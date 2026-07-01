НЕТАНЬЯ
НЕТАНЬЯ - город в Израиле, главный город района Шарон в Центральном округе (мехозе) страны. Население 188,6 тыс. человек (2012 год). Расположен на прибрежной равнине на берегу Средиземного моря. Узел автомагистралей; железно-дорожная линия Тель-Авив - Хайфа (два железнодорожых вокзала).
Основан 18 февраля 1929 года членами фермерской ассоциации «Бней Биньямин» при поддержке филантропа из США Натана Штрауса, в честь которого и был назван. В 1939 году открыт первый в Нетаньи завод по огранке алмазов. С 1940 года статус посёлка на подмандатной Великобритании территории Палестина. Во время арабо-израильской войны 1948-1949 годы место дислокации крупной военной базы израильских войск. С 3 декабря 1948 года город в составе государства а Израиль. Во второй половине XX века переживал период бурного роста населения, расширялся за счёт соседних поселений (Кирьят-Нордау, Дора, Рамат-Полег и др.), развивался как туристический центр.
В Нетаньи - ряд негосударственных вузов, в т. ч. колледжи: Физического воспитания и спорта Зинмана (1944 год), Академич. Нетанья (1994 год), Техническая Хермелина (2000 год), Лесли (1997 год), Школа медицинских сестёр Теслера. Международный центр изучения иврита (1951 год). Близ Нетаньи (к югу от города) Институт им. О. Уингейта (Израильский национальный центр физического воспитания и спорта, 1957 год). Среди музеев: Интитут искусств Шломо Дрор, Уэлл-хаус (история основания и первых лет развития Нетаньи) в здании бывшей фермы (1928 год), «Пнинат шивтей Исраэль» («Жемчужина колен Израилевых»), «Бейт Хагдудим» («Еврейского легиона»), бриллиантов Диамимон, истории тракторостроения. Ряд художественных галерей: Клиффа, Гошера и др.
Крупный спортивный центр страны. Футбольный клуб «Маккаби» (основан в 1934 году) - 5-кратный чемпион Израиля (1971-1983 годы); принимает соперников на стадионе «Нетанья» (около 14 тыс. мест). Профессиональные - баскетбольный, бейсбольный, гандбольный и др. клубы. Проводятся международные шахматные турниры, разработана спец. программа «Нетанья - город спорта», построен теннисный стадион и открыта академия тенниса «Маккаби Нетанья».
Крупнейший приморский климатический курорт средиземноморского побережья Израиля, центр туризма и отдыха. По протяжённости пляжной зоны (9 пляжей общей длиной свыше 13,5 км) превосходит другие города страны. Сеть современных рекреационных сооружений, отелей и ресторанов; развита индустрия развлечений. Нетанья - 2-й в Израиле (после Рамат-Гана - восточного пригорода Тель-Авива) центр огранки алмазов. Развиты высокотехнологичные отрасли - производство телекоммуникационного оборудования, продуктов программного обеспечения, интернет- технологии и др. (предприятия Нетаньи сконцентрированы в 4 промышленных зонах). В Нетаньи базируется крупнейшая в стране пивоваренная компания «Tempo Beer Industries» (выпуск пива марок «Maccabee», «Goldstar» и др., прохладительных безалкогольных напитков «Jump», розлив напитков амер. компании «PepsiCo»).