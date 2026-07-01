НЕТУРЕЙ КАРТА
НЕТУРЕЙ КАРТА (нетурей карто, наторей карта; арамейское אתרק ירוטנ - стражи города) - ультраортодоксальное еврейское религиозно-политическое движение, близкое к сатмарскому хасидизму.
Члены Нетурей карты - ашкеназы, живут в основном в Иерусалиме, Бней-Браке, Лондоне и Нью-Йорке.
Нетурей карта возникло в 1935 году, отделившись от еврейского религиозного движения «Агудат Исраэль». Первоначальное наименование «Хеврат а-хаим» («Товарищество жизни»). Название «Нетурей карта» используется с 1938 года; взято из выражения Иерусалимского Талмуда о том, что знатоки Торы суть стражи и защитники города.
Нетурей карта получило известность благодаря своей антисионистской политической деятельности.
Нетурей карта не признаёт Государство Израиль и считает его образование сионистами грехом, т. к., по мнению приверженцев Нетурей карта, создать еврейское государство может только Мессия. День независимости Израиля отмечается Нетурей карта как траурная дата; б. ч. членов Нетурей карта отказываются получать израильские удостоверения личности, не признают юрисдикцию израильских судов и верховного раввината, не голосуют на муниципальных и парламентских выборах; Нетурей карта агитирует за передачу палестинцам занятых Израилем территорий в Иудее, Самарии и секторе Газа, поддерживает наиболее радикальные мусульманские антисионистские круги.