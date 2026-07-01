НЕТЛ БРУНО
НЕТЛ БРУНО - американский музыковед.
В США с 1939 года.
В 1951 году окончил Университет Индианы, в 1953 годузащитил там дисертацию «Музыка американских индейцев в Северной Мексике».
В 1964-1992 годы преподавал (с 1967 года профессор музыки и антропологии) в Иллинойсском университете (Эрбана - Шампейн), приглашённый профессор Гарвардского (1990 год), Чикагского (1996 год) и многих других университетов США.
В 1969-1971 годы президент американского Общества этномузыковедения, в 1961-1965 и 1998-2002 годы главынй редактор издаваемого этим обществом журнала «Ethnomusicology».
Крупнейший теоретик в области этномузыковедения; предложенный им метод исследования основывается на междисциплинарном изучении традиционной музыки (с учётом данных этнологии и др.). Изучал традиционную музыку индейцев, народов Ирана и Южной Индии. Автор множества книг и научных статей.
Сочинения:
Music in primitive culture. Camb., 1956;
Theory and method in ethnomusicology. N. Y., 1964;
An introduction to folk music in the United States. Detroit, 1976;
The radif of Persian music: studies of structure and cultural context. Champaign, 1987;
Blackfoot musical thought: comparative perspectives. Kent, 1989;
The study of ethnomusicology: thirty-one issues and concepts. Urbana, 2005.