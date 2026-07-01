НЕСВИЖ

НЕСВИЖ - го­род в центральной час­ти Бе­ло­рус­сии, в Мин­ской области.

Население 14,0 тысяч человек (2012 год). Рас­по­ло­жен у ис­то­ков р. Уша (бас­сейн р. Не­ман), на бе­ре­гу Зам­ко­во­го озера и Бер­нар­дин­ско­го пру­да, в 14 км к юго-во­сто­ку от железнодорожной станции Го­ро­дея (на ли­нии Минск - Ба­ра­но­ви­чи).

Воз­ник не позд­нее начала XIII века.

Сре­ди уча­ст­ни­ков Калк­ской бит­вы 1223 года упо­ми­на­ет­ся не­свиж­ский князь Юрий (ве­ро­ят­но, про­ис­хо­дил из ту­ров­ских Изя­сла­ви­чей). Позд­нее Н. во­шёл в со­став Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ). В 1446 году Несвиж упо­ми­на­ет­ся как вла­де­ние не­кое­го Се­ляв­ки, тог­да же был пе­ре­дан великим князем ли­тов­ским Ка­зи­ми­ром IV Ягел­лон­чи­ком Н.Я. Не­ми­ро­ви­чу. С 1492 года при­над­ле­жал мар­шал­ку ли­тов­ско­му П.Я. Мон­ти­гир­до­ви­чу, с 1523 года Рад­зи­вил­лам . С 1533 года в Несвиж су­ще­ст­во­вал де­ревянный за­мок. В 1547-1793 годы центр Не­свиж­ско­го княжества Рад­зи­вил­лов.

В 1560-х годах - 1572 год и 1750-1790-х годах в Несвиже дей­ст­во­ва­ла ти­по­гра­фия (в 1560-1570-х годах пер­вая на тер­ри­то­рии современной Бе­ло­рус­сии ис­поль­зо­ва­ла ки­рил­лический шрифт; на­пе­ча­та­ны кни­ги С. Буд­но­го и В.Н. Тя­пин­ско­го). В 1583-1593 годы князем Н.Х. Рад­зи­вил­лом Си­рот­кой по­стро­ен но­вый за­мок (итальянский архитектор Дж.М. Бер­нар­до­ни) в фор­ме че­ты­рёх­уголь­ни­ка (170×120 м), с вы­со­ким зем­ля­ным ва­лом, «об­му­ро­ван­ным кам­нем» (высота до 20 м), бас­тио­на­ми по уг­лам и рвом; в XVII веке на бас­тио­нах воз­ве­де­ны баш­ни. В 1586 году по­лу­чил ма­где­бург­ское пра­во, центр ор­ди­на­ции (не­де­ли­мо­го на­следственного вла­де­ния) Рад­зи­вил­лов (1586-1939 годы). В 1586-1773 годы в го­ро­де дей­ст­во­вал ие­зу­ит­ский кол­ле­ги­ум.

В конце 1580-х годах по­строе­ны городские ук­ре­п­ле­ния (ос­но­ва - вы­со­кий зем­ля­ной вал с 7 бас­тио­на­ми и пя­тью во­ро­та­ми). В 1625 и 1651 годы на­се­ле­ние Несвижа по­стра­да­ло от эпи­де­мий. Во вре­мя русско-польской вой­ны 1654-1667 годов го­род два­ж­ды (1655, 1660 годы) взят русскими вой­ска­ми и ка­за­ка­ми, од­на­ко за­мок оба раза вы­дер­жал оса­ду. В мар­те 1706 года, во вре­мя Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов, шведские вой­ска со­жгли го­род, в мае 1706 года гар­ни­зон сдал им и за­мок Несвижа, в ко­то­ром бы­ли взо­рва­ны зам­ко­вые бас­тионы. В 1726 году го­род по­стра­дал от по­жара; вос­ста­нов­лен в 1720-1730-е годы.

В Несвиже при дво­ре кня­зей Рад­зи­вил­лов дей­ст­во­ва­ли ка­пел­ла (1724-1809 годы), те­атр (1746-1791 годы), му­зы­каль­ная (1751 года - начале XIX века) и ба­лет­ная (1758 года - конце XVIII века) шко­лы. В 1752-1867 годы в Несвиже ра­бо­та­ла су­кон­ная ма­ну­фак­ту­ра, ос­но­ван­ная Рад­зи­вил­ла­ми. В 1764, 1768 и 1792 годы Несвиж за­ни­ма­ли российские вой­ска, часть ис­то­рических и ху­дожественных цен­ностей бы­ла кон­фи­ско­ва­на, биб­лио­те­ка вы­ве­зе­на в Санкт-Пе­тер­бург (по­сту­пи­ла в Пе­тербургскую АН).

Во­шёл в со­став Рос­сии по 2-му раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той . Уезд­ный (1793-1796 годы) и за­штат­ный (с 1796 года) го­род Слуц­ко­го уезда Мин­ской губернии (1793-1920 годы; в 1795-1796 годы Мин­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). Во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года в ию­ле за­нят ча­стя­ми французской ар­мии. В но­ябре 1812 года ос­во­бож­дён российскими вой­ска­ми.

Советская власть ус­та­нов­ле­на 29 октября (11 ноября) 1917 года. В феврале - декабре 1918 года ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми, в августе 1919 года - ию­ле 1920 года - польскими вой­ска­ми. В ию­ле 1920 года за­нят час­тя­ми РККА в хо­де со­вет­ско-поль­ской вой­ны 1920 года. В 1920 году уезд­ный центр БССР. В октябре 1920 года за­нят польскими вой­ска­ми. По ус­ло­ви­ям Риж­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1921 года ото­шёл в со­став Поль­ши. В 1921-1939 года по­ве­то­вый центр Но­во­груд­ско­го вое­вод­ст­ва. В 1939 году во­шёл в со­став СССР (см. Со­вет­ско-гер­ман­ские договоры 1939 года), пе­ре­дан БССР. Уезд­ный (1939-1940 годы), рай­он­ный (с 1940 года) центр Ба­ра­но­вич­ской области (1939-1954 годы), с 1954 года Мин­ской области. В Великую Отечественную вой­ну в 1941-1944 годы был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми, силь­но раз­ру­шен. Ос­во­бо­ж­дён 4.7.1944 в хо­де Мин­ской опе­ра­ции, со­став­ной час­ти Бе­ло­рус­ской опе­ра­ции 1944 года. В ночь с 24 на 25 декабря 2002 года за­мок Несвижа по­стра­дал от по­жа­ра.

На мы­се Зам­ко­во­го озера со­хра­нил­ся ок­ру­жён­ный ва­ла­ми и за­пол­нен­ны­ми во­дой рва­ми за­мок Рад­зи­вил­лов, при­об­рет­ший в XVIII веке замк­ну­тую по пе­ри­мет­ру и близ­кую к сим­мет­рич­ной фор­му с центральным па­рад­ным мно­го­гран­ным дво­ром. Ре­нес­санс­ный в ос­но­ве центральный кор­пус (1583-1593 годы) с не­боль­ши­ми 8-гран­ны­ми баш­ня­ми по уг­лам вос­ста­нов­лен во второй половине 1720-х - 1730-х годов. по­сле со­бы­тий Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов и по­жа­ра 1726 года (архитектор К. Жда­но­вич), а позд­нее пе­ре­стро­ен и над­стро­ен 4-м эта­жом с тре­уголь­ным фрон­то­ном (1748-1750 годы, архитектором М. Пе­дет­ти; 1775-1778 годы, архитектором М. Фло­риа­но­вич), гер­бом Рад­зи­вил­лов и леп­ны­ми во­енными эмб­ле­ма­ми (мас­тер стук­ко А. За­лес­кий). 3-этаж­ны­ми жи­лы­ми зда­ния­ми XVIII века центральный кор­пус объ­е­ди­нён с по­стро­ен­ны­ми в конце XVI - начале XVII веков (над­строе­ны в XVIII веке) хо­зяй­ст­вен­ным со­ору­же­ни­ем (ар­се­нал; в 1740 году в не­го пе­ре­ве­де­на зам­ко­вая ка­пел­ла, архитектор Жда­но­вич) и ка­зар­мен­ным кор­пу­сом с вы­со­кой, квад­рат­ной в пла­не до­зор­ной баш­ней. За­мы­ка­ют внутренний двор од­но­этаж­ные га­ле­реи (1650 года) и уст­ро­ен­ные по оси центрального кор­пу­са западные па­рад­ные во­ро­та с пря­мым ароч­ным тун­не­лем дли­ной 28 м и вы­со­кой баш­ней (верх – вторая половина XVIII века). С восточной сто­ро­ны центрального кор­пу­са в 1880-е годы по­строе­на 2-этаж­ная при­строй­ка с тер­ра­сой и 2 нео­го­тическими уг­ло­вы­ми ба­шен­ка­ми. Час­тич­но со­хра­ни­лось уб­ран­ст­во ин­терь­е­ров XVIII-XIX веков (мно­гие пе­ре­де­ла­ны в 1881-1886 годы): Ко­ро­лев­ско­го (1778-1779 годы, архитектор К. Спам­па­ни; 1783 год, архитектор Л. Лут­ниц­кий), Гет­ман­ско­го, Мра­мор­но­го и других за­лов, бо­га­то ук­ра­шен­ных резь­бой по де­ре­ву, леп­кой, рос­пи­сью (главная ле­ст­ни­ца ук­ра­ше­на жи­во­пис­ной ком­по­зи­ци­ей «Ав­ро­ра» Ф. Смуг­ле­ви­ча, 1770-1780-е годы), на­ряд­ны­ми ка­ми­на­ми. Кол­лек­ция жи­во­пи­си, ору­жия, биб­лио­те­ка, ар­хив. За­мок рес­тав­ри­ру­ет­ся с 2006 года. Его ок­ру­жа­ет пей­заж­ный парк (за­ло­жен в пой­ме р. Уша в 1878-1879 годы, са­до­вод-де­ко­ра­тор А. По­ста­рем­чак; пло­щадь с во­до­ёма­ми около 100 га) с пя­тью уча­ст­ка­ми (Зам­ко­вый уча­сток, Ста­рый, Но­вый и Анг­лий­ский пар­ки, по­сад­ки за­вер­ше­ны к 1905 году; Япон­ский парк, за­ло­жен в 1913-1914 годы).

Дам­бой (XIX век) за­мок со­еди­нён с Фар­ным (бывший ие­зу­ит­ский) кос­тё­лом Пре­свя­то­го Божь­е­го Те­ла, по­стро­ен­ным в ви­де кре­сто­об­раз­ной в пла­не ба­роч­ной ку­поль­ной ба­зи­ли­ки [1587-1593 годы, итальянский архитектор Дж.М. Бер­нар­до­ни; ку­пол - 1592-1593 годы, итальянский архитектор Дж. Бри­зио; пе­ре­дел­ка внутренних объ­ё­мов по про­ек­ту итальянского архитектора М. Пе­дет­ти, ал­тар­ная кар­ти­на «Тай­ная ве­че­ря», 1751-1753 годы, и рос­пи­си, 1750-1760-е годы, ру­ко­во­ди­тель ра­бот - художник К.Д. Гес­ский (Хес­ки); усы­паль­ни­ца Рад­зи­вил­лов, над­гро­бия XVII-XIX веков]. В ан­самбль кос­тё­ла вхо­дят: кир­пич­ная Зам­ко­вая баш­ня, квад­рат­ная в пла­не, ис­поль­зуе­мая как звон­ни­ца (конец 16 века); пле­ба­ния (дом свя­щен­ни­ка; конца XVI - начала XVII веков); ог­ра­да с во­ро­та­ми (XVIII века); ча­сов­ня Бул­га­ри­на (1747 год, архитектор Пе­дет­ти).

Ста­рый го­род по­лу­чил ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку в конца XVI века. В его цен­тре рас­по­ло­же­на пло­щадь с ан­самб­лем Ра­ту­ши (1589-1596 годы, 4-ярус­ная баш­ня пе­ре­строе­на в 1752 году, по­стра­дав­шая от по­жа­ра в 1836 году кры­ша баш­ни вос­ста­нов­ле­на в 1990-е годы), с 3 сто­рон ок­ру­жён­ной тор­го­вы­ми ря­да­ми (конец XVI века, пе­ре­строе­ны в середине XVIII века), жи­лым «до­мом на рын­ке» (дом ре­мес­лен­ни­ка, 1721 год). С вос­то­ка въезд в го­род с мос­та че­рез Ушу ох­ра­ня­ют един­ст­вен­ные со­хра­нив­шие­ся из во­рот - Слуц­кая бра­ма (1690-е годы, на мес­те во­рот конца XVI века, пе­ре­строе­на в 1700 году и, с до­бав­ле­ни­ем фрон­то­нов, в 1760 году). На южной ок­раи­не Ста­ро­го го­ро­да рас­по­ло­жен ан­самбль бывший мо­на­сты­ря бе­не­дик­ти­нок (ос­но­ван в 1591 году, за­крыт в 1877 году; ны­не пе­да­го­гический кол­ледж) с Е-об­раз­ным в пла­не кор­пу­сом ке­лий и кос­тё­ла Святой Ев­фи­мии (1593-1596 годы, архитектор Дж.М. Бер­нар­до­ни), 3-ярус­ной над­врат­ной баш­ней- звон­ни­цей (1763 год), ог­ра­дой и ос­тат­ка­ми зем­ля­ных ва­лов. По­строй­ки ар­хи­тек­тур­но-куль­тур­но­го ком­плек­са Рад­зи­вил­лов в Несвиже, ока­зав­шие боль­шое влия­ние на раз­ви­тие ар­хи­тек­ту­ры ре­гио­на, включены в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Так­же со­хра­ни­лись: жи­лой кор­пус (1594-1598 годы, пе­ре­стро­ен по­сле по­жа­ра 1793 года) мо­на­сты­ря бер­нар­дин­цев (ос­но­ван в 1598 году, за­крыт в 1864 году); при­до­рож­ная ча­сов­ня (1826 год), ча­сов­ня на хри­сти­ан­ском клад­би­ще (XIX века), де­ревянное зда­ние ие­ши­вы (еврейской ду­хов­ной шко­лы; XIX века), жи­лые до­ма XIX - начала XX веков. Церковь Святого Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (1954 год). В 1990-е годы в рас­по­ло­жен­ном на юге го­ро­да ста­ром пар­ке «Аль­ба» (на мес­те не­со­хра­нив­шей­ся лет­ней ре­зи­ден­ции кня­зей Рад­зи­вил­лов 1758 года) ус­та­нов­ле­ны бюс­ты кня­зей Юрия Не­свиж­ско­го и Н.Х. Рад­зи­вил­ла Си­рот­ки, Дж.М. Бер­нар­до­ни, бе­ло­рус­ско-поль­ско­го по­эта В. Сы­ро­ком­ли, Я. Ко­ла­са. Па­мят­ни­ки советским вои­нам и пар­ти­за­нам, по­гиб­шим в 1941-1945 годы (1958 год); гу­ма­ни­сту и про­све­ти­те­лю XVI века С. Буд­но­му (1982 год). Пе­да­го­гический кол­ледж имени Я. Ко­ла­са (1984 год, современный ста­тус с 1994 года, современное название с 2003 года). Национальный ис­то­ри­ко-куль­тур­ный му­зей-за­по­вед­ник «Не­свиж» (1993 год; его ад­ми­ни­ст­ра­ция - в За­ез­жем дво­ре, 1898 год; вос­ста­нов­лен в 1995-1997 годы). Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей (ос­но­ван в 1989 году, от­крыт в 1995 году; зда­ние конца XIX века), в его со­ста­ве - квар­ти­ра-му­зей ху­дож­ни­ка М.К. Сев­ру­ка (1996 год), «Куз­ни­ца» (2006 год).

Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленностисти; производство медицинских пре­па­ра­тов, швей­ных из­де­лий.

Близ Несвижа, в аг­ро­го­род­ке Снов, - кос­тёл Св. Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (1760 год), двор­цо­во-пар­ко­вый ан­самбль Рдул­тов­ских с про­тя­жён­ным клас­си­ци­сти­че­ским двор­цом (1827 год, архитектор Б. Ты­чец­кий); церковь Свя­тых Кос­мы и Да­миа­на (1836 год).

Дополнительная литература:

Taurogiński B. Z Dziejów Nieświeża. Wilno, 1937;

Taurogiński B. Nie ́swie ̇z. Wilno, 1937;

Mar­kowski F. Zamek Mikołaja Krzysztofa Radz­wiłła Sierotki w Nieświeżu // Kwartalnik Ar­chi­tektury i Urbanistyki. 1964. Z. 2;

Gruszecki A. Fortyfikacja zamku w Nieświeżu // Ibid. 1965. Z. 2;

Гриц­ке­вич А.П. Ча­ст­но­вла­дель­че­ские го­ро­да Бе­ло­рус­сии в XVI–XVIII вв. Минск, 1975;

Чан­ту­рыя У.А., Казакоў Ю. I. Архi­тэк­турныя помнiкi Нясвiжа. Мiнск, 1989;

Па­мять. Не­свиж­ский рай­он. Минск, 1994;

Cie­chanowiecki A. Nieśwież – miᶒdzyna­ro­do­wy ośrodek kultury na Białorusi od XVI do XX wieku. Warsz., 1994;

Bernatowicz T. Mo­nu­menta variis Radivillorum. Poznań, 1998;

Cz. I: XVI–XVII wieku; Нясвіж: Гісторыя. Куль­ту­ра. Мас­тац­тва: Ма­тэ­рыя­лы канф. (1994, 1997). Вар­ша­ва; Мінск, 1998.

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