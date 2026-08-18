Нестяжа́тели

Нестяжа́тели (нестяжательство) — на­правление в русской религиозной и общественно-­политической мысли XV — середины XVI в. В основе взглядов лежали представления о приоритете «нестяжания», отказ от избыточных материальных ценностей при организации монашеского быта. В отличие от иосифлян Н. выступали против монастырского землевладения. Разногласия между ними существовали также по вопросам церковной организации.

Идея отказа монастырей от приобретения земель получила в середине XV в. распространение в Кирилло-­Белозерском монастыре. Основы нестяжательства как учения были сформулированы Нилом Сорским , который считал «нестяжание» обязательным условием нравственного самоусовершенствования монахов. Выделение Н. стало следствием полемики о монастырском землевладении на соборе 1503. Общественно-­политическая позиция Н. проявилась в ряде публицистических произведений, критикующих неправедное обогащение монастырей и их отступление от идеалов монашеской аскезы. Взгляды Н. получили поддержку ряда представителей светской власти, выступавших за секуляризацию церковных вотчин. Осуждение Вассиана Патрикеева , Максима Грека и Артемия на соборах (1525, 1531, 1553) привело к утрате Н. позиций в церковной среде и исчезновению их как отдельного направления.

Лит. : Алексеев А. И. Под знаком конца времен: Очерки русской религиозности конца XIV — начала XVI вв. СПб., 2002; Плигузов А. И. Полемика в русской церкви первой трети XVI столетия. М., 2002; Романенко Е. В. Нил Сорский и традиции русского монашества. М., 2003. М. М. Бенцианов .