НЕТУРЕЙ КАРТА

НЕТУРЕЙ КАРТА (не­ту­рей кар­то, на­то­рей кар­та; ара­мей­ское אתרק ירוטנ - стра­жи го­ро­да) - ульт­ра­ор­то­док­саль­ное еврейское ре­лигиозно-по­ли­тическое дви­же­ние, близ­кое к сат­мар­ско­му ха­си­диз­му.

Чле­ны Нетурей карты - аш­ке­на­зы , жи­вут в основном в Ие­ру­са­ли­ме, Бней-Бра­ке, Лон­до­не и Нью-Йор­ке.

Нетурей карта воз­ник­ло в 1935 году, от­де­лив­шись от еврейского ре­лигиозного дви­же­ния «Агу­дат Ис­ра­эль». Пер­во­на­чаль­ное на­име­но­ва­ние «Хев­рат а-ха­им» («То­ва­ри­ще­ст­во жиз­ни»). На­зва­ние «Нетурей карта» ис­поль­зу­ет­ся с 1938 года; взя­то из вы­ра­же­ния Ие­ру­са­лим­ско­го Тал­му­да о том, что зна­то­ки То­ры суть стра­жи и за­щит­ни­ки го­ро­да.

Нетурей карта по­лу­чи­ло из­вест­ность бла­го­да­ря сво­ей ан­ти­сио­ни­ст­ской по­ли­тической дея­тель­но­сти.

Нетурей карта не при­зна­ёт Государство Из­ра­иль и счи­та­ет его об­ра­зо­ва­ние сио­ни­ста­ми гре­хом, т. к., по мне­нию при­вер­жен­цев Нетурей карта, соз­дать еврейское государство мо­жет толь­ко Мес­сия . День не­за­ви­си­мо­сти Из­раи­ля от­ме­ча­ет­ся Нетурей карта как тра­ур­ная да­та; б. ч. чле­нов Нетурей карта от­ка­зы­ва­ют­ся по­лу­чать из­ра­иль­ские удо­сто­ве­ре­ния лич­но­сти, не при­зна­ют юрис­дик­цию из­ра­иль­ских су­дов и вер­хов­но­го рав­ви­на­та, не го­ло­су­ют на му­ни­ци­паль­ных и пар­ла­мент­ских вы­бо­рах; Нетурей карта аги­ти­ру­ет за пе­ре­да­чу па­ле­стин­цам за­ня­тых Из­раи­лем тер­ри­то­рий в Иу­дее, Са­ма­рии и сек­то­ре Га­за, под­дер­жи­ва­ет наи­бо­лее ра­ди­каль­ные му­сульманские ан­ти­сио­ни­ст­ские кру­ги.

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