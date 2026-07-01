НЕУКЕН
НЕУКЕН - город в центральной части Аргентины, административный центр провинции Неукен.
Население 267,7 тыс. человек (2012 год, крупнейший город северной Патагонии); с городами Плотье и Чиполлетти (на левом берегу р. Неукен, пров. Рио-Негро) образует самую крупную в регионе городскую агломерацию Неукен - Плотье - Чиполлетти с населением свыше 400 тыс. челеловек. Расположен в месте слияния рек Неукен и Лимай (образуют р. Рио-Негро). Автодорогами связан с городами Мендоса, Баия-Бланка, Буэнос-Айрес и др. Железнодорожное (грузовое) сообщение с портом Баия-Бланка (далее с Буэнос-Айресом и другими городами пров. Буэнос-Айрес и долины р. Парана). Международный аэропорт имени президента Х.Д. Перона (к западу от города).
В доколониальный период небольшой перевалочный пункт в междуречье Неукена и Лимая. Официально основан в 1904 году как новая столица Национальной территории Неукен (с 1955 года пров. Неукен). Развивался как транспортный узел, до середины XX века - центр аграрного района (выращивают главным образом овощи и фрукты). Быстрое развитие в 1960-1980-е годы связано с началом разработки нефтегазовых месторождений в пров. Неукен.
В Неукене - два железнодорожных депо (1901-1902 годы, реконструкция, 1986 год, ныне исторический музей Г. Альвареса; 1911 год, ныне художественная галерея Э. Сарако), церковь Нуэстра-Сеньора-де-лос- Долорес (1907 год), резиденция губернатора в русле эклектизма (1916-1920-е годы), собор Мария-Ауксилиадора в духе неоготики (1950-1962 годы; колокольня, 2001 год), филиал Национального музея изящных искусств в стиле неомодернизма (2004 год, арх. М.Р. Альварес). Среди монументов - памятник генералу Х. де Сан-Мартину (1954 год), «Памятник матери» (1965 год, скульптор А. Моросин).
Национальный универститет Комауэ (1971 год, крупнейший вуз Патагонии), кампус католического университета Сальты и др. Историко-культурный центр (городской музей) «Парахе Конфлуэнсия».
Неукен - крупнейший экономический центр Патагонии. Б. ч. работающих занята в сфере услуг (основного сектора - транспорт и связь, логистика, оптовая и розничная торговля, строительный бизнес, финансовые и страховые услуги). Важный центр деловой активности. В пределах городской агломерации Неукен - Плотье - Чиполлетти сконцентрированы предприятия компаний, осуществляющих эксплуатацию месторождений (аргентино-испанская «Repsol YPF», аргентинская «Tecpetrol», бразильская «Petrobras» и др.), оказывающих услуги в области нефтегазодобычи (управление, контроль, безопасность, разработка технологических решений и др.; в т. ч. «Servicios Petroleros Industriales S. R. L.», «Backing S. R. L.»), а также представительства ряда аргентинских (в т. ч. штаб-квартира Banco Provincia del Neuquén) и иностранных банков. С конца XX века Неукен - региональный центр развития туризма (горнолыжного в Патагонских Андах, спортивной охоты и рыбалки, треккинга и др.); одновременно активно расширяется ресторанный и гостиничный бизнес.
Основные промышленые объекты сконцентрированы в индустриальной зоне в северной части Неукена (среди крупнейших заводов - «Fábrica Sin Patrones» по выпуску керамической плитки). В пределах городской агломерации действуют предприятия по производству оборудования для нефтегазодобычи, различные электрооборудования; завод по производству дистиллированной воды для использования в промышленности компании «Destoil». Производство бумаги и картона, мебели. Неукен - центр крупного района плодоводства (выращивают главеым образом яблоки, груши, а также дыни, виноград) и переработки фруктов и овощей; часть продукции (соки, вина и др.) экспортируется в страны ЕС, в США и др.