НЕТО АНТОНИУ АГОСТИНЬЮ
НЕТО АНТОНИУ АГОСТИНЬЮ - государственный и политический деятель Анголы, поэт.
Из семьи протестантского пастора.
С 1947 года жил в Португалии, учился в университетах Лиссабона и Коимбры.
За политическую деятельность подвергался арестам, в 1955-1957 годы находился в заключении.
В 1958 году окончил медицинский факультет Коимбрского университета (Португалия).
Вернувшись на родину, вступил в Народное движение за освобождение Анголы (см. МПЛА).
В 1960 году арестован, сослан на О-ва Зелёного Мыса, затем в Лиссабон. В 1962 году совершил побег, в том же году избран председателем Народого движения за освобождение Анголы.
Возглавил вооруженную борьбу за независимость Анголы, с ноября 1975 года президент Народной Республики Ангола. В конце 1976 года при поддержке СССР, Кубы и других стран одержал победу в вооруженном противостоянии с Национальным фронтом освобождения Анголы (ФНЛА) и Национальным союзом за полную независимость Анголы (УНИТА). С 1977 года председатель партии МПЛА.
Умер в Москве, находясь на лечении. Похоронен в мавзолее, в Луанде.
Автор сборников: «Стихи» (1961 год, на португальском языке), «С сухими глазами» (на итальянском языке, 1963 год; на португальском языке, 1969 год).
Премия «Лотос» Ассоциации писателей стран Азии и Африки (1970 год).
Сочинения:
Взглядом сердца. М., 1961. С. 15–24;
Здесь и трава родится красной. М., 1967. С. 12–32;
С сухими глазами. М., 1970;
Священная надежда. Стихи. М., 1981.