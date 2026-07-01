НЕТРЕБКО АННА ЮРЬЕВНА
НЕТРЕБКО АННА ЮРЬЕВНА - российская и австрийская певица (сопрано), народная артистка РФ (2008 год).
В 1990-1993 годы училась в Санкт-Петербургской консерватории (класс Т.Д. Новиченко).
На оперной сцене дебютировала в 1993 году в партии Барбарины («Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта, санкт-петербургский Мариинский театр).
Гастролирует в ведущих оперных театрах мира, в т. ч. регулярно в «Метрополитен-опере» и в Мариинском театре. Выступает в ансамбле с известными певцами: П.Доминго, Д.А. Хворостовским, Р. Вильясоном, Э. Гаранча и др.
Участница Зальцбургского фестиваля (впервые в 2002 году).
Основа репертуара - классико-романтическая опера XVIII - начала XX веков, среди лучших партий: Людмила («Руслан и Людмила» М.И. Глинки), Наташа Ростова («Война и мир» С.С. Прокофьева), Донна Анна («Дон Жуан» В.А. Моцарта), Виолетта, Нанетта («Травиата», «Фальстаф» Дж. Верди), Лючия («Лючия де Ламмермур» Г. Доницетти), Мюзетта («Богема» Дж. Пуччини). Исполняет кантатно-ораториальную музыку (Дж. Б. Перголези и др.).
Государственая премия РФ (2004 год).