НЕТАНЬЯ

НЕТАНЬЯ - го­род в Из­раи­ле , главный го­род района Ша­рон в Центральном округе (ме­хо­зе) стра­ны. Население 188,6 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на при­бреж­ной рав­ни­не на бе­ре­гу Сре­ди­зем­но­го мо­ря. Узел ав­то­ма­ги­ст­ра­лей; железно-дорожная ли­ния Тель-Авив - Хай­фа (два железнодорожых во­кза­ла).

Ос­но­ван 18 февраля 1929 года чле­на­ми фер­мер­ской ас­со­циа­ции «Бней Бинь­я­мин» при под­держ­ке фи­лан­тро­па из США На­та­на Штрау­са, в честь ко­то­ро­го и был на­зван. В 1939 году от­крыт пер­вый в Нетаньи за­вод по ог­ран­ке ал­ма­зов. С 1940 года ста­тус по­сёл­ка на под­ман­дат­ной Ве­ли­ко­бри­та­нии тер­ри­то­рии Па­ле­сти­на. Во вре­мя ара­бо-из­ра­иль­ской вой­ны 1948-1949 годы ме­сто дис­ло­ка­ции круп­ной во­енной ба­зы из­ра­иль­ских войск. С 3 декабря 1948 года го­род в со­ста­ве государства а Из­ра­иль. Во второй половине XX века пе­ре­жи­вал пе­ри­од бур­но­го рос­та на­се­ле­ния, рас­ши­рял­ся за счёт со­сед­них по­се­ле­ний (Кирь­ят-Нор­дау, До­ра, Ра­мат-По­лег и др.), раз­ви­вал­ся как ту­ри­стический центр.

В Нетаньи - ряд не­го­су­дар­ст­вен­ных ву­зов, в т. ч. кол­лед­жи: Фи­зического вос­пи­та­ния и спор­та Зин­ма­на (1944 год), Ака­де­мич. Нетанья (1994 год), Тех­ническая Хер­ме­ли­на (2000 год), Лес­ли (1997 год), Шко­ла ме­дицинских сес­тёр Тес­ле­ра. Ме­ж­ду­народный центр изу­че­ния ив­ри­та (1951 год). Близ Нетаньи (к югу от го­ро­да) Институт им. О. Уин­гей­та (Из­ра­иль­ский национальный центр фи­зического вос­пи­та­ния и спор­та, 1957 год). Сре­ди му­зе­ев: Интитут ис­кусств Шло­мо Дрор, Уэлл-ха­ус (ис­то­рия ос­но­ва­ния и пер­вых лет раз­ви­тия Нетаньи) в зда­нии бывшей фер­мы (1928 год), «Пни­нат шив­тей Ис­ра­эль» («Жем­чу­жи­на ко­лен Из­раи­ле­вых»), «Бейт Ха­гду­дим» («Ев­рей­ско­го ле­гио­на»), брил­ли­ан­тов Диа­ми­мон, ис­то­рии трак­то­ро­строе­ния. Ряд ху­дожественных га­ле­рей: Клиф­фа, Го­ше­ра и др.

Круп­ный спор­тив­ный центр стра­ны. Фут­боль­ный клуб «Мак­ка­би» (ос­но­ван в 1934 году) - 5-крат­ный чем­пи­он Из­раи­ля (1971-1983 годы); при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Не­та­нья» (около 14 тыс. мест). Про­фес­сио­наль­ные - бас­кет­боль­ный, бейс­боль­ный, ганд­боль­ный и др. клу­бы. Про­во­дят­ся меж­ду­народные шах­мат­ные тур­ни­ры, раз­ра­бо­та­на спец. про­грам­ма «Не­та­нья - го­род спор­та», по­стро­ен тен­нис­ный ста­ди­он и от­кры­та ака­де­мия тен­ни­са «Мак­ка­би Не­та­нья».

Круп­ней­ший при­мор­ский кли­ма­тический ку­рорт сре­ди­зем­но­мор­ско­го по­бе­ре­жья Из­раи­ля, центр ту­риз­ма и от­ды­ха. По про­тя­жён­но­сти пляж­ной зо­ны (9 пля­жей об­щей дли­ной свыше 13,5 км) пре­вос­хо­дит другие го­ро­да стра­ны. Сеть современных рек­реа­ци­он­ных со­ору­же­ний, оте­лей и рес­то­ра­нов; раз­ви­та ин­ду­ст­рия раз­вле­че­ний. Нетанья - 2-й в Из­раи­ле (по­сле Ра­мат-Га­на - восточного при­го­ро­да Тель-Ави­ва) центр ог­ран­ки ал­ма­зов. Раз­ви­ты вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ные от­рас­ли - про­изводство те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­но­го обо­ру­до­ва­ния, про­дук­тов про­грамм­но­го обес­пе­че­ния, ин­тер­нет- тех­но­ло­гии и др. (пред­при­ятия Нетаньи скон­цен­три­ро­ва­ны в 4 промышленных зо­нах). В Нетаньи ба­зи­ру­ет­ся круп­ней­шая в стра­не пи­во­ва­рен­ная ком­па­ния «Tempo Beer Industries» (вы­пуск пи­ва ма­рок «Maccabee», «Goldstar» и др., про­хла­ди­тель­ных без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков «Jump», роз­лив на­пит­ков амер. ком­па­нии «PepsiCo»).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)