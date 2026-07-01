НЕУКЕН

НЕУКЕН - го­род в центральной час­ти Ар­ген­ти­ны, административный центр провинции Не­укен.

Население 267,7 тыс. человек (2012 год, круп­ней­ший го­род северной Па­та­го­нии); с го­ро­да­ми Пло­тье и Чи­пол­лет­ти (на ле­вом бе­ре­гу р. Не­укен, пров. Рио-Нег­ро) об­ра­зу­ет са­мую круп­ную в ре­гио­не городскую аг­ло­ме­ра­цию Не­укен - Пло­тье - Чи­пол­лет­ти с населением свыше 400 тыс. челеловек. Рас­по­ло­жен в мес­те слия­ния рек Не­укен и Ли­май (об­ра­зу­ют р. Рио-Нег­ро). Ав­то­до­ро­га­ми свя­зан с го­ро­да­ми Мен­до­са, Ба­ия-Блан­ка, Бу­энос-Ай­рес и др. Железнодорожное (гру­зо­вое) со­об­ще­ние с пор­том Ба­ия-Блан­ка (да­лее с Бу­энос-Ай­ре­сом и другими го­ро­да­ми пров. Бу­энос-Ай­рес и до­ли­ны р. Па­ра­на). Меж­ду­народный аэ­ро­порт имени пре­зи­ден­та Х.Д. Пе­рона (к за­па­ду от го­ро­да).

В до­ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од не­боль­шой пе­ре­ва­лоч­ный пункт в ме­ж­ду­ре­чье Не­уке­на и Ли­мая. Офи­ци­аль­но ос­но­ван в 1904 году как но­вая сто­ли­ца Национальной тер­ри­то­рии Не­укен (с 1955 года пров. Не­укен). Раз­ви­вал­ся как транс­порт­ный узел, до середины XX века - центр аг­рар­но­го рай­она (вы­ра­щи­ва­ют главным образом ово­щи и фрук­ты). Бы­строе раз­ви­тие в 1960-1980-е годы свя­за­но с на­ча­лом раз­ра­бот­ки неф­те­га­зо­вых ме­сто­ро­ж­де­ний в пров. Не­укен.

В Неукене - два железнодорожных де­по (1901-1902 годы, ре­кон­ст­рук­ция, 1986 год, ны­не ис­то­рический му­зей Г. Аль­ва­ре­са; 1911 год, ны­не ху­дожественная га­ле­рея Э. Са­ра­ко), церковь Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-де-лос- До­ло­рес (1907 год), ре­зи­ден­ция гу­бер­на­то­ра в рус­ле эк­лек­тиз­ма (1916-1920-е годы), со­бор Ма­рия-Аук­си­лиа­до­ра в ду­хе нео­го­ти­ки (1950-1962 годы; ко­ло­коль­ня, 2001 год), фи­ли­ал Национального му­зея изящ­ных ис­кусств в сти­ле не­омо­дер­низ­ма (2004 год, арх. М.Р. Аль­ва­рес). Сре­ди мо­ну­мен­тов - па­мят­ник генералу Х. де Сан-Мар­ти­ну (1954 год), «Па­мят­ник ма­те­ри» (1965 год, скульп­тор А. Мо­ро­син).

Национальный универститет Ко­ма­уэ (1971 год, круп­ней­ший вуз Па­та­го­нии), кам­пус ка­то­лического университета Саль­ты и др. Ис­то­ри­ко-куль­тур­ный центр (городской му­зей) «Па­ра­хе Кон­флу­эн­сия».

Неукен - круп­ней­ший эко­но­мический центр Па­та­го­нии. Б. ч. ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг (основного сек­то­ра - транс­порт и связь, ло­ги­сти­ка, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, стро­ительный биз­нес, фи­нан­со­вые и стра­хо­вые ус­лу­ги). Важ­ный центр де­ло­вой ак­тив­но­сти. В пре­де­лах городской аг­ло­ме­ра­ции Не­укен - Пло­тье - Чи­пол­лет­ти скон­цен­три­ро­ва­ны пред­при­ятия ком­па­ний, осу­ще­ст­в­ляю­щих экс­плуа­та­цию мес­то­ро­ж­де­ний (ар­гентино-испанская «Rep­sol YPF», ар­гентинская «Tecpetrol», бразильская «Pet­robras» и др.), ока­зы­ваю­щих ус­лу­ги в об­лас­ти неф­те­га­зо­до­бы­чи (управ­ле­ние, кон­троль, без­опас­ность, раз­ра­бот­ка тех­но­ло­гических ре­ше­ний и др.; в т. ч. «Servicios Petroleros Industriales S. R. L.», «Backing S. R. L.»), а так­же пред­ста­ви­тель­ст­ва ря­да ар­гентинских (в т. ч. штаб-квар­ти­ра Banco Provincia del Neuquén) и иностранных бан­ков. С конца XX века Неукен - ре­гио­наль­ный центр раз­ви­тия ту­риз­ма (гор­но­лыж­но­го в Па­та­гон­ских Ан­дах, спор­тив­ной охо­ты и ры­бал­ки, трек­кин­га и др.); од­но­вре­мен­но ак­тив­но рас­ши­ря­ет­ся рес­то­ран­ный и гос­ти­нич­ный биз­нес.

Основные промышленые объ­ек­ты скон­цен­три­ро­ва­ны в ин­ду­ст­ри­аль­ной зо­не в северной час­ти Неукена (сре­ди круп­ней­ших за­во­дов - «Fáb­ri­ca Sin Patrones» по вы­пус­ку ке­ра­мической плит­ки). В пре­де­лах городской аг­ло­ме­ра­ции дей­ст­ву­ют пред­при­ятия по про­изводству обо­ру­до­ва­ния для неф­те­га­зо­до­бы­чи, различные элек­тро­обо­ру­до­ва­ния; за­вод по про­изводству дис­тил­ли­ро­ван­ной во­ды для ис­поль­зо­ва­ния в промышленности ком­па­нии «Des­toil». Про­изводство бу­ма­ги и кар­то­на, ме­бе­ли. Неукен - центр круп­но­го рай­она пло­до­вод­ст­ва (вы­ра­щи­ва­ют главеым образом яб­ло­ки, гру­ши, а так­же ды­ни, ви­но­град) и пе­ре­ра­бот­ки фрук­тов и ово­щей; часть про­дук­ции (со­ки, ви­на и др.) экс­пор­ти­ру­ет­ся в стра­ны ЕС, в США и др.

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