НЕУСТРОЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
НЕУСТРОЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - российский библиограф, библиофил, предприниматель, общественный деятель, действительный статский советник (1898 год).
Из купеческой семьи. Потомствнный почетный гражданин (с 1868 года). Получил домашнее образование. Петергофский и временный петербургский (1869 год) купец 2-й гильдии. Председатель правления Санкт-Петербургского столичного ломбарда (1897-1900 годы).
С начала 1840-х годоа А.Н. Неустроев собирал редкие печатные издания, рукописи, гравюры. В 1843 году устроил на свои средства в Петергофе музей русских книг (существовал до 1856 года). Сформировал уникальную библиотеку (свыше 100 тыс. книг и рукописей на старославянском и русских языках), в которую вошли части книжных коллекций библиофилов и библиографов В.Г. Анастасевича, П.И. Кеппена, И.И. Мартынова, И.М. Снегирёва, И.П. Сахарова, П.Г. Демидова и др.
В 1852-1893 годы значительная часть библиотеки (около 72 тыс. книг) пожертвовал научным обществам, университетам, музеям, публичным библиотекам (в т. ч. свыше 17 тыс. книг Императорской Публичной библиотеке в Санкт-Петербурге, около 13 тыс. книг библиотеке Московского публичного и Румянцевского музеев). В благодарность за «щедрые пожертвования» избран член 30 научных обществ, в т. ч. Русского археологического общества (1852 год), ВЭО (1867 год; удостоен большой золотой медали), Русского технического общества (1867 год), Московского общества сельского хозяйства (1868 год; в 1871 году награждён серебряной медалью). Состав личного книжного собрания А.Н. Неустроева частично воспроизведён в каталоге, изданном после его смерти, - «Материалы для каталога книг, рукописей, гравюр и проч. собрания А.Н. Неустроева. В алфавитном порядке описала Е.А. Неустроева. Отд. 1. Книги» (1902 год; включает наименования 2,5 тыс. книг).
А.Н. Неустроев - один из основоположников изучения истории отечественных периодических и продолжающихся изданий и их библиографирования. Создал первый фундаментальный библиографический труд по истории отечественной журналистики XVIII века, который содержит описания 138 газет, журналов, альманахов с указанием периодичности, места и времени выхода, редакторов, издателей, с исторической справкой и аналитической росписью содержания («Историческое розыскание о русских повременных изданиях и сборниках за 1703-1802 годы, библиографически и в хронологическом порядке описанных», 1874 год). В 1875 году за эту работу награждён Уваровской премией Петербургской АН, от которой отказался в пользу будущего продолжателя его труда. А.Н. Неустроев заложил методические основы создания вспомогательных указателей к содержанию периодических изданий. Составил обширный справочный аппарат к своему главному труду в виде «Указателя к русским повременным изданиям и сборникам за 1703-1802 годы и к Историческому розысканию о них» (1898 год), который включает 10 тыс. предметных рубрик и имеет самостоятельное научно-библиографическое значение. Переиздал первый российский критико-библиографический журнал, ставший библиографической редкостью - «Санктпетербургские ученые ведомости на 1777 года H.И. Новикова» (1873 год), опубликовал ряд писем из эпистолярного наследия митр. Евгения (Болховитинова), В.Г. Анастасевича и др.
Почетная старшина Петергофского детского приюта (с 1849 года). Почетный член Санкт-Петербургского совета детских приютов Ведомства учреждений императрицы Марии (1876-1902 годы). Гласный Сенкт-Петербургской городской думы (1874-1886 годы), член исполнительной комиссии по заведованию городскими начальными училищами и других комиссий. Основатель (1881 год) и член правления первого в Санкт-Петербурге Общества для пособия бедным учащимся в начальных училищах. Почетный попечитель 6-й Санкт-Петербургской гимназии (1898-1902 годы).
Сочинения:
В.Г. Рубан. СПб., 1896.
Исторические источники:
Письма митрополита Евгения к В.Г. Анастасевичу из Калуги и Пскова (1813-1818) // Древняя и новая Россия. 1880. № 10, 12;
Письма И.М. Снегирева к В.Г. Анастасевичу (1828–1831) // Там же. 1880. № 11.