пе­на, И.И. Мар­ты­но­ва, И.М. Сне­ги­рё­ва, И.П. Са­ха­ро­ва, П.Г. Де­ми­до­ва и др.

В 1852-1893 годы зна­чительная часть библиотеки (около 72 тыс. книг) по­жерт­во­вал на­учным об­ще­ст­вам, уни­вер­си­те­там, му­зе­ям, пуб­лич­ным биб­лио­те­кам (в т. ч. свыше 17 тыс. книг Императорской Пуб­лич­ной библиотеке в Санкт-Пе­тер­бур­ге, около 13 тыс. книг библиотеке Московского пуб­лич­но­го и Ру­мян­цев­ско­го му­зе­ев). В бла­го­дар­ность за «щед­рые по­жерт­во­ва­ния» из­бран член 30 на­учных об­ществ, в т. ч. Русского ар­хео­ло­гического общества (1852 год), ВЭО (1867 год; удо­сто­ен боль­шой зо­ло­той ме­да­ли), Русского тех­нического общества (1867 год), Московского общества сельского хозяйства (1868 год; в 1871 году на­гра­ж­дён се­реб­ря­ной ме­да­лью). Со­став лич­но­го книж­но­го со­б­ра­ния А.Н. Неустроева час­тич­но вос­про­из­ве­дён в ка­та­ло­ге, из­дан­ном по­сле его смер­ти, - «Ма­те­риа­лы для ка­та­ло­га книг, ру­ко­пи­сей, гра­вюр и проч. со­б­ра­ния А.Н. Не­уст­рое­ва. В ал­фа­вит­ном по­ряд­ке опи­са­ла Е.А. Не­уст­рое­ва. Отд. 1. Кни­ги» (1902 год; вклю­ча­ет наи­ме­но­ва­ния 2,5 тыс. книг).

А.Н. Неустроев - один из ос­но­во­по­лож­ни­ков изу­че­ния ис­то­рии отечественных пе­рио­ди­чес­ких и про­дол­жаю­щих­ся из­да­ний и их биб­лио­гра­фи­ро­ва­ния. Соз­дал пер­вый фун­даментальный биб­лио­гра­фический труд по ис­то­рии отечественной журна­ли­сти­ки XVIII века, ко­то­рый со­дер­жит опи­са­ния 138 га­зет, жур­на­лов, аль­ма­на­хов с ука­за­ни­ем пе­рио­дич­но­сти, мес­та и вре­ме­ни вы­хо­да, ре­дак­то­ров, из­да­те­лей, с ис­то­рической справ­кой и ана­ли­тической рос­пи­сью со­дер­жа­ния («Ис­то­ри­че­ское ро­зы­ска­ние о рус­ских по­вре­мен­ных из­да­ни­ях и сбор­ни­ках за 1703-1802 годы, биб­лио­гра­фи­че­ски и в хро­но­ло­ги­че­ском по­ряд­ке опи­сан­ных», 1874 год). В 1875 году за эту ра­бо­ту на­гра­ж­дён Ува­ров­ской премией Пе­тербургской АН, от ко­то­рой от­ка­зал­ся в поль­зу бу­ду­ще­го про­дол­жа­те­ля его тру­да. А.Н. Неустроев за­ло­жил ме­то­дические ос­но­вы соз­да­ния вспо­мо­гательных ука­за­те­лей к со­дер­жа­нию пе­рио­дических из­да­ний. Со­ста­вил об­шир­ный спра­воч­ный ап­па­рат к сво­ему главному тру­ду в ви­де «Ука­за­те­ля к рус­ским по­вре­мен­ным из­да­ни­ям и сбор­ни­кам за 1703-1802 годы и к Ис­то­ри­че­ско­му ро­зы­ска­нию о них» (1898 год), ко­то­рый вклю­ча­ет 10 тыс. пред­мет­ных руб­рик и име­ет са­мо­сто­ятельное на­учно-биб­лио­гра­фическое зна­че­ние. Пе­ре­из­дал пер­вый российский кри­ти­ко-биб­лио­гра­фический жур­нал, став­ший биб­лио­гра­фической ред­ко­стью - «Санк­т­пе­тер­бург­ские уче­ные ве­до­мо­сти на 1777 года H.И. Но­ви­ко­ва» (1873 год), опуб­ли­ко­вал ряд пи­сем из эпи­сто­ляр­но­го на­сле­дия митр. Ев­ге­ния (Бол­хо­ви­ти­но­ва), В.Г. Ана­ста­се­ви­ча и др.

Почетная стар­ши­на Пе­тер­гоф­ско­го дет­ско­го при­юта (с 1849 года). Почетный член Санкт-Пе­тербургского со­ве­та дет­ских при­ютов Ве­дом­ст­ва уч­ре­ж­де­ний императрицы Ма­рии (1876-1902 годы). Глас­ный Сенкт-Пе­тербургской городской ду­мы (1874-1886 годы), член ис­пол­нительной ко­мис­сии по за­ве­до­ва­нию городскими на­чаль­ны­ми учи­ли­ща­ми и других ко­мис­сий. Ос­но­ва­тель (1881 год) и член прав­ле­ния пер­во­го в Санкт-Пе­тер­бур­ге Общества для по­со­бия бед­ным уча­щим­ся в на­чаль­ных учи­ли­щах. Почетный по­пе­чи­тель 6-й Санкт-Пе­тербургской гим­на­зии (1898-1902 годы).

Сочинения:

В.Г. Ру­бан. СПб., 1896.

Исторические источники:

Пись­ма ми­тро­по­ли­та Ев­ге­ния к В.Г. Ана­ста­се­ви­чу из Ка­лу­ги и Пско­ва (1813-1818) // Древ­няя и но­вая Рос­сия. 1880. № 10, 12;

Пись­ма И.М. Сне­ги­ре­ва к В.Г. Ана­ста­се­ви­чу (1828–1831) // Там же. 1880. № 11.