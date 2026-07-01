НЕСВИЖ
НЕСВИЖ - город в центральной части Белоруссии, в Минской области.
Население 14,0 тысяч человек (2012 год). Расположен у истоков р. Уша (бассейн р. Неман), на берегу Замкового озера и Бернардинского пруда, в 14 км к юго-востоку от железнодорожной станции Городея (на линии Минск - Барановичи).
Возник не позднее начала XIII века.
Среди участников Калкской битвы 1223 года упоминается несвижский князь Юрий (вероятно, происходил из туровских Изяславичей). Позднее Н. вошёл в состав Великого княжества Литовского (ВКЛ). В 1446 году Несвиж упоминается как владение некоего Селявки, тогда же был передан великим князем литовским Казимиром IV Ягеллончиком Н.Я. Немировичу. С 1492 года принадлежал маршалку литовскому П.Я. Монтигирдовичу, с 1523 года Радзивиллам. С 1533 года в Несвиж существовал деревянный замок. В 1547-1793 годы центр Несвижского княжества Радзивиллов.
В 1560-х годах - 1572 год и 1750-1790-х годах в Несвиже действовала типография (в 1560-1570-х годах первая на территории современной Белоруссии использовала кириллический шрифт; напечатаны книги С. Будного и В.Н. Тяпинского). В 1583-1593 годы князем Н.Х. Радзивиллом Сироткой построен новый замок (итальянский архитектор Дж.М. Бернардони) в форме четырёхугольника (170×120 м), с высоким земляным валом, «обмурованным камнем» (высота до 20 м), бастионами по углам и рвом; в XVII веке на бастионах возведены башни. В 1586 году получил магдебургское право, центр ординации (неделимого наследственного владения) Радзивиллов (1586-1939 годы). В 1586-1773 годы в городе действовал иезуитский коллегиум.
В конце 1580-х годах построены городские укрепления (основа - высокий земляной вал с 7 бастионами и пятью воротами). В 1625 и 1651 годы население Несвижа пострадало от эпидемий. Во время русско-польской войны 1654-1667 годов город дважды (1655, 1660 годы) взят русскими войсками и казаками, однако замок оба раза выдержал осаду. В марте 1706 года, во время Северной войны 1700-1721 годов, шведские войска сожгли город, в мае 1706 года гарнизон сдал им и замок Несвижа, в котором были взорваны замковые бастионы. В 1726 году город пострадал от пожара; восстановлен в 1720-1730-е годы.
В Несвиже при дворе князей Радзивиллов действовали капелла (1724-1809 годы), театр (1746-1791 годы), музыкальная (1751 года - начале XIX века) и балетная (1758 года - конце XVIII века) школы. В 1752-1867 годы в Несвиже работала суконная мануфактура, основанная Радзивиллами. В 1764, 1768 и 1792 годы Несвиж занимали российские войска, часть исторических и художественных ценностей была конфискована, библиотека вывезена в Санкт-Петербург (поступила в Петербургскую АН).
Вошёл в состав России по 2-му разделу Речи Посполитой. Уездный (1793-1796 годы) и заштатный (с 1796 года) город Слуцкого уезда Минской губернии (1793-1920 годы; в 1795-1796 годы Минское наместничество). Во время Отечественной войны 1812 года в июле занят частями французской армии. В ноябре 1812 года освобождён российскими войсками.
Советская власть установлена 29 октября (11 ноября) 1917 года. В феврале - декабре 1918 года оккупирован германскими войсками, в августе 1919 года - июле 1920 года - польскими войсками. В июле 1920 года занят частями РККА в ходе советско-польской войны 1920 года. В 1920 году уездный центр БССР. В октябре 1920 года занят польскими войсками. По условиям Рижского мирного договора 1921 года отошёл в состав Польши. В 1921-1939 года поветовый центр Новогрудского воеводства. В 1939 году вошёл в состав СССР (см. Советско-германские договоры 1939 года), передан БССР. Уездный (1939-1940 годы), районный (с 1940 года) центр Барановичской области (1939-1954 годы), с 1954 года Минской области. В Великую Отечественную войну в 1941-1944 годы был оккупирован германскими войсками, сильно разрушен. Освобождён 4.7.1944 в ходе Минской операции, составной части Белорусской операции 1944 года. В ночь с 24 на 25 декабря 2002 года замок Несвижа пострадал от пожара.
На мысе Замкового озера сохранился окружённый валами и заполненными водой рвами замок Радзивиллов, приобретший в XVIII веке замкнутую по периметру и близкую к симметричной форму с центральным парадным многогранным двором. Ренессансный в основе центральный корпус (1583-1593 годы) с небольшими 8-гранными башнями по углам восстановлен во второй половине 1720-х - 1730-х годов. после событий Северной войны 1700-1721 годов и пожара 1726 года (архитектор К. Жданович), а позднее перестроен и надстроен 4-м этажом с треугольным фронтоном (1748-1750 годы, архитектором М. Педетти; 1775-1778 годы, архитектором М. Флорианович), гербом Радзивиллов и лепными военными эмблемами (мастер стукко А. Залеский). 3-этажными жилыми зданиями XVIII века центральный корпус объединён с построенными в конце XVI - начале XVII веков (надстроены в XVIII веке) хозяйственным сооружением (арсенал; в 1740 году в него переведена замковая капелла, архитектор Жданович) и казарменным корпусом с высокой, квадратной в плане дозорной башней. Замыкают внутренний двор одноэтажные галереи (1650 года) и устроенные по оси центрального корпуса западные парадные ворота с прямым арочным туннелем длиной 28 м и высокой башней (верх – вторая половина XVIII века). С восточной стороны центрального корпуса в 1880-е годы построена 2-этажная пристройка с террасой и 2 неоготическими угловыми башенками. Частично сохранилось убранство интерьеров XVIII-XIX веков (многие переделаны в 1881-1886 годы): Королевского (1778-1779 годы, архитектор К. Спампани; 1783 год, архитектор Л. Лутницкий), Гетманского, Мраморного и других залов, богато украшенных резьбой по дереву, лепкой, росписью (главная лестница украшена живописной композицией «Аврора» Ф. Смуглевича, 1770-1780-е годы), нарядными каминами. Коллекция живописи, оружия, библиотека, архив. Замок реставрируется с 2006 года. Его окружает пейзажный парк (заложен в пойме р. Уша в 1878-1879 годы, садовод-декоратор А. Постаремчак; площадь с водоёмами около 100 га) с пятью участками (Замковый участок, Старый, Новый и Английский парки, посадки завершены к 1905 году; Японский парк, заложен в 1913-1914 годы).
Дамбой (XIX век) замок соединён с Фарным (бывший иезуитский) костёлом Пресвятого Божьего Тела, построенным в виде крестообразной в плане барочной купольной базилики [1587-1593 годы, итальянский архитектор Дж.М. Бернардони; купол - 1592-1593 годы, итальянский архитектор Дж. Бризио; переделка внутренних объёмов по проекту итальянского архитектора М. Педетти, алтарная картина «Тайная вечеря», 1751-1753 годы, и росписи, 1750-1760-е годы, руководитель работ - художник К.Д. Гесский (Хески); усыпальница Радзивиллов, надгробия XVII-XIX веков]. В ансамбль костёла входят: кирпичная Замковая башня, квадратная в плане, используемая как звонница (конец 16 века); плебания (дом священника; конца XVI - начала XVII веков); ограда с воротами (XVIII века); часовня Булгарина (1747 год, архитектор Педетти).
Старый город получил регулярную планировку в конца XVI века. В его центре расположена площадь с ансамблем Ратуши (1589-1596 годы, 4-ярусная башня перестроена в 1752 году, пострадавшая от пожара в 1836 году крыша башни восстановлена в 1990-е годы), с 3 сторон окружённой торговыми рядами (конец XVI века, перестроены в середине XVIII века), жилым «домом на рынке» (дом ремесленника, 1721 год). С востока въезд в город с моста через Ушу охраняют единственные сохранившиеся из ворот - Слуцкая брама (1690-е годы, на месте ворот конца XVI века, перестроена в 1700 году и, с добавлением фронтонов, в 1760 году). На южной окраине Старого города расположен ансамбль бывший монастыря бенедиктинок (основан в 1591 году, закрыт в 1877 году; ныне педагогический колледж) с Е-образным в плане корпусом келий и костёла Святой Евфимии (1593-1596 годы, архитектор Дж.М. Бернардони), 3-ярусной надвратной башней- звонницей (1763 год), оградой и остатками земляных валов. Постройки архитектурно-культурного комплекса Радзивиллов в Несвиже, оказавшие большое влияние на развитие архитектуры региона, включены в список Всемирного наследия.
Также сохранились: жилой корпус (1594-1598 годы, перестроен после пожара 1793 года) монастыря бернардинцев (основан в 1598 году, закрыт в 1864 году); придорожная часовня (1826 год), часовня на христианском кладбище (XIX века), деревянное здание иешивы (еврейской духовной школы; XIX века), жилые дома XIX - начала XX веков. Церковь Святого Георгия Победоносца (1954 год). В 1990-е годы в расположенном на юге города старом парке «Альба» (на месте несохранившейся летней резиденции князей Радзивиллов 1758 года) установлены бюсты князей Юрия Несвижского и Н.Х. Радзивилла Сиротки, Дж.М. Бернардони, белорусско-польского поэта В. Сырокомли, Я. Коласа. Памятники советским воинам и партизанам, погибшим в 1941-1945 годы (1958 год); гуманисту и просветителю XVI века С. Будному (1982 год). Педагогический колледж имени Я. Коласа (1984 год, современный статус с 1994 года, современное название с 2003 года). Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» (1993 год; его администрация - в Заезжем дворе, 1898 год; восстановлен в 1995-1997 годы). Историко-краеведческий музей (основан в 1989 году, открыт в 1995 году; здание конца XIX века), в его составе - квартира-музей художника М.К. Севрука (1996 год), «Кузница» (2006 год).
Предприятия пищевой промышленностисти; производство медицинских препаратов, швейных изделий.
Близ Несвижа, в агрогородке Снов, - костёл Св. Иоанна Крестителя (1760 год), дворцово-парковый ансамбль Рдултовских с протяжённым классицистическим дворцом (1827 год, архитектор Б. Тычецкий); церковь Святых Космы и Дамиана (1836 год).
Дополнительная литература:
Taurogiński B. Z Dziejów Nieświeża. Wilno, 1937;
Taurogiński B. Nie ́swie ̇z. Wilno, 1937;
Markowski F. Zamek Mikołaja Krzysztofa Radzwiłła Sierotki w Nieświeżu // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. 1964. Z. 2;
Gruszecki A. Fortyfikacja zamku w Nieświeżu // Ibid. 1965. Z. 2;
Грицкевич А.П. Частновладельческие города Белоруссии в XVI–XVIII вв. Минск, 1975;
Чантурыя У.А., Казакоў Ю. I. Архiтэктурныя помнiкi Нясвiжа. Мiнск, 1989;
Память. Несвижский район. Минск, 1994;
Ciechanowiecki A. Nieśwież – miᶒdzynarodowy ośrodek kultury na Białorusi od XVI do XX wieku. Warsz., 1994;
Bernatowicz T. Monumenta variis Radivillorum. Poznań, 1998;
Cz. I: XVI–XVII wieku; Нясвіж: Гісторыя. Культура. Мастацтва: Матэрыялы канф. (1994, 1997). Варшава; Мінск, 1998.