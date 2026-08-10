Нетуши́л, Иван Вячеславович

Нетуши́л, Иван Вячеславович (02.05.1850, Просниц, ныне Проте­ёв — 21.02.1928, Харьков) — российский филолог-классик и историк-антиковед чешского происхождения. Учился в университете в Оломоуце, затем в Праге, в 1874 переехал в Россию и слушал лекции в Санкт-­Петербургском университете. В 1883 в Московском университете защитил магистерскую диссертацию, в 1886 в Харьковском университете защитил докторскую диссертацию «Этюды и материалы для научного синтаксиса латинского языка. О падежах». Ординарный профессор (1888), проректор (1906–1912), ректор (1912–1918) Харьковского университета. Член-корреспондент Императорской АН (1910). Н. занимался преимущественно ранней историей Рима, главным образом проблемой происхождения магистратур и историей внешней политики. Ему был свой­ственен критический подход к сохранившейся нар­ративной традиции. Автор работ по истории латинского языка.

Соч. : Генетическое изложение фонетики и морфологии латинского языка с кратким обозрением оскского и умбрийского языков. Харьков, 1878; Этюды и материалы для научного синтаксиса латинского языка. Харьков, 1881–1888; Очерк римских государственных древностей. Харьков, 1894–1902; Римская историография. Харьков, 1909. М. Н. Кириллова.