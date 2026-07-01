НЕТО АНТОНИУ АГОСТИНЬЮ

НЕТО АНТОНИУ АГОСТИНЬЮ - государственный и политический деятель Ан­го­лы , по­эт.

Из се­мьи про­тес­тант­ско­го пас­то­ра.

С 1947 года жил в Пор­ту­га­лии, учил­ся в университетах Лис­са­бо­на и Ко­им­бры.

За по­ли­тическую дея­тель­ность под­вер­гал­ся аре­стам, в 1955-1957 годы на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии.

В 1958 году окон­чил медицинский факультет Ко­имбр­ско­го университета (Пор­ту­га­лия).

Вер­нув­шись на ро­ди­ну, всту­пил в Народное дви­же­ние за ос­во­бо­ж­де­ние Ан­голы (см. МПЛА).

В 1960 году аре­сто­ван, со­слан на О-ва Зе­лё­но­го Мы­са, за­тем в Лис­са­бон. В 1962 году со­вер­шил по­бег, в том же го­ду из­бран председателем Народого дви­же­ния за ос­во­бо­ж­де­ние Ан­го­лы.

Воз­гла­вил воо­руженную борь­бу за не­за­ви­си­мость Ан­го­лы, с но­ября 1975 года пре­зи­дент Народной Рес­пуб­ли­ки Ан­го­ла. В конце 1976 года при под­держ­ке СССР , Ку­бы и других стран одер­жал по­беду в воо­руженном про­ти­во­стоя­нии с На­цио­наль­ным фрон­том ос­во­бо­ж­де­ния Ан­го­лы (ФНЛА) и На­цио­наль­ным сою­зом за пол­ную не­за­ви­си­мость Ан­го­лы (УНИТА). С 1977 года председатель пар­тии МПЛА.

Умер в Мо­ск­ве , на­хо­дясь на ле­че­нии. По­хо­ро­нен в мав­зо­лее, в Лу­ан­де.

Ав­тор сбор­ни­ков: «Сти­хи» (1961 год, на пор­тугальском языке), «С су­хи­ми гла­за­ми» (на итальянском языке, 1963 год; на пор­тугальском языке, 1969 год).

Премия «Ло­тос» Ас­со­циа­ции пи­са­те­лей стран Азии и Аф­ри­ки (1970 год).

Сочинения:

Взгля­дом серд­ца. М., 1961. С. 15–24;

Здесь и тра­ва ро­дит­ся крас­ной. М., 1967. С. 12–32;

С су­хи­ми гла­за­ми. М., 1970;

Свя­щен­ная на­де­ж­да. Сти­хи. М., 1981.