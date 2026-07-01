НЕТАНЬЯХУ БИНЬЯМИН

НЕТАНЬЯ́ХУ БИНЬЯМИН - государственный и по­ли­тический дея­тель Из­раи­ля.

Из се­мьи вы­ход­цев из Лит­вы . Отец Н. был лич­ным сек­ре­та­рём В. Е. Жа­бо­тин­ско­го. С кон. 1950-х гг. вме­сте с ро­ди­те­ля­ми про­жи­вал в США, где окон­чил шко­лу. В 1967 вер­нул­ся в Из­ра­иль и по­сту­пил на служ­бу в элит­ное ди­вер­си­он­но-раз­ве­ды­ват. под­раз­де­ле­ние при ГШ Ар­мии обо­ро­ны Из­раи­ля. Уча­ст­во­вал в ря­де бое­вых опе­ра­ций на тер­ри­то­рии др. го­су­дарств, два­ж­ды ра­нен. Стар­ший брат Н. – Йо­на­тан (по­гиб в 1976) так­же слу­жил в час­тях спец. на­зна­че­ния и яв­ля­ет­ся нац. ге­ро­ем Из­раи­ля. В 1972 Н. вы­шел в от­став­ку в зва­нии ка­пи­та­на. В 1972–1977 учил­ся в США (изу­чал ар­хи­тек­ту­ру и ме­недж­мент в Мас­са­чу­сет­ском тех­но­ло­гич. ин-те, по­ли­то­ло­гию в Гар­вард­ском ун-те). С на­ча­лом ара­бо-из­ра­иль­ской вой­ны 1973 (см. Ара­бо-из­ра­иль­ские вой­ны) вре­мен­но пре­рвал учё­бу, вер­нул­ся на ро­ди­ну и при­нял уча­стие в бое­вых дей­ст­ви­ях. C 1977 топ-ме­нед­жер ме­бель­ной ком­па­нии, в 1978–80 ру­ко­во­ди­тель Ин-та ан­ти­тер­ро­ра им. Йо­на­та­на Не­тань­я­ху, за­ни­мав­шего­ся ор­га­ни­за­цией ме­ж­ду­нар. кон­фе­рен­ций по про­бле­мам борь­бы с тер­ро­риз­мом. Бла­го­да­ря этой дея­тель­но­сти Н. по­лу­чил ши­ро­кую из­вест­ность в стра­не. С 1982 ге­не­раль­ный кон­сул Из­раи­ля в США, в 1984–88 пол­но­моч­ный пред­ста­ви­тель Из­раи­ля в ООН, в 1988–90 зам. мин. ин. дел, в 1991–92 зам. мин. в Мин-ве гла­вы пра­ви­тель­ст­ва. Де­пу­тат кнес­се­та с 1988, с 1993 ли­дер пар­тии «Ли­куд» и ли­дер оп­по­зи­ции в кнес­се­те. Вы­сту­пил про­тив под­пи­са­ния со­гла­ше­ний с па­ле­стин­ца­ми (Ос­ло-I и Ос­ло-II) и вы­во­да из­ра­иль­ских войск из сек­то­ра Га­за и с Зап. бе­ре­га р. Иор­дан (ЗБРИ). Пре­мьер-мин. Из­раи­ля с 18.6.1996 по 6.7.1999 (од­но­вре­мен­но мин. по де­лам ре­ли­гии до 7.8.1996, мин. юс­ти­ции до 4.9.1996, мин. нау­ки, куль­ту­ры и спор­та до 9.7.1997, мин. строи­тель­ст­ва до 6.7.1999). Про­во­дил курс на бо­лее ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние ры­ноч­ных прин­ци­пов в нац. эко­но­ми­ке, со­кра­ще­ние де­фи­ци­та гос. бюд­же­та за счёт умень­ше­ния его рас­ход­ной час­ти, сни­же­ние тем­пов ин­фля­ции и при­вле­че­ние иностр. ин­ве­сти­ций, из­ме­не­ние сис­те­мы на­ло­го­об­ло­же­ния. Пред­при­нял ша­ги по на­ла­жи­ва­нию диа­ло­га с Ор­га­ни­за­цией ос­во­бо­ж­де­ния Па­ле­сти­ны (ООП). В но­яб. 1997 за­клю­чил с пред. ООП Я. Ара­фа­том со­гла­ше­ние о пе­ре­да­че б. ч. г. Хев­рон па­ле­стин­цам, в 1998 при по­сред­ни­че­ст­ве США под­пи­сал с Ара­фа­том со­гла­ше­ние Уай-План­тейшен, по ко­то­ро­му па­ле­стин­цам был пе­ре­дан ряд тер­ри­то­рий ЗБРИ. Од­но­вре­мен­но санк­цио­ни­ро­вал про­ве­де­ние спе­цо­пе­ра­ции по уст­ра­не­нию на тер­ри­то­рии Иор­да­нии ли­де­ра ХА­МАС Х. Ма­ша­ля. Про­вал опе­ра­ции, а так­же строи­тель­ст­во по рас­по­ря­же­нию Н. но­во­го евр. рай­она в Ие­ру­са­ли­ме при­ве­ли к ос­лож­не­нию от­но­ше­ний Из­раи­ля с Иор­да­ни­ей и ря­дом зап. стран, а так­же с ООП. Про­иг­рав в 1999 дос­роч­ные вы­бо­ры, ос­та­вил пост ли­де­ра «Ли­ку­да» и зая­вил о на­ме­ре­нии уй­ти из по­ли­ти­ки. Ра­бо­тал биз­нес-кон­суль­тан­том ком­па­ний в сфе­ре вы­со­ких тех­но­ло­гий, вы­сту­пал с лек­ция­ми в разл. стра­нах. По­сле дос­роч­ных пар­ла­мент­ских вы­бо­ров в но­яб. 2002 при­гла­шён А. Ша­ро­ном в со­став пра­ви­тель­ст­ва на долж­ность мин. ин. дел. С февр. 2003 мин. фи­нан­сов в ка­би­не­те Ша­ро­на. Про­дол­жал по­ли­ти­ку ук­ре­п­ле­ния ча­ст­но­го сек­то­ра, со­кра­ще­ния со­ци­аль­ных вы­плат, про­вёл пен­си­он­ную ре­фор­му, что в це­лом спо­соб­ст­во­ва­ло ста­би­ли­за­ции эко­но­ми­ки и бан­ков­ской сис­те­мы Из­раи­ля и со­кра­ще­нию без­ра­бо­ти­цы. В авг. 2005 в знак про­тес­та про­тив по­ли­ти­ки вы­во­да евр. по­се­ле­ний и Ар­мии обо­ро­ны Из­раи­ля из сек­то­ра Га­за и не­ко­то­рых рай­онов ЗБРИ вы­шел из пра­ви­тель­ст­ва и воз­гла­вил внут­ри­партийную оп­по­зи­цию в «Ли­ку­де». По­сле рас­ко­ла в том же го­ду «Ли­ку­да» и вы­хо­да из не­го Ша­ро­на из­бран ли­де­ром пар­тии. До 2009 ли­дер оп­по­зи­ции в кнес­се­те. С 31.3.2009 пре­мьер- мин. Ка­би­нет Н. фак­ти­че­ски от­ка­зал­ся от при­зна­ния Па­ле­стин­ской на­цио­наль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции не­за­ви­си­мым го­су­дар­ст­вом, ак­ти­ви­зи­ро­вал строи­тель­ст­во евр. по­се­ле­ний на ЗБРИ, про­дол­жил по­ли­ти­ку бло­ка­ды сек­то­ра Га­за. В сент. 2012 Н. по­тре­бо­вал ско­рей­ше­го ре­ше­ния иран. ядер­ной про­бле­мы, не ис­клю­чив воз­мож­ность са­мо­стоя­тель­но­го, без под­держ­ки США и др. зап. го­су­дарств, во­ен. уда­ра Из­раи­ля по Ира­ну .

Сочинения:

International terrorism: challenge and response. Jerusalem, 1981 (ed.);

A place among the nations: Israel and the world. N. Y., 1993;

A durable peace: Israel and its place among the nations. N. Y., 2000;

Вой­на с тер­ро­риз­мом: как де­мо­кра­тии мо­гут на­нес­ти по­ра­же­ние се­ти ме­ж­ду­на­род­но­го тер­ро­риз­ма. М., 2002.