НЕТАНЬЯХУ БИНЬЯМИН
НЕТАНЬЯ́ХУ БИНЬЯМИН - государственный и политический деятель Израиля.
Из семьи выходцев из Литвы. Отец Н. был личным секретарём В. Е. Жаботинского. С кон. 1950-х гг. вместе с родителями проживал в США, где окончил школу. В 1967 вернулся в Израиль и поступил на службу в элитное диверсионно-разведыват. подразделение при ГШ Армии обороны Израиля. Участвовал в ряде боевых операций на территории др. государств, дважды ранен. Старший брат Н. – Йонатан (погиб в 1976) также служил в частях спец. назначения и является нац. героем Израиля. В 1972 Н. вышел в отставку в звании капитана. В 1972–1977 учился в США (изучал архитектуру и менеджмент в Массачусетском технологич. ин-те, политологию в Гарвардском ун-те). С началом арабо-израильской войны 1973 (см. Арабо-израильские войны) временно прервал учёбу, вернулся на родину и принял участие в боевых действиях. C 1977 топ-менеджер мебельной компании, в 1978–80 руководитель Ин-та антитеррора им. Йонатана Нетаньяху, занимавшегося организацией междунар. конференций по проблемам борьбы с терроризмом. Благодаря этой деятельности Н. получил широкую известность в стране. С 1982 генеральный консул Израиля в США, в 1984–88 полномочный представитель Израиля в ООН, в 1988–90 зам. мин. ин. дел, в 1991–92 зам. мин. в Мин-ве главы правительства. Депутат кнессета с 1988, с 1993 лидер партии «Ликуд» и лидер оппозиции в кнессете. Выступил против подписания соглашений с палестинцами (Осло-I и Осло-II) и вывода израильских войск из сектора Газа и с Зап. берега р. Иордан (ЗБРИ). Премьер-мин. Израиля с 18.6.1996 по 6.7.1999 (одновременно мин. по делам религии до 7.8.1996, мин. юстиции до 4.9.1996, мин. науки, культуры и спорта до 9.7.1997, мин. строительства до 6.7.1999). Проводил курс на более широкое использование рыночных принципов в нац. экономике, сокращение дефицита гос. бюджета за счёт уменьшения его расходной части, снижение темпов инфляции и привлечение иностр. инвестиций, изменение системы налогообложения. Предпринял шаги по налаживанию диалога с Организацией освобождения Палестины (ООП). В нояб. 1997 заключил с пред. ООП Я. Арафатом соглашение о передаче б. ч. г. Хеврон палестинцам, в 1998 при посредничестве США подписал с Арафатом соглашение Уай-Плантейшен, по которому палестинцам был передан ряд территорий ЗБРИ. Одновременно санкционировал проведение спецоперации по устранению на территории Иордании лидера ХАМАС Х. Машаля. Провал операции, а также строительство по распоряжению Н. нового евр. района в Иерусалиме привели к осложнению отношений Израиля с Иорданией и рядом зап. стран, а также с ООП. Проиграв в 1999 досрочные выборы, оставил пост лидера «Ликуда» и заявил о намерении уйти из политики. Работал бизнес-консультантом компаний в сфере высоких технологий, выступал с лекциями в разл. странах. После досрочных парламентских выборов в нояб. 2002 приглашён А. Шароном в состав правительства на должность мин. ин. дел. С февр. 2003 мин. финансов в кабинете Шарона. Продолжал политику укрепления частного сектора, сокращения социальных выплат, провёл пенсионную реформу, что в целом способствовало стабилизации экономики и банковской системы Израиля и сокращению безработицы. В авг. 2005 в знак протеста против политики вывода евр. поселений и Армии обороны Израиля из сектора Газа и некоторых районов ЗБРИ вышел из правительства и возглавил внутрипартийную оппозицию в «Ликуде». После раскола в том же году «Ликуда» и выхода из него Шарона избран лидером партии. До 2009 лидер оппозиции в кнессете. С 31.3.2009 премьер- мин. Кабинет Н. фактически отказался от признания Палестинской национальной администрации независимым государством, активизировал строительство евр. поселений на ЗБРИ, продолжил политику блокады сектора Газа. В сент. 2012 Н. потребовал скорейшего решения иран. ядерной проблемы, не исключив возможность самостоятельного, без поддержки США и др. зап. государств, воен. удара Израиля по Ирану.
Сочинения:
International terrorism: challenge and response. Jerusalem, 1981 (ed.);
A place among the nations: Israel and the world. N. Y., 1993;
A durable peace: Israel and its place among the nations. N. Y., 2000;
Война с терроризмом: как демократии могут нанести поражение сети международного терроризма. М., 2002.