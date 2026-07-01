НЕТЛ БРУНО

НЕТЛ БРУНО - американский му­зы­ко­вед.

В США с 1939 года.

В 1951 году окон­чил Университет Ин­диа­ны, в 1953 годуза­щи­тил там дисертацию «Му­зы­ка аме­ри­кан­ских ин­дей­цев в Се­вер­ной Мек­си­ке».

В 1964-1992 годы пре­по­да­вал (с 1967 года профессор му­зы­ки и ан­тро­по­ло­гии) в Ил­ли­нойс­ском университете (Эр­ба­на - Шам­пейн), при­гла­шён­ный профессор Гар­вард­ско­го (1990 год), Чи­каг­ско­го (1996 год) и многих других университетов США.

В 1969-1971 годы пре­зи­дент американского Общества эт­но­му­зы­ко­ве­де­ния, в 1961-1965 и 1998-2002 годы главынй редактор из­да­вае­мо­го этим обществом журнала «Ethnomu­si­cology».

Круп­ней­ший тео­ре­тик в об­лас­ти эт­но­му­зы­ко­ве­де­ния; пред­ло­жен­ный им ме­тод ис­сле­до­ва­ния ос­но­вы­ва­ется на меж­дис­ци­п­ли­нар­ном изу­че­нии тра­диционной му­зы­ки (с учё­том дан­ных эт­но­ло­гии и др.). Изу­чал тра­диционную му­зы­ку ин­дей­цев, на­ро­дов Ира­на и Южной Ин­дии. Ав­тор мно­же­ст­ва книг и на­учных ста­тей.

Сочинения:

Music in primitive culture. Camb., 1956;

Theory and method in ethnomusicology. N. Y., 1964;

An introduction to folk music in the United States. Detroit, 1976;

The radif of Persian music: studies of structure and cultural context. Champaign, 1987;

Blackfoot musical thought: comparative perspectives. Kent, 1989;

The study of ethnomusicology: thirty-one issues and concepts. Urbana, 2005.