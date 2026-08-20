Нéто, Агостиньо

Нéто ( порт . Neto) , Агостиньо (17.11.1922, Иколо-и-­Бенго, Ангола — 10.11.1979, Москва) — лидер Народного движения за освобождение Анголы (МПЛА), первый президент Народной Республики Ангола (НРА) (1975–1979), поэт.

Родился в семье методистского пастора из народа амбунду. Окончил лицей в Луанде (1944), работал в службе здравоохранения португальской Анголы. В 1947–1959 изучал медицину в Португалии, где включился в политическую деятельность, за что неоднократно подвергался арестам. В декабре 1962 избран председателем МПЛА. В феврале 1965 Организация африканского единства (ОАЕ) признала МПЛА единственным законным представителем ангольского народа, когда вооруженная борьба против португальцев уже шла 4 года. Н. не только руководил МПЛА, но и прилагал большие усилия на привлечение международной поддержки, прежде всего со стороны африканских и социалистических стран.

В 1974 в Португалии произошла «революция гвоздик» , новое правительство начало переговоры с антиколониальными движениями о предоставлении Анголе независимости. 11 ноября 1975 была провозглашена независимость НРА. Ее первым президентом стал Н. Его правительству пришлось вести вооруженную борьбу против соперников внутри страны — Национального фронта освобождения Анголы (ФНЛА) и Национального союза за полную независимость Анголы (УНИТА), которых поддерживали Заир (ныне Демократическая Республика Конго ) и Южно-­Африканская республика (ЮАР). Н. обратился за военной помощью к Кубе и СССР, благодаря чему МПЛА удалось удержать власть. В 1977 Н. осуществил преобразование освободительного движения в партию МПЛА — Партия труда (МПЛА — ПТ), было объявлено о ее приверженности социалистическому курсу развития. Умер, находясь на лечении в Москве.

Н. известен как поэт, чьи стихи переведены на многие языки мира. Творчество Н. отличали разнообразие проблематики, призыв к национальному возрождению, солидарности с антиколониальной борьбой народов других стран, мысль об ответственности интеллигенции перед народом.

Соч. : С сухими глазами. М., 1970; Священная надежда. Стихи. М., 1981.

Лит. : Хазанов А. М. Агостиньо Нето. М., 1985; Агостиньо Нето — поэт и президент. М., 2005. А. В. Воеводский.