НЕТРЕБКО АННА ЮРЬЕВНА

НЕТРЕБКО АННА ЮРЬЕВНА - российская и австрийская пе­ви­ца (со­пра­но), народная артистка РФ (2008 год).

В 1990-1993 годы учи­лась в Санкт-Пе­тербургской консерватории (класс Т.Д. Но­ви­чен­ко).

На опер­ной сце­не де­бю­тиро­ва­ла в 1993 году в пар­тии Бар­ба­ри­ны («Свадь­ба Фи­га­ро» В.А. Мо­цар­та , санкт-пе­тербургский Ма­ри­ин­ский те­атр).

Га­ст­ро­ли­ру­ет в ве­ду­щих опер­ных те­ат­рах ми­ра, в т. ч. ре­гу­ляр­но в «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» и в Ма­ри­ин­ском те­ат­ре. Вы­сту­па­ет в ан­самб­ле с из­вест­ны­ми пев­ца­ми: П.До­мин­го , Д.А. Хво­ро­стов­ским, Р. Ви­лья­со­ном, Э. Га­ран­ча и др.

Уча­ст­ни­ца Зальц­бург­ско­го фес­ти­ва­ля (впер­вые в 2002 году).

Ос­но­ва ре­пер­туа­ра - клас­си­ко-ро­ман­тическая опе­ра XVIII - начала XX веков, сре­ди луч­ших пар­тий: Люд­ми­ла («Рус­лан и Люд­ми­ла» М.И. Глин­ки), На­та­ша Рос­то­ва («Вой­на и мир» С.С. Про­кофь­е­ва ), Дон­на Ан­на («Дон Жу­ан» В.А. Мо­цар­та), Вио­лет­та, На­нет­та («Тра­виа­та», «Фаль­стаф» Дж. Вер­ди), Лю­чия («Лю­чия де Лам­мер­мур» Г. До­ни­цет­ти), Мю­зет­та («Бо­ге­ма» Дж. Пуч­чи­ни). Ис­пол­ня­ет кан­тат­но-ора­то­ри­аль­ную му­зы­ку (Дж. Б. Пер­го­ле­зи и др.).

Государственая премия РФ (2004 год).