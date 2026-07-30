НЕУПОКОЕВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ

Ранние годы и начало карьеры

Владимир Константинович родился 11 июня 1873 г. в столице Российской империи. Происходил из военной семьи. Отец – потомственный моряк генерал-майор Корпуса флотских штурманов Константин Михайлович.

Как четверо своих братьев Н. выбрал военную карьеру. С 1887 г. проходил обучение в Морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге. Успехи в учебе были вознаграждены вручением премии адмирала П.С. Нахимова. С 1893 г. – мичман. Получил назначение на корабль Тихоокеанского флота.

Военная и гражданская служба

В 1894 – 1899 гг. Н. плавал на «Вестнике», «Памяти Азова», «Адмирале Нахимове», «Крейсере». Среди прочих занимался съемкой берегов Кольского пол-ва. С 1898 г. – лейтенант.

С 1899 г. – в запасе. Однако море не оставил и перешел на службу в Добровольный флот. Трудился до должности третьего помощника капитана на «Херсоне», плавал между Одессой и Владивостоком.

В 1901 г. Н. вошел в число участников полярной экспедиции адмирала С.О. Макарова, которая на «Ермаке» занималась исследованием Северного Ледовитого океана. В 1902 – 1903 гг. занимался исследованием морей Тихого океана. За это время Н. подготовил и опубликовал материалы по лоции восточного побережья Китая и Кореи.

Возвращение на военную службу последовало в 1904 г. ввиду начала Русско-японской войны. Получил в командование «Тунгус», затем – «Алеут», «Шилка». В боях был ранен.

В марте 1905 г. подал в отставку, не соглашаясь с политикой России на Дальнем Востоке, сорвав с себя погоны перед строем. В итоге Н. поместили в госпиталь, а в августе 1905 г. отправили в отставку с повышением до капитана 2-го ранга.

Новые должности

В ноябре 1905 г. Н. назначили на должность начальника Александровского мореходного училища дальнего плавания (Владивосток). В 1907 г. преподаватели училища организовали Добровольное общество воздухоплавания.

Н. занимался нуждами училища, начав в 1908 г. сооружение нового деревянного здания. Добился выделения для училища учебного судна, которым стала «Надежда». Инициировал организацию Морского общества и Морской библиотеки. Входил в Общество изучения Амурского края, возглавлял Владивостокское общество эсперантистов «Эсперо».

В 1910 г. на датском учебном судне «Викинг» вместе с учениками отправился в кругосветное плавание. Однако по дороге заболел. Умер Н. 2 марта 1912 г.